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Бойовий танк виявили на звалищі в Росії. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Бойову броньовану машину покинули серед куп сміття у Волгограді.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання V1.

"Танк, що стоїть у кущах посеред куп сміття ніким не охороняється, але поки не розібраний на дрібні запчастини вандалами і мародерами. У відкритих ящиках лежать інструменти і дрібні запчастини, на місці буксирувальні троси і брезентові чохли. Не розбита і явно дорога оптика прицілів і перископа" , - пише видання.

У пресслужбі Південного військового округу РФ заявили, що танк не покинули.

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"Він готувався до форуму "Армія-2021". Військові тренували танковий вальс. Решту бойових машин вивезли звідти, цей танк також заберуть", - заявили у відомстві.

"Танковий вальс" раніше анонсували як частину програми військово-технічного форуму "Армія-2021", який проходить зараз у Волгоградському парку "Патріот".

Неофіційно у штабі округу розповіли, що танк охороняли солдати-строковики з Чечні, "але потім вони всі пішли робити намаз", пише "Новая газета". Після повідомлень у ЗМІ на місце прибули військові, щоб забрати танк.

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Топ коментарі
+33
Боевой танк обнаружили на свалке в России - Цензор.НЕТ 7353
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25.08.2021 23:37
+31
Муниципальные выборы в Курганской области: кандидат скрыл судимость, но его узнал член избиркома, который с ним сидел

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/28aug2014/sidel.html
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26.08.2021 00:17
+25
Танковый вальс??🤦..Чеченцы-охранники???😆..Территория маразма и абсурда.
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25.08.2021 23:41
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Боевой танк обнаружили на свалке в России - Цензор.НЕТ 7353
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25.08.2021 23:37 Відповісти
Муниципальные выборы в Курганской области: кандидат скрыл судимость, но его узнал член избиркома, который с ним сидел

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/28aug2014/sidel.html
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26.08.2021 00:17 Відповісти
Символично. Дерьмо к дерьму.
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25.08.2021 23:37 Відповісти
мы пока тушили в турции леса - от тайги осталась лесополоса ! (с) Боевой танк обнаружили на свалке в России - Цензор.НЕТ 1192
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25.08.2021 23:38 Відповісти
Танковый вальс??🤦..Чеченцы-охранники???😆..Территория маразма и абсурда.
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25.08.2021 23:41 Відповісти
Просто потом они все ушли делать намаз"Источник: https://censor.net/ru/p3284556 Бойовий танк виявили на звалищі в Росії - Цензор.НЕТ 6652
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26.08.2021 00:02 Відповісти
За брагой хлопцы смотались. И скорее всего что конечно там редко, брага доиграла, и первак свалил бойцов. Такой вот вальс провинциальный. Молчат за боекомплект. Не было видно. Был бы---раньше бы кинулись на звуки реагируя.
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25.08.2021 23:42 Відповісти
всё это приколы свинюшек бурятских -
поехать, нажраться, стрельнуть, поваляться ...
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25.08.2021 23:44 Відповісти
тоже мне новость
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25.08.2021 23:44 Відповісти
росия - это сплошная свалка
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25.08.2021 23:50 Відповісти
"Военные тренировали танковый вальс. Остальные боевые машины вывезли оттуда, этот танк также заберут"

Они что там, танковым взводом тренировались? На свалке? И все машины сдохли? Хотелось бы услышать в каком городе-свалке рабсеи этот вальс планировалось показать.
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25.08.2021 23:57 Відповісти
Не видно там ни какой свалки, там видно срачь который устроили танцоры
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26.08.2021 08:24 Відповісти
прошлым летом паРашка обрадовала совковым нововведением - парашские гостиницы обязали отчитываться о заселении неженатых пар в один номер, т.е. гос-во вновь решило совать свой вонючий нос в личную жизнь и в кровать "свободных" граждан...
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25.08.2021 23:58 Відповісти
Это маскировка))
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26.08.2021 00:00 Відповісти
На нём собирались чеченскую свадьбу откатывать по Волгограду Бойовий танк виявили на звалищі в Росії - Цензор.НЕТ 8081
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26.08.2021 00:06 Відповісти
кацапия помойная яма мира
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26.08.2021 00:07 Відповісти
Стекломой - большая сила Бойовий танк виявили на звалищі в Росії - Цензор.НЕТ 5269
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26.08.2021 00:09 Відповісти
в данном случае - намаз

если вы знаете расписание намаз - танк ваш ! Бойовий танк виявили на звалищі в Росії - Цензор.НЕТ 2053
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26.08.2021 02:46 Відповісти
Скоро на свалке найдут и всю рашку Бойовий танк виявили на звалищі в Росії - Цензор.НЕТ 7629
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26.08.2021 01:29 Відповісти
какая богатая страна - намаз и танки не расти
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26.08.2021 05:18 Відповісти
Охранніки "намазались" в драбадан.
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27.08.2021 11:01 Відповісти
"Багатая" страна, могут себе позволить.
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26.08.2021 07:29 Відповісти
Неофициально в штабе округа рассказали, что танк охраняли солдаты-срочники из Чечни, "но потом они все ушли делать намаз"Источник: https://censor.net/ru/p3284556

"Война войной, но обед по расписанию" Бойовий танк виявили на звалищі в Росії - Цензор.НЕТ 2390
Правда когда подумаешь что чеченцев могут поставить и на охрану всяких там ядерных кнопок, а тут бац - пора на намаз .... не сильно смешно может получиться ...
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26.08.2021 08:32 Відповісти
Просто этот танк оказался самцом. С вальсом у него не заладилось.
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26.08.2021 08:38 Відповісти
там же ( на свалке ) и экипаж искать нужно Бойовий танк виявили на звалищі в Росії - Цензор.НЕТ 5622

Бойовий танк виявили на звалищі в Росії - Цензор.НЕТ 6643
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26.08.2021 08:55 Відповісти
Везде, где больше нескольких часов располагались российские военные, образуется свалка - видел много раз в Крыму. Реальные свиньи. Даже посрать максимум за пятнадцать метров отходят, а подтираются газетами.
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26.08.2021 10:18 Відповісти
Будет вам вальс-Бостон.
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26.08.2021 10:33 Відповісти
 
 