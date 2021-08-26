МВС планує розширити мережу Центрів безпеки, - Монастирський. ФОТОрепортаж

МВС України планує розширити мережу Центрів безпеки з метою полегшити процедуру звернення для громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту комунікації МВС, про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Наразі в ряді регіонів проходить випробування нова ініціатива – мережа Центрів безпеки, які поєднують поліцейську станцію та пост ДСНС. Наша мета – розширити кількість таких Центрів, а також приєднати до їхньої роботи ще й сервісні центри. Це значно спростить процедуру звернення для громадян. На сьогоднішній день створено 31 Центр безпеки, найбільше в Донецькій області. До кінця року, спільно з територіальними громадами, ми плануємо створити ще 5 таких закладів", - розповів Монастирський на зустрічі з членами уряду і представниками місцевого самоврядування, повідомляє пресслужба МВС.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов своєю чергою наголосив, що МВС, зокрема Національна поліція, єдині, хто у встановлені законом терміни привели у відповідність до нового адміністративно-територіального устрою свої структури.

"Попередній етап децентралізації завершився створенням нового адміністративно-територіального устрою. Створено 1469 територіальних громад, в яких успішно відбулися вибори. Разом із МВС у нас напрацьовані інструменти організації співраці. Мінрегіон, зокрема, є активним учасником проєкту "Поліцейський офіцер громади". Протягом двох років по всій країні відкрито понад 30 офіцерських станцій, де й працюють офіцери громади. Для розуміння динаміки, три роки тому в Україні було лише 3 поліцейські станції", - сказав Чернишов.

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що наразі проєкт "Поліцейський офіцер громади" має найвищий рівень довіри у насалення і для свого розвитку потребує державного підходу та спільних зусиль, в тому числі фінансової підтримки, як Нацполіції, так і органів місцевого самоврядування.

"Якщо ми хочемо забезпечити безпековий простір у регіонах, нам треба працювати спільно з органами місцевого самоврядування. Разом із нашими іноземними партнерами, за два роки роботи в Україні з’явилося 632 поліцейських офіцерів громади. Весь особовий склад для цього проєкту підбираємо з діючих правоохоронців. Наразі стоїть питання, щоб до кінця 2022 року по всій країні з’явилося понад 2 тисячі таких поліцейських. А це означає, що ми маємо підготувати і оснащити цих людей. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити громади нашими працівниками. Але і місцева влада повинна докладати зусиль, щоб посилити безпекову складову своєї ОТГ", - наголосив Клименко.

Голова ДСНС Микола Чечоткін наголосив, що відповідно до кращих європейських практик, в усіх регіонах має запрацювати ще більше добровільних пожежних дружин. Особливо у віддалених від основних пожежних частин та труднодоступних населених пунктах.

"На сьогодні у сільській місцевості функціонує 1200 підрозділів місцевої пожежної охорони та близько 1180 добровільних пожежних дружин. ДСНС разом із місцевими органами та органами місцевого самоврядування порахували, що необхідно створити ще 1600 місцевих підрозділів пожежної охорони. На мій погляд, це ідеальна модель для того, щоб наші громадяни могли отримувати сервіс, пов’язаний із забезпеченням безпеки в тій чи іншій громаді", - сказав він.



Фото: сайт МВС