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ДТП (4208) Львівщина (1925) смерть (6550)

П'яний і без прав: винуватцю ДТП із трьома загиблими повідомлено про підозру, йому загрожує до 12 років в'язниці, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Поліцейські повідомили про підозру водієві, який спровокував ДТП із трьома загиблими на Львівщині. Ще семеро людей зазнали тілесних ушкоджень і були доставлені до лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

У відомстві нагадали, що 24 серпня, приблизно о 23:00, на автодорозі "Борислав-Самбір-Мостиська-Дрогобич" у селі Попеля Дрогобицького району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля "Фольксваген Пасат", 19-річний мешканець Борислава, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з "Фольксвагеном Гольф", за кермом якого перебував мешканець того ж міста віком 40 років.

Пяний і без прав: винуватцю ДТП із трьома загиблими повідомлено про підозру, йому загрожує до 12 років вязниці, - поліція 01

Унаслідок зіткнення водій "Гольфа" та двоє його пасажирів віком 16 та 20 років від травм померли на місці події. Тілесні ушкодження дістали ще троє пасажирів "Гольфа" - двоє 19-річних та одна віком 17 років, жителі одного з сіл району – усі вони доставлені до лікарні. Також по медичну допомогу звернулися водій "Фольксвагена Пасат" та троє його пасажирок – мешканки Борислава віком 18, 19 та 22 роки.

Встановлено, що водій автомобіля "Фольксваген Пасат" керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, чоловік ніколи не мав посвідчення водія.

Пяний і без прав: винуватцю ДТП із трьома загиблими повідомлено про підозру, йому загрожує до 12 років вязниці, - поліція 02
Фото: поліція/Facebook

Його затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини повідомили водію "Пасата" про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Понятно, что мудак на Пассате виновен. Но, из описания происшествия вытекает еще один вопрос: почему в пятиместном Гольфе было 6 человек?!
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26.08.2021 10:42
+1
Запорожец 15 человек) Спереди трое)
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26.08.2021 11:44
+1
А я заметил другую особенность: в машинах погибают реже, когда водители трезвые. А если еще и права получили по-честному, а не за сало, то вероятность ДТП стремится к нулю.
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26.08.2021 13:10
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Понятно, что мудак на Пассате виновен. Но, из описания происшествия вытекает еще один вопрос: почему в пятиместном Гольфе было 6 человек?!
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26.08.2021 10:42 Відповісти
Потому что 17-19 лет. Во времена моей молодости мы ехали на разборки в соседнее село. Нас было 32 человека и одна машина москвич. За два раза всех перевезли.
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26.08.2021 10:52 Відповісти
Запорожец 15 человек) Спереди трое)
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26.08.2021 11:44 Відповісти
а на багажнике сверху можно еще на баяне играть
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27.08.2021 09:09 Відповісти
Ну на то время, конец 90-х, баян уже был не в моде))) Хотя багажник был, да и сейчас он живой)))
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27.08.2021 09:29 Відповісти
В ведомстве напомнили, что 24 августа, около 23:00...

В этот день скажу юности: "Привет!"
В этот день я в зрелость возьму билет
В этот день и водка не во вред
Мне сегодня тридцать лет
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26.08.2021 10:44 Відповісти
ему грозит до 12 лет тюрьмы

Уже давно на свободе некий полтавец, въехавший в остановку с 6 трупами, так вот ему вроде дали по максимуму - 10 лет, а тут 12...
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26.08.2021 11:18 Відповісти
Посидит года два, а может и раньше выпустят
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26.08.2021 11:25 Відповісти
Заметил одну особенность - в более новых машинах люди куда реже погибают, особенно если при этом еще и пристегиваются. Но многим и дальше хочется ездить на 30-летнем хламе, битках со стреляными подушками, жигулях без подголовников, в ремни заглушки ставить, еще и детей возить на переднем сиденье или вообще перед собой за рулём...
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26.08.2021 11:35 Відповісти
всё так, только причем здесь битки и стреляные подушки? Очередная мантра от "специалиста")))
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26.08.2021 13:06 Відповісти
А я заметил другую особенность: в машинах погибают реже, когда водители трезвые. А если еще и права получили по-честному, а не за сало, то вероятность ДТП стремится к нулю.
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26.08.2021 13:10 Відповісти
Пьяного водилу надо сажать даже без жертв на 5 лет.... А с жертвами - пожизненно....Пока смертную казнь не вернули....Иначе судопроизводством займётся улица.... Я бы не оставил жить пьяного водилу - убийцу, если бы с кем-нибудь из моих близких.... Нашёл бы способы....
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26.08.2021 11:41 Відповісти
ті дурак, но тебе с єтим жить ,таких большинство ,все будет хреново у тебя...
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26.08.2021 12:22 Відповісти
Навверняка -мудрийнарит за Зеро,або не голосував
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26.08.2021 12:20 Відповісти
Ще не так давно на тій дорозі можна було розігнатись максимум до 30 км/год
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26.08.2021 12:20 Відповісти
 
 