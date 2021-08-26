Воїнів, які марширували на параді, перевіряли на наявність заборонених предметів. Де морально виправдана межа? - Гриценко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Військовослужбовців, які в День Незалежності марширували на урочистому параді військ, перевіряли на наявність заборонених предметів.
На це звернув увагу на своїй сторінці в соцмережі фейсбук ексміністр оборони Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.
"Безпека? Недовіра? Де морально виправдана межа? Брав участь у військових парадах на Хрещатику неодноразово. Курсантом, до того ж суворовцем. Такого - не було ніколи. Втім, і зброю стрілецьку з боєкомплектом тоді не ховали на складах - у казармах тримали напоготові. Військовим довіряли", - пише він.
Топ коментарі
+68 vitaliymkua
показати весь коментар26.08.2021 09:01
+63 Mr Vice President
показати весь коментар26.08.2021 09:11
+59 Підлога Маккартні
показати весь коментар26.08.2021 09:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Гауляйтер Украины от руSSкого мира, ермак-Козырь совсем берега потерял!
надеюсь пример Зеленского добавит немножко критического мышления народу, что бы отличать политиков от вот таких вот популистов-говнометов бегущих набивать карманы.
Толи еще будет. Вот через годик примерно баба юля начнет на камеру навзрыд "любить Украину" и "переживать за пенсионеров". Ото уже топкласс, тяжеловик, ветеран популистических спецвойск, гуру говнометания.
Пан Ляшко снова с вилами начнет чернозем кушать и ганять по селам спрашивать как у людей дела
Зелькин заклеит все билборды в зеленый и канал каждого олигарха кроме пятого президента будет в засос расцеловывать "лучшего лидера современности" и "самого народного и простого парня из Кривого Рога"
Порох организует какие то протесты против произвола и закручивания гайек по свободе слова
всякие там Шевченки за бабло Коломойского обклеят весь Буковель своей красивой отфотошопленной мордой лица
медвечуковцы и вилкуловцы в пиджаках по 20 тыс евро будут рассказывать с телекранов о нуждах простого рабочего класса, крутить ролики о себе с каской шахтера или металурга где то на предприятии, говорить о профисионализме и крепких хозяйственниках
Рябошапка с Климкиным и Данылюком оденут свои белые пальта и дадут еще 100500 вью Янине Соколовой
все как всегда
А вообще прям глупость несусветная в духе СССР.
Крім того, ховати патрон в кишені - моветон.
Бо гебня таки лайно.