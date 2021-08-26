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Війська РФ обстріляли з гранатометів житлові будинки в Травневому. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж Війна в Україні

Окупаційні війська РФ 25 серпня обстріляли житловий сектор населеного пункту Травневе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької військово-цивільної обласної держадміністрації.

З боку ЗФ РФ у бік Травневого о 18:40 було здійснено 2 постріли з АГС-17.

О 19:15 отримано повідомлення про влучання боєприпасів у подвір’я за адресою: вул. Центральна, буд. № 4.

Через вибух гранати від АГС-17 частково пошкоджено скло у двох вікнах будівлі. Друга граната розірвалася в повітрі над городом, порослим кущами.

Боєприпасів, що не вибухнули, не виявлено.

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Війська РФ обстріляли з гранатометів житлові будинки в Травневому 01
Війська РФ обстріляли з гранатометів житлові будинки в Травневому 02
Війська РФ обстріляли з гранатометів житлові будинки в Травневому 03
Війська РФ обстріляли з гранатометів житлові будинки в Травневому 04

Автор: Наталя Джума
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Покажите эти фото в Израиле! Кто-то может себе представить, что они будут ходить с пачкой бумаги, портативным принтером и фиксировать обстрелы своей территории !?
Возмездие и только оно определяет сознание той стороны !!!
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26.08.2021 12:44 Відповісти
Ви думаєте що, Ізраїль документально не фіксує кожне влучання і не складає опис збитків? То, ви глибоко помиляєтеся. Це, необхідна процедура, яка має щонайменше декілька причин.
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26.08.2021 12:59 Відповісти
ЗФ РФ - збройні формування рашиської федерації. Все вірно, а не "Та сторона"
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26.08.2021 12:45 Відповісти
О преступлениях сепаров должен знать весь мир
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26.08.2021 13:05 Відповісти
Я одного не розумію : за що російсько-фашистські загарбники так ненавидять місцевих рюзькогаварящих ватніків , що готові вбивати їх в режимі 24/7 . Маньяки якісь .
Поки бачу одну причину : ватніки їдять російський бюджет , що негативно впливає на добробут росіян .
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26.08.2021 13:37 Відповісти
Вот почему Украину нельзя победить.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=sCBike0oy34
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26.08.2021 14:55 Відповісти
еще надо дописать - "террористы прятались в жил. инфрастуктуре, по которой ответный огонь не открывали"... Війська РФ обстріляли з гранатометів житлові будинки в Травневому - Цензор.НЕТ 8347 Війська РФ обстріляли з гранатометів житлові будинки в Травневому - Цензор.НЕТ 1615 Війська РФ обстріляли з гранатометів житлові будинки в Травневому - Цензор.НЕТ 1094
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26.08.2021 15:07 Відповісти
 
 