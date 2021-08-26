Був п'яний: у Києві чоловік загубив свою двомісячну доньку, - поліція. ФОТО

Столичні поліцейські розшукали двомісячну дівчинку, яку батько загубив під час прогулянки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

За даними поліції, 25 серпня на спецлінію 102 надійшов виклик від жінки про те, що її син знепритомнів на вулиці Жилянській та загубив дитину. Заявниця повідомила, що немовля має бути у візочку. Черговий зорієнтував на пошуки двомісячної дівчинки наряди патрульної поліції, ювенальних інспекторів та слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції.

Оперуповноважений Голосіївського управління поліції Сергій Радіонов розповів, що протягом двох годин правоохоронці розшукували дитину.



Фото: поліція/Facebook

"Пошуки ускладнювало те, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і не міг точно сказати, де востаннє перебував з дитиною. Зрештою, на вулиці Тарасівській ми почули дитячий плач і відшукали візочок із дитиною в одному з під’їздів", - повідомив він, додавши, що для перевірки стану здоров’я дитини поліцейські викликали лікарів.

За словами начальниці сектору ювенальної превенції Голосіївського управління поліції Олени Санченко, батько дівчинки місяць тому вже притягувався до адміністративної відповідальності за схоже правопорушення. Тоді він ходив із немовлям по торгово-розважальному центрі в стані алкогольного сп’яніння.

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"Тому під час вивчення умов та причин, що призвели до такої ситуації, поліцейськими спільно з працівниками Служби у справах дітей та сім’ї ухвалюється рішення про направлення малолітньої дівчинки до закладу охорони здоров’я. Також ухвалюється рішення про притягнення батьків дитини до відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків", - повідомила Олена Санченко.