Війська РФ обстріляли з гранатометів житлові будинки в Травневому. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж Війна в Україні
Окупаційні війська РФ 25 серпня обстріляли житловий сектор населеного пункту Травневе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької військово-цивільної обласної держадміністрації.
З боку ЗФ РФ у бік Травневого о 18:40 було здійснено 2 постріли з АГС-17.
О 19:15 отримано повідомлення про влучання боєприпасів у подвір’я за адресою: вул. Центральна, буд. № 4.
Через вибух гранати від АГС-17 частково пошкоджено скло у двох вікнах будівлі. Друга граната розірвалася в повітрі над городом, порослим кущами.
Боєприпасів, що не вибухнули, не виявлено.
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Возмездие и только оно определяет сознание той стороны !!!
Поки бачу одну причину : ватніки їдять російський бюджет , що негативно впливає на добробут росіян .
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=sCBike0oy34