Незаконна забудова на Микільській слобідці: Кличко доручив заблокувати проїзд до будмайданчика. ФОТОрепортаж

Біля стін КМДА проходив пікет з вимогою припинити незаконне будівництво в прибережній зоні Дніпра на вул. Микільсько-Слобідській, 7-9.

Про це в Facebook повідомив екснардеп Юрій Левченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Горе-забудовник (ТОВ "Нова Слобідка"- Насиковський і Столар) відновив незаконні будівельні роботи на Микільсько-Слобідській, 7-9. Все це з армією тітушок, яка застосовує фізичну силу до місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Після зустрічі з протестувальниками Кличко доручив благоустрою заблокувати проїзд до будівельного майданчика. Сьогодні повинні встановити бетонні блоки на комунальній ділянці навколо будівництва, яка є парковою зоною (свого під'їзду у забудовника немає).

"Скасована контрольна картка на паркан, адже забудовник вийшов за межі своєї ділянки. Якщо за 3 дні він сам не прибере паркан, в суботу повинен бути демонтаж. Ще один дуже важливий момент ... - охорона громадського порядку з боку муніципальної варти, яка підпорядкована кличковській владі. За результатами переговорів вони повинні забезпечувати охорону місцевих жителів від тітушок забудовника", - зазначив Левченко.

Крім того, КМДА повинна звернутися до ДАБІ, щоб ті в судовому порядку скасували свій дозвіл.

Також дивіться: На місці скандальної незаконної забудови на Микільській слобідці сталася бійка, є постраждалі, - активісти. ВIДЕО

Також громада наполягла на винесенні повторного припису Департаменту охорони культурної спадщини КМДА про призупинення будівельних робіт.

"Після того, як забудовнику обмежать користування незаконним будівництвом, йому запропонують добровільно капітулювати, погодившись на викуп ділянки в комунальну власність. Відповідний проєкт рішення вже готовий", - підкреслив він.

Також КМДА і її профільні Департаменти повинні подати ряд позовів і звернень. Громада сформувала чіткий перелік, найближчим часом його передадуть Кличку.

Раніше повідомлялося, що 19 серпня, в історичній місцевості Києва, на Микільській слобідці, поблизу будмайданчика бетономішалка забудовника в'їхала в натовп протестувальників, також там сталася бійка.











