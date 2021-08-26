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дороги (1505) Черкащина (646) Скічко (43) Велике будівництво (718)

Відремонтовано 6 км траси Т-24-09 на Черкащині, яку місцеві жителі називали "дорогою смерті", - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Завершено ремонт перших 6 кілометрів траси Т-24-09 / М-03 / - Драбів - Золотоноша в селі Шрамківка Золотоніського району на Черкащині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

За словами голови ОДА, за весь час незалежності України трасу жодного разу капітально не ремонтували.

"Останні кілька років вона вже була практично непроїзною. Місцеві жителі називали цю трасу "дорогою смерті", - заявив Скічко.

Зазначається, що зараз у роботі ще дві ділянки: від автодороги М-03 Київ - Харків до Шрамківки і від Шрамківки до повороту на Золотоношу.

Ремонт дороги проводять відповідно до міжнародних стандартів. 

Загалом цього року планують відремонтувати 24 км автодороги в межах президентської програми "Велике будівництво".

Нагадаємо, програма Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" спрямована на вирішення проблеми внутрішніх перевезень, розвиток транзиту і міждержавних відносин.

Також дивіться: Завершено будівництво естакади - частини Північного обходу Рівного, - "Укравтодор". ФОТО

Відремонтовано 6 км траси Т-24-09 на Черкащині, яку місцеві жителі називали дорогою смерті, - ОДА 01
Відремонтовано 6 км траси Т-24-09 на Черкащині, яку місцеві жителі називали дорогою смерті, - ОДА 02
Відремонтовано 6 км траси Т-24-09 на Черкащині, яку місцеві жителі називали дорогою смерті, - ОДА 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Отремонтированы 6 км трассы Т-24-09 на Черкасщине, которую местные жители называли "дорогой смерти", - ОГА - Цензор.НЕТ 1285
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26.08.2021 10:01
+9
можна перегони на катафалках влаштовувати, красіва!
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26.08.2021 09:59
+9
на ліцо вам, 73 відсоткам, зеленський справляє)
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26.08.2021 10:00
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Красота!Вот что не говорите,а толк от ковидного фонда на лицо.
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26.08.2021 09:57 Відповісти
можна перегони на катафалках влаштовувати, красіва!
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26.08.2021 09:59 Відповісти
на ліцо вам, 73 відсоткам, зеленський справляє)
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26.08.2021 10:00 Відповісти
Отремонтированы 6 км трассы Т-24-09 на Черкасщине, которую местные жители называли "дорогой смерти", - ОГА - Цензор.НЕТ 1285
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26.08.2021 10:01 Відповісти
Дивно що ремонт "утричі меншої" кількості доріг при Зеленському видно всюди, а 9 тис км при Порошенку не видно ніде.
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26.08.2021 10:20 Відповісти
Кстати да. Відремонтовано 6 км траси Т-24-09 на Черкащині, яку місцеві жителі називали "дорогою смерті", - ОДА - Цензор.НЕТ 4916
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26.08.2021 10:33 Відповісти
То й не дивно. Зебня у власному оці бревна не бачить...
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26.08.2021 10:38 Відповісти
Як що розплющити зелeнI оченята, то можно побачити 9000км вIд Порошенко
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26.08.2021 14:41 Відповісти
Як би криком кричав , що побудував як зе..Ви би криком кричали ща барига наживається на будівництві краде щабень на асфальт.. отримує откати !!! Порох будував потихеньку і не піарився..і будував не тільки дороги а і армію...
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26.08.2021 11:49 Відповісти
Знаете, когда начинаешь строительство, то ни фундамента, ни даже коробки очень долго в упор не видно. Видно, когда стройка к концу подходит.
2016-2017 ушли на строительство асфальтовых заводов и создание законодательной базы. На этом фундаменте с 2018 и было начато строительство. К тому же Зе развешал свои билборды и на дорогах, отремонтированных при Порошенко, так что не удивительно, что из США создается такое впечатление.
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26.08.2021 13:13 Відповісти
Дороги безумовно стали кращі, АЛЕ: Гітлер і Лукашенко теж любили будувати дороги. В Північній Кореї теж ідеальні і чисті дороги, що правда майже без транспорту.

73% тупо продалися за гарні дороги і за це заплатять завищеними цінами на будівництво тих же доріг, закручуванням гайок, нові закони про контроль доходів, необмежені можливості олігархів, стояння на колінах перед х..лом, ну і дороги не оцінять ті, кого можна було врятувати від ковіду.
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26.08.2021 10:10 Відповісти
Чим більше ковіда, тим кращі дороги, а люди - то таке.
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26.08.2021 10:56 Відповісти
відбійники це добре але потрібно бетонні =металеві розікрадуть на заводи ахметки здадуть
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26.08.2021 09:58 Відповісти
Так этим уже гордились на днях? Народ не достаточно оценил,что ли?
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26.08.2021 09:59 Відповісти
оди ж найвеличнішому ніхто не співав, тому вирішили павтаріть
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26.08.2021 10:01 Відповісти
Отремонтированы 6 км трассы Т-24-09 на Черкасщине, которую местные жители называли "дорогой смерти", - ОГА - Цензор.НЕТ 7559
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26.08.2021 09:59 Відповісти
🤢🤮
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26.08.2021 10:29 Відповісти
Не делают дороги плохо, делают тоже не нравится. Трудно быть властью в Украине.
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26.08.2021 10:02 Відповісти
Потому, что народу интересно за чей счёт банкет,а охлосу пох.
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26.08.2021 10:03 Відповісти
Дарога смерті! І вздовж Порошенко з косою стоїть!

дешевий галімий театр..............
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26.08.2021 10:02 Відповісти
Ехал недавно в Прилуки через Пирятин. А потом оттуда на Борзну через Ичню. Вот где дорога смерти! Лютый треш. Я на работе сказал, что туда больше на своей машине не поеду.
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26.08.2021 11:12 Відповісти
Коли ремонтували одеську трасу, вантажівки із щебнем розбили в мотлох дороги навколо Тального Тальне-Маньківка та Тальне-Умань, де розташований гранітний кар'єр.
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26.08.2021 12:48 Відповісти
Нехай возять щебень польовими дорогами.
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27.09.2021 20:59 Відповісти
Де велосипедні та пішохідні доріжки?? Ау проектувальники?? Відремонтовано 6 км траси Т-24-09 на Черкащині, яку місцеві жителі називали "дорогою смерті", - ОДА - Цензор.НЕТ 3314
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26.08.2021 13:20 Відповісти
Добре, що будують, чи добудовують дороги. Ще б підприємства не нищили, та економіку не руйнували.
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27.09.2021 21:02 Відповісти
 
 