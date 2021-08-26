Незаконна забудова на Микільській слобідці: Кличко доручив заблокувати проїзд до будмайданчика. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Фоторепортаж
Біля стін КМДА проходив пікет з вимогою припинити незаконне будівництво в прибережній зоні Дніпра на вул. Микільсько-Слобідській, 7-9.
Про це в Facebook повідомив екснардеп Юрій Левченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Горе-забудовник (ТОВ "Нова Слобідка"- Насиковський і Столар) відновив незаконні будівельні роботи на Микільсько-Слобідській, 7-9. Все це з армією тітушок, яка застосовує фізичну силу до місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.
Після зустрічі з протестувальниками Кличко доручив благоустрою заблокувати проїзд до будівельного майданчика. Сьогодні повинні встановити бетонні блоки на комунальній ділянці навколо будівництва, яка є парковою зоною (свого під'їзду у забудовника немає).
"Скасована контрольна картка на паркан, адже забудовник вийшов за межі своєї ділянки. Якщо за 3 дні він сам не прибере паркан, в суботу повинен бути демонтаж. Ще один дуже важливий момент ... - охорона громадського порядку з боку муніципальної варти, яка підпорядкована кличковській владі. За результатами переговорів вони повинні забезпечувати охорону місцевих жителів від тітушок забудовника", - зазначив Левченко.
Крім того, КМДА повинна звернутися до ДАБІ, щоб ті в судовому порядку скасували свій дозвіл.
Також громада наполягла на винесенні повторного припису Департаменту охорони культурної спадщини КМДА про призупинення будівельних робіт.
"Після того, як забудовнику обмежать користування незаконним будівництвом, йому запропонують добровільно капітулювати, погодившись на викуп ділянки в комунальну власність. Відповідний проєкт рішення вже готовий", - підкреслив він.
Також КМДА і її профільні Департаменти повинні подати ряд позовів і звернень. Громада сформувала чіткий перелік, найближчим часом його передадуть Кличку.
Раніше повідомлялося, що 19 серпня, в історичній місцевості Києва, на Микільській слобідці, поблизу будмайданчика бетономішалка забудовника в'їхала в натовп протестувальників, також там сталася бійка.
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Когда же вы уже нажретесь?!!
Когда люди перекрывали пр.Бажана в знак протеста против начала строительства очередного ТРЦ, тогда этот боксер обещал: там будет сквер. Ага, счас. Потрачены миллионы на посадку чахлых деревцев, но сейчас у метро Осокорки уже ДВЕ (!) стройки, нигде нет паспорта строительства, на запросы местных жителей, КГГА (т.е.Кличко) отвечает, что "идет замена труб канализационного коллектора". Правда, почему-то забиты многометровые сваи, сооружена подпорная стенка, и залиты фундаменты .
Хороша "замена труб" по Кличко.
Когда же вы уже нажретесь?!!
А уж куда проще - забить в гугле "погода київ" и убедиться, что я - прав, а ты - нет.
Конкретно только.
Или ты зебилами Кличко со Столаром называешь? Тогда нет вопросов - что они понастроили мы в курсе.
Ну и в случае с такими как Гейтс (тут, кстати, тот нечастый вариант, когда точно хватает и тратит он их на благотворительность ежедневно), Безос, Пейдж и тд - вообще нет претензий - они делают благо для людей и с этого честно зарабатывают - супер.
Но вот по поводу таких как Столар, Комарницкий и тд - совершенно иной разговор, это откровенные мерзавцы, которые зарабатывают на ограблении людей, города государства, создавая при этом в основном неудобства другим людям и плюя на законы.