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Дніпропетровщина (2346) ремонт (815) школа (1823) Велике будівництво (718)

90-річний корпус школи на Дніпропетровщині повністю модернізували, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

На Дніпропетровщині в м. Апостолове повністю модернізували приміщення школи №3.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Відразу в двох школах Апостолового приємні зміни. В одній облаштовуємо сучасний стадіон. А в навчальному закладі №3 наближається до завершення оновлення будівлі і двору. Для учнів – яскравий і комфортний освітній простір", - зазначив керівник ОДА Валентин Резніченко.

Комплекс будівель школи №3 складається з трьох корпусів. Зараз йдуть до фінішу роботи в рамках президентської програми "Велике будівництво" з оновлення останнього, який є найстарішим, побудованим майже 90 років тому.

Зазначається, що залишилося трохи доопрацювати харчоблок. Робочі зараз проводять там електрику.

Під час ремонту навчальні кабінети в корпусі зробили кольоровими і стильними. Розташовані в корпусі також вчительська, бібліотека, малий спортзал і їдальня.

Близькі до завершення також роботи з благоустрою прилеглої території, де, зокрема, планують висадити фруктові дерева.

За рахунок державної субвенції та місцевого бюджету для школи придбали нові меблі. Найближчим часом повинні прибути класні дошки.

Також дивіться: На Донбасі до кінця серпня відремонтують 23,4 км доріг в обхід окупованих територій, - Укравтодор. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, днями в Дніпропетровській області відбувся заїзд гоночних болідів на трасі Н-31 Дніпро - Решетилівка, побудованої в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

90-річний корпус школи на Дніпропетровщині повністю модернізували, - ОДА 01
90-річний корпус школи на Дніпропетровщині повністю модернізували, - ОДА 02
90-річний корпус школи на Дніпропетровщині повністю модернізували, - ОДА 03
90-річний корпус школи на Дніпропетровщині повністю модернізували, - ОДА 04
90-річний корпус школи на Дніпропетровщині повністю модернізували, - ОДА 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Молодці !!!
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26.08.2021 15:26
+4
Это хорошо
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26.08.2021 15:25
+4
а начат ремонт ещё давно...
карликовый ********** просто украл начинания. Вот видео начала реконструкции.
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26.08.2021 15:50
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26.08.2021 15:25 Відповісти
Молодці !!!
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26.08.2021 15:26 Відповісти
Круто!!!!!! УважухА!!!
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26.08.2021 15:30 Відповісти
а начат ремонт ещё давно...
карликовый ********** просто украл начинания. Вот видео начала реконструкции.
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26.08.2021 15:50 Відповісти
Тссс, не руйнуй ідеальний світ зелені. Їх ще очікує сюрприз із відремонтованими дорогами по програмі Крадівництво, які передадуть у приватну власність і які стануть платними (і це за відсутності альтернативних шляхів).
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26.08.2021 16:03 Відповісти
Апостоловская школа №3 состоит из трех корпусов. В течение многих десятилетий капитальный ремонт в ней не проводился. В настоящее время ремонтные работы заканчиваются в самом старом из корпусов, построенном 90 лет назад.

https://rus.lb.ua/news/2021/08/26/492502_programme_zelenskogo_apostolovo.html
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26.08.2021 16:41 Відповісти
Зеля-вор.
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26.08.2021 16:22 Відповісти
видно шо стенки метровые..анти калашниковые..
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26.08.2021 17:04 Відповісти
При чем здесь большое крадивныцтво зельцмана?
Школа ремонтируется за деньги ГРОМАДЫ---это спасибо Пороху и его децентрализации, что деньги на местах появились!
А зечмо сразу примазывается со своим крадивныцтвом!
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27.08.2021 00:05 Відповісти
 
 