П'яний і без прав: винуватцю ДТП із трьома загиблими повідомлено про підозру, йому загрожує до 12 років в'язниці, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліцейські повідомили про підозру водієві, який спровокував ДТП із трьома загиблими на Львівщині. Ще семеро людей зазнали тілесних ушкоджень і були доставлені до лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

У відомстві нагадали, що 24 серпня, приблизно о 23:00, на автодорозі "Борислав-Самбір-Мостиська-Дрогобич" у селі Попеля Дрогобицького району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля "Фольксваген Пасат", 19-річний мешканець Борислава, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з "Фольксвагеном Гольф", за кермом якого перебував мешканець того ж міста віком 40 років.

Унаслідок зіткнення водій "Гольфа" та двоє його пасажирів віком 16 та 20 років від травм померли на місці події. Тілесні ушкодження дістали ще троє пасажирів "Гольфа" - двоє 19-річних та одна віком 17 років, жителі одного з сіл району – усі вони доставлені до лікарні. Також по медичну допомогу звернулися водій "Фольксвагена Пасат" та троє його пасажирок – мешканки Борислава віком 18, 19 та 22 роки.

Встановлено, що водій автомобіля "Фольксваген Пасат" керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, чоловік ніколи не мав посвідчення водія.



Фото: поліція/Facebook

Його затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини повідомили водію "Пасата" про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.