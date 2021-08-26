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Був п'яний: у Києві чоловік загубив свою двомісячну доньку, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини Фоторепортаж

Столичні поліцейські розшукали двомісячну дівчинку, яку батько загубив під час прогулянки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

За даними поліції, 25 серпня на спецлінію 102 надійшов виклик від жінки про те, що її син знепритомнів на вулиці Жилянській та загубив дитину. Заявниця повідомила, що немовля має бути у візочку. Черговий зорієнтував на пошуки двомісячної дівчинки наряди патрульної поліції, ювенальних інспекторів та слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції.

Оперуповноважений Голосіївського управління поліції Сергій Радіонов розповів, що протягом двох годин правоохоронці розшукували дитину.

Був пяний: у Києві чоловік загубив свою двомісячну доньку, - поліція 01
Фото: поліція/Facebook

"Пошуки ускладнювало те, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і не міг точно сказати, де востаннє перебував з дитиною. Зрештою, на вулиці Тарасівській ми почули дитячий плач і відшукали візочок із дитиною в одному з під’їздів", - повідомив він, додавши, що для перевірки стану здоров’я дитини поліцейські викликали лікарів.

За словами начальниці сектору ювенальної превенції Голосіївського управління поліції Олени Санченко, батько дівчинки місяць тому вже притягувався до адміністративної відповідальності за схоже правопорушення. Тоді він ходив із немовлям по торгово-розважальному центрі в стані алкогольного сп’яніння.

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"Тому під час вивчення умов та причин, що призвели до такої ситуації, поліцейськими спільно з працівниками Служби у справах дітей та сім’ї ухвалюється рішення про направлення малолітньої дівчинки до закладу охорони здоров’я. Також ухвалюється рішення про притягнення батьків дитини до відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків", - повідомила Олена Санченко.

Був пяний: у Києві чоловік загубив свою двомісячну доньку, - поліція 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
потєрял мущіна вночь, нє то сина, нє то дочь...
він точно не пам'ятає, бо п'яний був
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26.08.2021 09:32
+6
Уголовное дело за недосмотр в Австрии бы сразу организовали
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26.08.2021 09:38
+5
жизнь у ребенка намечается "веселая"
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26.08.2021 09:37
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В конце концов, на улице Тарасовской мы услышали детский плач и нашли коляску с ребенком в одном из подъездов

Поссать, чтоли зашел и ребенка забыл? Сразу понятно за кого он голосовал Был пьян: в Киеве мужчина потерял свою двухмесячную дочь, - полиция - Цензор.НЕТ 1460
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26.08.2021 09:20 Відповісти
За ахметова?
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26.08.2021 10:14 Відповісти
Ты капсом,капсом пиши,вдруг кто не заметит...
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26.08.2021 10:24 Відповісти
Бузьок дурний
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26.08.2021 09:22 Відповісти
а мама там в якому стані? дитину однозначно треба з такої родини забирати
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26.08.2021 09:25 Відповісти
потєрял мущіна вночь, нє то сина, нє то дочь...
він точно не пам'ятає, бо п'яний був
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26.08.2021 09:32 Відповісти
алкаш паршивий
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26.08.2021 09:33 Відповісти
жизнь у ребенка намечается "веселая"
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26.08.2021 09:37 Відповісти
Уголовное дело за недосмотр в Австрии бы сразу организовали
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26.08.2021 09:38 Відповісти
Для него дочь - "невелика ценность".
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26.08.2021 13:22 Відповісти
Жах.
А де ж мати ?
Бідне дитя.
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27.08.2021 05:41 Відповісти
 
 