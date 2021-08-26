УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13643 відвідувача онлайн
Новини Фото Події
7 578 15
здирство (280) Київ (13826) Нацполіція (13917) викрадення (772) прокуратура (3167)

Двоє поліцейських викрали чоловіка в Києві і вимагали $10 тис., - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Потерпілий віддав співробітникам поліції 95 тис. грн, після чого його відпустили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, дізнався про те, що його знайомий перебуває у розшуку за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України (шахрайство).

У зв’язку із цим, вказаний громадянин домовився із двома працівниками поліції про імітацію затримання свого знайомого з метою подальшого отримання грошових коштів за неповідомлення про його місцезнаходження уповноваженому органу досудового розслідування.

Наприкінці квітня 2021 року вказані особи домовились про зустріч із потерпілим, у ході якої фізично позбавили останнього можливості пересуватись та змусили сісти до автомобіля одного з працівників поліції. У подальшому правоохоронці висунули вимогу про надання їм неправомірної вигоди у сумі 10 тис. доларів США за неповідомлення про його місцезнаходження органу досудового розслідування, який оголосив чоловіка у розшук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік викрав шестирічного хлопчика в Черкаській області, - Нацполіція

На вказану вимогу потерпілий був змушений погодитись.

Протягом кількох наступних годин чоловік у супроводі працівників поліції збирав по місту необхідну суму грошових коштів, частину яких зняв із власних банківських карток, частину готівкових коштів забрав з місця проживання, а частину - позичив у знайомого. Після того, як грошові кошти були зібрані, потерпілий надав працівникам поліції близько 95 000 гривень, після чого його відпустили, при цьому жодних документів про затримання не складалось.

25 серпня було проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання та місцем роботи підозрюваних. На теперішній час вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

"Також зазначимо, що один з правоохоронців наразі вже є обвинуваченим у кримінальному провадженні, яке розслідувалось слідчими прокуратури міста Києва, та наразі розглядається Голосіївським районним судом міста Києва", - підсумували в прокуратурі.

Двоє поліцейських викрали чоловіка в Києві і вимагали $10 тис., - прокуратура 01
Двоє поліцейських викрали чоловіка в Києві і вимагали $10 тис., - прокуратура 02
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Моя милиция меня бережёт (сначала посадит, потом стережёт) Двое полицейских похитили мужчину в Киеве и вымогали $10 тыс., - прокуратура - Цензор.НЕТ 5427
показати весь коментар
25.08.2021 23:00
+6
"каКаяразніца"-"хуженібудєт". Недарма Аваков "здриснув")
показати весь коментар
25.08.2021 23:09
+6
и почему мы не в НАТО, Вова? теперь понял?
показати весь коментар
25.08.2021 23:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это уже точно как крысы в банке!
Двое полицейских похитили мужчину в Киеве и вымогали $10 тыс., - прокуратура - Цензор.НЕТ 6446
показати весь коментар
25.08.2021 22:59 Відповісти
https://zbroya.info/uk/blog/20875_u-kiievi-ozbroieni-liudi-na-ochakh-u-politsiiantiv-zhorstoko-pobili-liudinu-politsiia-bezdiiala-video/
У Києві озброєні люди на очах у поліціянтів жорстоко побили людину. Поліція бездіяла. Відео
показати весь коментар
25.08.2021 23:10 Відповісти
«Пьяный сосед по непонятным причинам дебоширил и выбивал дверь. Когда пришёл охранник - тот начал его бить. Через некоторое время приехали друзья дебошира с автоматом и пистолетом на «кубике». Прямо при полиции побили человека - сломали нос и челюсть. Полиция просто стояла рядом, когда избивали человека.
А эти кричали, что им всё пофиг и они всех купят».
Киев, ЖК «Французский квартал 2»
показати весь коментар
25.08.2021 23:11 Відповісти
Моя милиция меня бережёт (сначала посадит, потом стережёт) Двое полицейских похитили мужчину в Киеве и вымогали $10 тыс., - прокуратура - Цензор.НЕТ 5427
показати весь коментар
25.08.2021 23:00 Відповісти
Хуже не будет!
показати весь коментар
25.08.2021 23:00 Відповісти
Бандюки просто курять збоку
показати весь коментар
25.08.2021 23:05 Відповісти
"каКаяразніца"-"хуженібудєт". Недарма Аваков "здриснув")
показати весь коментар
25.08.2021 23:09 Відповісти
Естественно ментовское быдло зубами и когтями будет блокировать принятие закона про оружие и самооборону.
Ну нахрена бандитам в погонах такая проблема!
Ведь сейчас можно влезть в жилище даже без ордера, а если владелец применит оружие, то это уже убийство при отягчающих обстоятельствах!
показати весь коментар
25.08.2021 23:17 Відповісти
и почему мы не в НАТО, Вова? теперь понял?
показати весь коментар
25.08.2021 23:20 Відповісти
Да бляха полный абзац ,а при Деканаидзе старикам помогали дорогу перейти
показати весь коментар
26.08.2021 00:09 Відповісти
право-охренители...
показати весь коментар
26.08.2021 07:39 Відповісти
ОПГ ГУНП
показати весь коментар
26.08.2021 07:54 Відповісти
Сначала покоряйся а потом обжалуй. Еще больше наделяйте правами полицаем. Сейчас на машине мимо них спокойно не проедешь. Останавливают без причины кого захотят и начинают искать за что деньги содрать.
показати весь коментар
26.08.2021 08:03 Відповісти
 
 