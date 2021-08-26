90-річний корпус школи на Дніпропетровщині повністю модернізували, - ОДА. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині в м. Апостолове повністю модернізували приміщення школи №3.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Відразу в двох школах Апостолового приємні зміни. В одній облаштовуємо сучасний стадіон. А в навчальному закладі №3 наближається до завершення оновлення будівлі і двору. Для учнів – яскравий і комфортний освітній простір", - зазначив керівник ОДА Валентин Резніченко.

Комплекс будівель школи №3 складається з трьох корпусів. Зараз йдуть до фінішу роботи в рамках президентської програми "Велике будівництво" з оновлення останнього, який є найстарішим, побудованим майже 90 років тому.

Зазначається, що залишилося трохи доопрацювати харчоблок. Робочі зараз проводять там електрику.

Під час ремонту навчальні кабінети в корпусі зробили кольоровими і стильними. Розташовані в корпусі також вчительська, бібліотека, малий спортзал і їдальня.

Близькі до завершення також роботи з благоустрою прилеглої території, де, зокрема, планують висадити фруктові дерева.

За рахунок державної субвенції та місцевого бюджету для школи придбали нові меблі. Найближчим часом повинні прибути класні дошки.

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Нагадаємо, днями в Дніпропетровській області відбувся заїзд гоночних болідів на трасі Н-31 Дніпро - Решетилівка, побудованої в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".









