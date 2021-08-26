Відремонтовано 6 км траси Т-24-09 на Черкащині, яку місцеві жителі називали "дорогою смерті", - ОДА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Завершено ремонт перших 6 кілометрів траси Т-24-09 / М-03 / - Драбів - Золотоноша в селі Шрамківка Золотоніського району на Черкащині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.
За словами голови ОДА, за весь час незалежності України трасу жодного разу капітально не ремонтували.
"Останні кілька років вона вже була практично непроїзною. Місцеві жителі називали цю трасу "дорогою смерті", - заявив Скічко.
Зазначається, що зараз у роботі ще дві ділянки: від автодороги М-03 Київ - Харків до Шрамківки і від Шрамківки до повороту на Золотоношу.
Ремонт дороги проводять відповідно до міжнародних стандартів.
Загалом цього року планують відремонтувати 24 км автодороги в межах президентської програми "Велике будівництво".
Нагадаємо, програма Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" спрямована на вирішення проблеми внутрішніх перевезень, розвиток транзиту і міждержавних відносин.
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2016-2017 ушли на строительство асфальтовых заводов и создание законодательной базы. На этом фундаменте с 2018 и было начато строительство. К тому же Зе развешал свои билборды и на дорогах, отремонтированных при Порошенко, так что не удивительно, что из США создается такое впечатление.
73% тупо продалися за гарні дороги і за це заплатять завищеними цінами на будівництво тих же доріг, закручуванням гайок, нові закони про контроль доходів, необмежені можливості олігархів, стояння на колінах перед х..лом, ну і дороги не оцінять ті, кого можна було врятувати від ковіду.
дешевий галімий театр..............