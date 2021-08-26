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КМДА (1461) Кличко (2810) пікет (322) забудова (353) Левченко Юрій (39)

Незаконна забудова на Микільській слобідці: Кличко доручив заблокувати проїзд до будмайданчика. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Фоторепортаж

Біля стін КМДА проходив пікет з вимогою припинити незаконне будівництво в прибережній зоні Дніпра на вул. Микільсько-Слобідській, 7-9.

Про це в Facebook повідомив екснардеп Юрій Левченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Горе-забудовник (ТОВ "Нова Слобідка"- Насиковський і Столар) відновив незаконні будівельні роботи на Микільсько-Слобідській, 7-9. Все це з армією тітушок, яка застосовує фізичну силу до місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Після зустрічі з протестувальниками Кличко доручив благоустрою заблокувати проїзд до будівельного майданчика. Сьогодні повинні встановити бетонні блоки на комунальній ділянці навколо будівництва, яка є парковою зоною (свого під'їзду у забудовника немає).

"Скасована контрольна картка на паркан, адже забудовник вийшов за межі своєї ділянки. Якщо за 3 дні він сам не прибере паркан, в суботу повинен бути демонтаж. Ще один дуже важливий момент ... - охорона громадського порядку з боку муніципальної варти, яка підпорядкована кличковській владі. За результатами переговорів вони повинні забезпечувати охорону місцевих жителів від тітушок забудовника", - зазначив Левченко.

Крім того, КМДА повинна звернутися до ДАБІ, щоб ті в судовому порядку скасували свій дозвіл.

Також дивіться: На місці скандальної незаконної забудови на Микільській слобідці сталася бійка, є постраждалі, - активісти. ВIДЕО

Також громада наполягла на винесенні повторного припису Департаменту охорони культурної спадщини КМДА про призупинення будівельних робіт.

"Після того, як забудовнику обмежать користування незаконним будівництвом, йому запропонують добровільно капітулювати, погодившись на викуп ділянки в комунальну власність. Відповідний проєкт рішення вже готовий", - підкреслив він.

Також КМДА і її профільні Департаменти повинні подати ряд позовів і звернень. Громада сформувала чіткий перелік, найближчим часом його передадуть Кличку.

Раніше повідомлялося, що 19 серпня, в історичній місцевості Києва, на Микільській слобідці, поблизу будмайданчика бетономішалка забудовника в'їхала в натовп протестувальників, також там сталася бійка.

Незаконна забудова на Микільській слобідці: Кличко доручив заблокувати проїзд до будмайданчика 01
Незаконна забудова на Микільській слобідці: Кличко доручив заблокувати проїзд до будмайданчика 02
Незаконна забудова на Микільській слобідці: Кличко доручив заблокувати проїзд до будмайданчика 03
Незаконна забудова на Микільській слобідці: Кличко доручив заблокувати проїзд до будмайданчика 04
Незаконна забудова на Микільській слобідці: Кличко доручив заблокувати проїзд до будмайданчика 05
Незаконна забудова на Микільській слобідці: Кличко доручив заблокувати проїзд до будмайданчика 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Кличко! Столар!
Когда же вы уже нажретесь?!!
Когда люди перекрывали пр.Бажана в знак протеста против начала строительства очередного ТРЦ, тогда этот боксер обещал: там будет сквер. Ага, счас. Потрачены миллионы на посадку чахлых деревцев, но сейчас у метро Осокорки уже ДВЕ (!) стройки, нигде нет паспорта строительства, на запросы местных жителей, КГГА (т.е.Кличко) отвечает, что "идет замена труб канализационного коллектора". Правда, почему-то забиты многометровые сваи, сооружена подпорная стенка, и залиты фундаменты .
Хороша "замена труб" по Кличко.
Когда же вы уже нажретесь?!!
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26.08.2021 16:06
+10
Віталій пишеться з великої букви , Віталік теж . А рускіє паляться зразу - улюблена їхня тема : "пєтухі і жопи".
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26.08.2021 16:23
+6
Зашевелилился виталик, когда жаренный петух в жопу клюнул
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26.08.2021 15:49
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Зашевелилился виталик, когда жаренный петух в жопу клюнул
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26.08.2021 15:49 Відповісти
Нет, не клюнул. Клюнул бы, это если бы его поместили в СИЗО без права внесения залога.
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26.08.2021 16:07 Відповісти
Віталій пишеться з великої букви , Віталік теж . А рускіє паляться зразу - улюблена їхня тема : "пєтухі і жопи".
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26.08.2021 16:23 Відповісти
це по Фройду... про що весь ас думають, те й на язику...
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26.08.2021 17:33 Відповісти
Кличко! Столар!
Когда же вы уже нажретесь?!!
Когда люди перекрывали пр.Бажана в знак протеста против начала строительства очередного ТРЦ, тогда этот боксер обещал: там будет сквер. Ага, счас. Потрачены миллионы на посадку чахлых деревцев, но сейчас у метро Осокорки уже ДВЕ (!) стройки, нигде нет паспорта строительства, на запросы местных жителей, КГГА (т.е.Кличко) отвечает, что "идет замена труб канализационного коллектора". Правда, почему-то забиты многометровые сваи, сооружена подпорная стенка, и залиты фундаменты .
Хороша "замена труб" по Кличко.
Когда же вы уже нажретесь?!!
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26.08.2021 16:06 Відповісти
Зебіли , коли ви вже позатикаєтесь ?
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26.08.2021 16:24 Відповісти
На Борщаге круче - застройщик вынес подпорные сваи своего ТРЦ на проезжую часть, заняв по полосе с каждой стороны. Ради этого гребаного ТРЦ перенесли даже конечную трамвая, тк трц строится там, где была эта конечная! Раньше это была пересадочная станция с Окружной (Вишневое, Софиевская) в центр, теперь видел, люди топают по пол-километра до следующей станции. Кто мог это сделать без ведома Кличко? Конечно же никто!
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26.08.2021 19:16 Відповісти
Как же он задолбал со строительной мафией и бардаком!
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26.08.2021 16:59 Відповісти
это какого года фотки на улице жара тут все у бруках на ноги и дожжь...маловероятно что пруф
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26.08.2021 17:06 Відповісти
ты на улицу выходил или ты не в Украине ?
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26.08.2021 18:41 Відповісти
у нас +30 вечером 25
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26.08.2021 23:18 Відповісти
На улице лужи вообще-то в Киеве - дождь недавно прошел. И я бы не назвал +15 жарой.
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26.08.2021 19:17 Відповісти
ну вообще +30вукраине а сто киев отдельный мир фейковый
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26.08.2021 23:17 Відповісти
Вообще-то в Украине +30 было неделю назад. Уже неделя как похолодало.
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26.08.2021 23:36 Відповісти
у нас так а ты фейки пускаешь)
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27.08.2021 00:03 Відповісти
Ты, наверное, ватник - только вы так можете говорить ан черное - белое и наоборот.
А уж куда проще - забить в гугле "погода київ" и убедиться, что я - прав, а ты - нет.
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27.08.2021 06:14 Відповісти
Клічко держить дах будівельній мафії і деребанить Київ, не гірше Льоні Космоса.
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26.08.2021 17:12 Відповісти
Тебе рассказать сколько зебилы за два года понастраивали свинарников по городу?
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26.08.2021 17:37 Відповісти
Расскажи.
Конкретно только.
Или ты зебилами Кличко со Столаром называешь? Тогда нет вопросов - что они понастроили мы в курсе.
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26.08.2021 19:18 Відповісти
Він тут не житиме, а сім'я давно в Австрії живе.
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26.08.2021 17:14 Відповісти
Он долларовый миллионер уже лет 20. Может себе позволить
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26.08.2021 17:38 Відповісти
Миллионерам почти никогда не бывает достаточно денег.
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26.08.2021 19:19 Відповісти
А вам? Как же вам зависть рвет душу....
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27.08.2021 07:51 Відповісти
Зависть? Нет, просто констатация факта.
Ну и в случае с такими как Гейтс (тут, кстати, тот нечастый вариант, когда точно хватает и тратит он их на благотворительность ежедневно), Безос, Пейдж и тд - вообще нет претензий - они делают благо для людей и с этого честно зарабатывают - супер.
Но вот по поводу таких как Столар, Комарницкий и тд - совершенно иной разговор, это откровенные мерзавцы, которые зарабатывают на ограблении людей, города государства, создавая при этом в основном неудобства другим людям и плюя на законы.
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27.08.2021 08:19 Відповісти
верно.
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26.08.2021 21:27 Відповісти
Где ПАРК?!!!!!!
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26.08.2021 22:51 Відповісти
 
 