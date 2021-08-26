Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові пам'ятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство Фоторепортаж
На знак підтримки України 24 серпня синьо-жовтими кольорами засвітилися безліч пам'яток по всьому світу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України у Facebook.
"Весь світ цими днями святкував разом з Україною День прапора та 30-ту річницю Незалежності. На знак підтримки України синьо-жовтими кольорами засвітилися Ніагарський водоспад і Фінікійська фортеця, мости через Босфор та CN Tower у Торонто, найвища будівля світу Бурдж Халіфа та одне із семи сучасних чудес світу - пам‘ятник Христу-Спасителю у Ріо-де-Жанейро, найвища вежа Індонезії та ще багато визначних місць", - йдеться в повідомленні.
Одне із семи чудес світу - пам'ятник Христу-Спасителю, Ріо-де-Жанейро, Бразилія
Бурдж-Халіфа, ОАЕ, найвища будівля світу
Вежа Менара Куала-Лумпур, Малайзія
Рибальський бастіон Будайської фортеці, Угорщина
Ізмірська вежа з годинником, Туреччина
Міст Пуенте де ла Мухер, Аргентина
Міст Султан Селім Явуз, третій Босфорський міст, Туреччина
Міст Султан Мехмеда Фатіха, другий Босфорський міст, Туреччина
Національний палац культури, Болгарія
Палац Націй, Відділення ООН у Женеві
Кришталевий Палац Ботанічного Саду, місто Курітіба, Бразилія
Петршинська оглядова вежа, Чехія (зменшена в 5 разів копія Ейфелевої вежі)
Телевежа TELSTRA, Канберра, Австралія
Міст Хай-Левел, Едмонтон, Канада
Рада Європи, Страсбург, Франція
Готель Shamakhi Palace, Азербайджан
Парк Sveučilišna livada, Хорватія
Кінгдом Центр, Саудівська Аравія
Штаб-квартира Федерації промисловості штату Сан-Пауло, Бразилія
Мерія міста Болтона, Велика Британія
Вуковарська вежа, Хорватія (символ хорватської війни за незалежність)
Палац Ігуасу - місце розміщення Уряду штату Паранá, місто Курітіба, Бразилія
Готель "Узбекистан", Узбекистан
Міст Короля Міндаугаса, Литва
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министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм доложила президенту США Байдену об итогах визита в Украину: " There I have no one to talk to ...".
Есть понятие "малый герб" и "большой герб". Малый у нас уже долго, он везде применяется и будет применяться дальше массово. А тут речь об утверждении большого, который применяется только в отдельных протокольных ситуациях.
Да и вряд ли будет 300 голосов для его окончательного утверждения, потому что там споры - каждой фракции парламента свой вариант нравится. Так что на первом чтении всё и закончится
.
В других странах, другие картинки.
ДЯКУЄМО всім і кожному, хто до цього причетний !
По Ирану интересно - там же просто так ничего не происходит, вопрос явно согласовывался выше уровня мэрии Тегерана . . . это типа такая попытка сделать первый шаг к примирению за умышленно сбитый Боинг, что-ли ?
в українській мові немає ні мерії, ні мера,
натомість є міська управа і війт.
Прохання шанувати мову країни, в якій живете.