Двоє поліцейських викрали чоловіка в Києві і вимагали $10 тис., - прокуратура. ФОТО

Потерпілий віддав співробітникам поліції 95 тис. грн, після чого його відпустили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, дізнався про те, що його знайомий перебуває у розшуку за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України (шахрайство).

У зв’язку із цим, вказаний громадянин домовився із двома працівниками поліції про імітацію затримання свого знайомого з метою подальшого отримання грошових коштів за неповідомлення про його місцезнаходження уповноваженому органу досудового розслідування.

Наприкінці квітня 2021 року вказані особи домовились про зустріч із потерпілим, у ході якої фізично позбавили останнього можливості пересуватись та змусили сісти до автомобіля одного з працівників поліції. У подальшому правоохоронці висунули вимогу про надання їм неправомірної вигоди у сумі 10 тис. доларів США за неповідомлення про його місцезнаходження органу досудового розслідування, який оголосив чоловіка у розшук.

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На вказану вимогу потерпілий був змушений погодитись.

Протягом кількох наступних годин чоловік у супроводі працівників поліції збирав по місту необхідну суму грошових коштів, частину яких зняв із власних банківських карток, частину готівкових коштів забрав з місця проживання, а частину - позичив у знайомого. Після того, як грошові кошти були зібрані, потерпілий надав працівникам поліції близько 95 000 гривень, після чого його відпустили, при цьому жодних документів про затримання не складалось.

25 серпня було проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання та місцем роботи підозрюваних. На теперішній час вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

"Також зазначимо, що один з правоохоронців наразі вже є обвинуваченим у кримінальному провадженні, яке розслідувалось слідчими прокуратури міста Києва, та наразі розглядається Голосіївським районним судом міста Києва", - підсумували в прокуратурі.



