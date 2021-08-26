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Громадянин України на Харківщині намагався ввезти з РФ майже 3 кг наркотиків під виглядом біодобавки для тварин, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Громадянин України намагався ввезти з РФ наркотичні речовини, вагою майже 3 кг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Підозрілу речовину виявили в пункті пропуску "Гоптівка", що у Харківській області. Під час прикордонно-митного оформлення мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, яким з РФ повертався українець 1967 року народження, прикордонний пес спрацював на одну із сумок. Всередині був запаяний поліетиленовий мішечок, вагою майже 3 кг, наповнений дрібними білими кришталиками. Експрес-аналіз показав, що знайдена речовина містить наркотичні речовини за індикатором "героїн, морфін, бупренорфін".

"Водій автомобіля пояснив, що наркокур’єром став ненавмисно, оскільки займається нерегулярними перевезеннями людей та іноді вантажів. Він розповів, що віз із Росії біодобавку для тварин на замовлення однієї фірми. Повідомити під час прикордонно-митного оформлення про передачу водій начебто забув", - йдеться в повідомленні.

Так це чи ні встановлюватимуть компетентні органи. Вирішується питання щодо початку досудового розслідування за ст. 305 ККУ "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів".

Виявлену кристалічну речовину направлено на експертизу.

Також дивіться: Прикордонники затримали 12 нелегальних мігрантів на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Громадянин України на Харківщині намагався ввезти з РФ майже 3 кг наркотиків під виглядом біодобавки для тварин, - Держприкордонслужба 01
Громадянин України на Харківщині намагався ввезти з РФ майже 3 кг наркотиків під виглядом біодобавки для тварин, - Держприкордонслужба 02
Громадянин України на Харківщині намагався ввезти з РФ майже 3 кг наркотиків під виглядом біодобавки для тварин, - Держприкордонслужба 03
Громадянин України на Харківщині намагався ввезти з РФ майже 3 кг наркотиків під виглядом біодобавки для тварин, - Держприкордонслужба 04
Громадянин України на Харківщині намагався ввезти з РФ майже 3 кг наркотиків під виглядом біодобавки для тварин, - Держприкордонслужба 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Такі да. Біодобавка для жИвотних.
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26.08.2021 12:52
+3
Громадянин України на Харківщині намагався ввезти з РФ майже 3 кг наркотиків під виглядом біодобавки для тварин, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9078
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26.08.2021 13:08
+1
а что, собственно, не правильно? Все правильно. Но задержать нужно.
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26.08.2021 12:47
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это животное нужно выдворить из страны и паспорт отобрать. за поребрик таких скотов
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26.08.2021 12:44 Відповісти
ето животное нужно расстрелять прямо на обочине
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26.08.2021 12:53 Відповісти
Громадянин України на Харківщині намагався ввезти з РФ майже 3 кг наркотиків під виглядом біодобавки для тварин, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9078
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26.08.2021 13:08 Відповісти
биодобавки для животных


а может он прав?
а может в этом и есть ЗЕляжная правда ? Громадянин України на Харківщині намагався ввезти з РФ майже 3 кг наркотиків під виглядом біодобавки для тварин, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7986
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26.08.2021 13:25 Відповісти
бройлеры, нашпигованные кокаином !
что мы едим ?
ужас! ужас! ужас! Громадянин України на Харківщині намагався ввезти з РФ майже 3 кг наркотиків під виглядом біодобавки для тварин, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5084
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26.08.2021 13:28 Відповісти
а что, собственно, не правильно? Все правильно. Но задержать нужно.
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26.08.2021 12:47 Відповісти
а животные ?

животные без добавки голодают !!!! Громадянин України на Харківщині намагався ввезти з РФ майже 3 кг наркотиків під виглядом біодобавки для тварин, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3239
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26.08.2021 13:26 Відповісти
Такі да. Біодобавка для жИвотних.
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26.08.2021 12:52 Відповісти
бо це - тупа відмазка
таке могло прокатити десь у 70-х, у 80-х вже навряд чи
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26.08.2021 12:51 Відповісти
Віз плату за Сватів і спалився.
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26.08.2021 12:58 Відповісти
ну кацапам нужно продвигать товар братского талибана ..
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26.08.2021 13:12 Відповісти
Ещё повезло что задержали на украинской стороне. В России за контрабанду наркоты дают до 20 лет а в особо крупном размере до пожизненного.
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26.08.2021 13:17 Відповісти
вот именно шо для животных. у меня одно таое животное в подъезде живёт, то обоссаный на ступеньках спит, то чертей на крыше гоняет то старую мамашу терроризирует то бабло у соседей на ганджубас выпрашивает..... отправьте этого курьра назад в рашку пусть кацапские животные порадуются!
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26.08.2021 15:54 Відповісти
 
 