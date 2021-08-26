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День Незалежності (607) МЗС (3559) прапор (434)

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові пам'ятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство Фоторепортаж

На знак підтримки України 24 серпня синьо-жовтими кольорами засвітилися безліч пам'яток по всьому світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України у Facebook.

"Весь світ цими днями святкував разом з Україною День прапора та 30-ту річницю Незалежності. На знак підтримки України синьо-жовтими кольорами засвітилися Ніагарський водоспад і Фінікійська фортеця, мости через Босфор та CN Tower у Торонто, найвища будівля світу Бурдж Халіфа та одне із семи сучасних чудес світу - пам‘ятник Христу-Спасителю у Ріо-де-Жанейро, найвища вежа Індонезії та ще багато визначних місць", - йдеться в повідомленні.

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 01
Фінікійська фортеця, Ліван

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 02
Ніагарський водоспад, Канада

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найвищий хмарочос у світі в Дубаї підсвітили кольорами українського прапора. ВIДЕО

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 03
Одне із семи чудес світу - пам'ятник Христу-Спасителю, Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 04
Вежа Кутуб Мінар, Індія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 05
Бурдж-Халіфа, ОАЕ, найвища будівля світу

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 06
Вежа Менара Куала-Лумпур, Малайзія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 07
Міст Міленіум, Чорногорія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 08
Вежа Азаді, Іран

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 09
Рибальський бастіон Будайської фортеці, Угорщина

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 10
Міст Abdoun, Йорданія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 11
Ізмірська вежа з годинником, Туреччина

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 12
Міст Пуенте де ла Мухер, Аргентина

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 13
Площа Елефтерія, Кіпр

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 14
Міст Султан Селім Явуз, третій Босфорський міст, Туреччина

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 15
Міст Султан Мехмеда Фатіха, другий Босфорський міст, Туреччина

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 16
Національний палац культури, Болгарія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 17
Найвища вежа Гамма, Індонезія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 18
Палац Націй, Відділення ООН у Женеві

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 19
Салоніки, Греція

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 20
Кришталевий Палац Ботанічного Саду, місто Курітіба, Бразилія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 21
CN Tower, Торонто, Канада

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 22
Петршинська оглядова вежа, Чехія (зменшена в 5 разів копія Ейфелевої вежі)

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 23
Жверинський міст, Литва

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 24
Монумент Монас, Індонезія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 25
Телевежа TELSTRA, Канберра, Австралія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 26
Міст Хай-Левел, Едмонтон, Канада

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 27
Рада Європи, Страсбург, Франція

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 28
Готель Shamakhi Palace, Азербайджан

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 29
Парк Sveučilišna livada, Хорватія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 30
Телевежа Тбілісі, Грузія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 31
Кінгдом Центр, Саудівська Аравія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 32
Штаб-квартира Федерації промисловості штату Сан-Пауло, Бразилія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 33
Mansion House, Дублін

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 34
Площа свободи, Естонія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 35
Мерія міста Болтона, Велика Британія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 36
Вуковарська вежа, Хорватія (символ хорватської війни за незалежність)

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 37
Мерія Фредеріктон, Канада

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 38
Конгрес Республіки Перу

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 39
Вежа Атакуле, Туреччина

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 40
Кувейтські вежі

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 41
Вежа Алор-Стар, Малайзія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 42
Вежа в місті Шіофок, Угорщина

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 43
Мерія міста Мурсія, Іспанія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 44
Палац Ігуасу - місце розміщення Уряду штату Паранá, місто Курітіба, Бразилія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 45
Мерія міста Малага, Іспанія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 46
Готель "Узбекистан", Узбекистан

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 47

Міст Короля Міндаугаса, Литва

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 48
Бульвар Сен-Жермен у Парижі, сквер Тараса Шевченка, Франція

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости - Цензор.НЕТ 3335.
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26.08.2021 12:06
+7
Як приємно... Будь благословенна Україна!!!
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26.08.2021 12:01
+6
Дуже гарно, справжня краса. Проте, це не у нас. А у нас:
министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм доложила президенту США Байдену об итогах визита в Украину: " There I have no one to talk to ...".
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26.08.2021 11:56
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Дуже гарно, справжня краса. Проте, це не у нас. А у нас:
министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм доложила президенту США Байдену об итогах визита в Украину: " There I have no one to talk to ...".
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26.08.2021 11:56 Відповісти
И этот герб зебилье хочет уничтожить? Гляньте, насколько он красив на той же иранской башне...
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26.08.2021 11:59 Відповісти
Интересно, существует ли закон о наказании за уничтожение государственного герба бывшим президентом? Если нет, то надо придумать в обязательном порядке специально для Зеленского. И чтоб максимальный срок. Потому, что он уничтожит не просто герб, а, считай, национальное достояние. Руки прочь от Щита с Тризубом!!!
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26.08.2021 12:10 Відповісти
Никто ничего уничтожать не собирается, перестаньте срач разгонять.
Есть понятие "малый герб" и "большой герб". Малый у нас уже долго, он везде применяется и будет применяться дальше массово. А тут речь об утверждении большого, который применяется только в отдельных протокольных ситуациях.

Да и вряд ли будет 300 голосов для его окончательного утверждения, потому что там споры - каждой фракции парламента свой вариант нравится. Так что на первом чтении всё и закончится
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26.08.2021 12:31 Відповісти
Если бы не имели возможность набрать 300 голосов, вряд ли бы так петушились бы с этим вопросом. Поднять шум, чтобы облажаться? Зная, что это за люди можно допустить, что все будет не так, как Вы утверждаете. Они пришли к власти на лозунгах о справедливости, но это не мешает им делать все наоборот. Здесь будет так же.
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26.08.2021 12:46 Відповісти
Нечего обсуждать! Сказано - зеленые ручки прочь от герба Украины!!
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26.08.2021 14:16 Відповісти
А как же братская роССия???!!! Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости - Цензор.НЕТ 5633
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26.08.2021 11:57 Відповісти
Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости - Цензор.НЕТ 3335.
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26.08.2021 12:06 Відповісти
Значит МИД Украины не захотел арендовать подсветку в стране-агрессоре.
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26.08.2021 12:11 Відповісти
Скільки бюджетних грошей потрачено?
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26.08.2021 11:58 Відповісти
Ну, тут это неважно. На это не жалко, ведь действительно очень красиво. Наши криворагульные гопники обходятся куда дороже бюджету.
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26.08.2021 12:00 Відповісти
А офис преЗедента был подсвечен цветами национального флага или решил не раздражать ту (по факту свою) сторону !?
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26.08.2021 12:00 Відповісти
Да я всево лішь хотєл пошуіть . Я ж не знал шо Пьотр Алєксєіч абідіцца .

Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости - Цензор.НЕТ 8873 .
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26.08.2021 12:13 Відповісти
Як приємно... Будь благословенна Україна!!!
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26.08.2021 12:01 Відповісти
Турция найбольше светоинсталяций потом арабы удивили особенно Иран ..Бразилия не ожидал ...Знаете почему ? Мы не лезим на танках в Молдавию или Белорусию спасать украинских мальчиков в одних трусиках ..как и все эти страны
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26.08.2021 12:15 Відповісти
Не будь наивным. Подсветку заказали за деньги, к тому же немалые.
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26.08.2021 12:26 Відповісти
Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові пам'ятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України - Цензор.НЕТ 5554.
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26.08.2021 12:47 Відповісти
В Гугле тоже заказали символику Украины?))
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26.08.2021 14:49 Відповісти
Нет, но её могли видеть только под украинским IP
В других странах, другие картинки.
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26.08.2021 18:55 Відповісти
як гарно і зворушливо !!!
ДЯКУЄМО всім і кожному, хто до цього причетний !
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26.08.2021 12:18 Відповісти
Приятно, чего уж там . . .

По Ирану интересно - там же просто так ничего не происходит, вопрос явно согласовывался выше уровня мэрии Тегерана . . . это типа такая попытка сделать первый шаг к примирению за умышленно сбитый Боинг, что-ли ?
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26.08.2021 12:28 Відповісти
до ЦЕНЗОРа:
в українській мові немає ні мерії, ні мера,
натомість є міська управа і війт.
Прохання шанувати мову країни, в якій живете.
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26.08.2021 12:47 Відповісти
Не неси херню. Тогда откажись от интернета, этого слова тоже нет в Украинском. Про заимствованные слова наверное ничего не слышал.
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26.08.2021 13:48 Відповісти
И только послышался вой со стороны болот
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26.08.2021 13:24 Відповісти
Спасибо кремлевским фашистам за окупацию Крыма и Донбасса. Теперь весь мир знает Украину и украинские символы - флаг и герб Украины!
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26.08.2021 14:20 Відповісти
Спвсибо большое! Очень приятно это все было увидеть!💙💛
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26.08.2021 14:47 Відповісти
 
 