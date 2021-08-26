Війська РФ обстріляли з гранатометів житлові будинки в Травневому. ФОТОрепортаж

Окупаційні війська РФ 25 серпня обстріляли житловий сектор населеного пункту Травневе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької військово-цивільної обласної держадміністрації.

З боку ЗФ РФ у бік Травневого о 18:40 було здійснено 2 постріли з АГС-17.

О 19:15 отримано повідомлення про влучання боєприпасів у подвір’я за адресою: вул. Центральна, буд. № 4.

Через вибух гранати від АГС-17 частково пошкоджено скло у двох вікнах будівлі. Друга граната розірвалася в повітрі над городом, порослим кущами.

Боєприпасів, що не вибухнули, не виявлено.

Також читайте: Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію розмежування на Донбасі. За добу - п'ять порушень "тиші", бойових втрат немає, - Міноборони







