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Гриценко Анатолій (385) парад (353) перевірка (556) військовослужбовці (3941)

Воїнів, які марширували на параді, перевіряли на наявність заборонених предметів. Де морально виправдана межа? - Гриценко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Військовослужбовців, які в День Незалежності марширували на урочистому параді військ, перевіряли на наявність заборонених предметів.

На це звернув увагу на своїй сторінці в соцмережі фейсбук ексміністр оборони Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Безпека? Недовіра? Де морально виправдана межа? Брав участь у військових парадах на Хрещатику неодноразово. Курсантом, до того ж суворовцем. Такого - не було ніколи. Втім, і зброю стрілецьку з боєкомплектом тоді не ховали на складах - у казармах тримали напоготові. Військовим довіряли", - пише він.

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Воїнів, які марширували на параді, перевіряли на наявність заборонених предметів. Де морально виправдана межа? - Гриценко 01
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Топ коментарі
+68
Бубачка хоробрий!
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26.08.2021 09:01
+63
Начиная с момента репетиций, в центре все люки канализации были проклеены наклейками УДО, что бы вдруг там не было Порошенко и он не смог выпрыгнуть и насрать в штаны Зеле, в самый не подходящий момент
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26.08.2021 09:11
+59
Марширующих на параде воинов проверяли на наличие запрещенных предметов. Где морально оправданный предел? - Гриценко - Цензор.НЕТ 8475
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26.08.2021 09:04
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Как то странно, в его понятиях запрещённые предметы можно приносит?
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26.08.2021 10:26 Відповісти
А шо єто за воін ,який ще не бачивши ворага, підіймає ренци до гури? Воїнів, які марширували на параді, перевіряли на наявність заборонених предметів. Де морально виправдана межа? - Гриценко - Цензор.НЕТ 435
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26.08.2021 10:28 Відповісти
Позор!
Гауляйтер Украины от руSSкого мира, ермак-Козырь совсем берега потерял!
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26.08.2021 10:28 Відповісти
такой примитив от гриценка шо даже немножко стыдно за него.
надеюсь пример Зеленского добавит немножко критического мышления народу, что бы отличать политиков от вот таких вот популистов-говнометов бегущих набивать карманы.
Толи еще будет. Вот через годик примерно баба юля начнет на камеру навзрыд "любить Украину" и "переживать за пенсионеров". Ото уже топкласс, тяжеловик, ветеран популистических спецвойск, гуру говнометания.
Пан Ляшко снова с вилами начнет чернозем кушать и ганять по селам спрашивать как у людей дела
Зелькин заклеит все билборды в зеленый и канал каждого олигарха кроме пятого президента будет в засос расцеловывать "лучшего лидера современности" и "самого народного и простого парня из Кривого Рога"
Порох организует какие то протесты против произвола и закручивания гайек по свободе слова
всякие там Шевченки за бабло Коломойского обклеят весь Буковель своей красивой отфотошопленной мордой лица
медвечуковцы и вилкуловцы в пиджаках по 20 тыс евро будут рассказывать с телекранов о нуждах простого рабочего класса, крутить ролики о себе с каской шахтера или металурга где то на предприятии, говорить о профисионализме и крепких хозяйственниках
Рябошапка с Климкиным и Данылюком оденут свои белые пальта и дадут еще 100500 вью Янине Соколовой
все как всегда
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26.08.2021 11:13 Відповісти
"слуга народа" боїться народа,"головокомандувач" боїться війська, хтось ще очікує що це жалюгидне створіння буде працювати на користь народу та армії ?
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26.08.2021 11:29 Відповісти
Ну да ,действительно.Откуда ждать угрозы?На нас же каждый год кацапы нападают и угрожают терактами,начиная со службы офуенного служаки Гриценко.Абсолютно согласен с мерами предосторожности.Случись что без подобной проверки,эксперты на этом форуме орали бы по-другому.100%.
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26.08.2021 12:57 Відповісти
он - снова обосссссался!!! кто - он - сами знаете...... он и будет сцаться......
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26.08.2021 13:38 Відповісти
А якщо яйця в вояків залізні?! То що з ними на тих металошукачах робити?!) Бубочка здохне від інхфарту мікарда. Бо сполучення постійного жаху та наркоти до добра не приведе!)
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26.08.2021 14:48 Відповісти
автомат незаряжен.
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26.08.2021 15:54 Відповісти
Но это не точно!)
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26.08.2021 16:55 Відповісти
Ну а как еще бубочке показать военным, кто их враг? Он же не может объявить прям на параде: "Дорогие ВСУ, я объявляю вам войну!"

А вообще прям глупость несусветная в духе СССР.
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26.08.2021 17:54 Відповісти
Все сцат и при порохе шманали по полной
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26.08.2021 20:32 Відповісти
Больше всего ссыт руководство гос.охраны. Если что-то случится, то в первую очередь дрючить будут их, ну если конечно это что-то не будет подготовлено ими самими в тандеме с гос.безопасностью ....
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26.08.2021 22:26 Відповісти
Зачем было позориться с металлоискателями, слабо скомандовать карманы к смотру
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26.08.2021 21:16 Відповісти
У нинішній польовій формі 13 кишень.
Крім того, ховати патрон в кишені - моветон.
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27.08.2021 10:58 Відповісти
Якщо таран і далі залишатиметься міністром, доведеться в кишені не патрони а сухарі ховати
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27.08.2021 18:56 Відповісти
Зельцман боится ВСУ и народа Украины!
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27.08.2021 00:57 Відповісти
Погляд десантника на те перевіряюче - дуже красномовний.
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27.08.2021 05:55 Відповісти
Військові завжди вважали гебню лайном.
Бо гебня таки лайно.
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27.08.2021 10:46 Відповісти
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