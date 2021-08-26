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хабар (3990) заповідник (74) Нацполіція (13918) Херсонщина (4231)

Директора Азово-Сиваського парку Бандурина спіймали на хабарі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

За версією слідчих, він брав з туристів додаткові гроші за право їздити по заповідному острову Бірючий на автомобілі. Олег Бандурин - депутат Мелітопольської міськради.

Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань в Херсонській області Нацполіції затримали в.о. директора національного природного парку - депутата Мелітопольської міськради під час отримання чергового"траншу". Приватний перевізник надав йому шість тисяч гривень за дозвіл на безперешкодний проїзд туристичного автобуса на територію острова", - сказано в повідомленні.

Бандурину збираються повідомити про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди). Йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Азово-Сиваський національний парк перебуває в підпорядкуванні Державного управління справами.

Також дивіться: "Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - у Карпатах українські туристи розвернули групу поляків, які їхали на гору Петрос на квадроциклах. ВIДЕО

Директора Азово-Сиваського парку Бандурина спіймали на хабарі 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Теперь посадят, петуха ватного. В ОПЗЖ всегда были одни воры и взяточники
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26.08.2021 16:12
+2
))) Серьезно?) До него был СВОБОДНЫЙ доступ на Бирючий... НЕ БЫЛО ПОВОДА ДЛЯ ВЗЯТОК... А как он облюбовал его, так и доступ всем запретили... И директора взяли не за взятку, а за то что вообще пустил туда посетителей)))
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26.08.2021 16:35
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Теперь посадят, петуха ватного. В ОПЗЖ всегда были одни воры и взяточники
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26.08.2021 16:12 Відповісти
А інші від них суттєво відрізняються?)
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26.08.2021 16:20 Відповісти
Остап Ібрагімович також брав гроші "вживу" за відвідини провалу. так що недалеко відскочив гад, порушив Конвенцію дітей лейтенанта Шмідта. Бубочка відпочиває, а цей гад ще й гроші бере з тих хто хоче подивитись на відпочинок бубочки, ну точно як в зоопарку.Розстріляти розбійника.
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26.08.2021 16:16 Відповісти
Зеленкий взялся плотно за взяточников респект!
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26.08.2021 16:28 Відповісти
))) Серьезно?) До него был СВОБОДНЫЙ доступ на Бирючий... НЕ БЫЛО ПОВОДА ДЛЯ ВЗЯТОК... А как он облюбовал его, так и доступ всем запретили... И директора взяли не за взятку, а за то что вообще пустил туда посетителей)))
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26.08.2021 16:35 Відповісти
"До него был СВОБОДНЫЙ доступ на Бирючий..." Директора Азово-Сиваського парку Бандурина спіймали на хабарі - Цензор.НЕТ 1917

І з якого часу все змінилось?
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26.08.2021 17:27 Відповісти
Насколько не изменяет память, то с весны 20-го... В конце июня бубочка посетил Бирючий и записал там поздравление с Днем Конституции) Там сейчас под него переделывают, или уже переделали хрущевскую дачу))) Из остальных президентов там бывал только Кучма и то, когда встречался с ******, во время Тузлинских событий...
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26.08.2021 17:45 Відповісти
Кстати, узнал у своих, этот и.о директора, из "новых лиц")))) Пару месяцев как работал)))
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26.08.2021 17:56 Відповісти
Так, цей т.в.о. там декілька місяців. Бо ще у 20 році був інший.

Прізвище: ПОПОВЧУК
Ім'я: ЄВГЕНІЙ
По батькові (за наявності): СЕРГІЙОВИЧ
Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів):
Азово-Сиваський національний природний парк
Займана посада (або посада, на яку претендуєте як кандидат):
Директор
КОД ce53ab5f-d072-4f22-b09c-31219e767f70
ТИП ДОКУМЕНТА Декларація
ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ Щорічна
ПЕРІОД 2020
ДАТА ТА ЧАС ПОДАННЯ 24.03.2021 10:57
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26.08.2021 18:47 Відповісти
Фактов нет одна брехня
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26.08.2021 23:33 Відповісти
Фактов ЧЕГО?) Что Бирючий закрыли?))) Или что бубочка там отдыхает? Или что назначил зажопника к этому корыту с краснокнижными животными?)
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27.08.2021 00:23 Відповісти
Факт то,что Президент Зеленский плотно взялся за взяточников и воров.Это отлично видно из новостей даже на этом ресурсе.Факт в том,что брехуны из комментариев пытаются перевести стрелки как обычно на другую брехливую тему.Факт в том,что скоро продажного судью Чауса за зад возьмут и он много чего про бывшего недо президента -мародерапорошенка
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27.08.2021 08:10 Відповісти
Видно из новостей?))) Вы наверное и надписям на заборе верите?)))) А факт в том, что врачам и учителям зарплату уже три месяца не платят.... Где деньги Зин? Кто их УКРАЛ??? Этого взяточника твой бубочка два месяца назад и назначил))) А про Чауса, так его бубочка уже полгода в ЗАЛОЖНИКАХ держит... А такие как ты, в первую же ночь признаются в убийстве Кеннеди))) А ты продолжай ждать свое "скоро"))) Как там цена на газ?)))
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27.08.2021 08:52 Відповісти
Вот специально для тебя написали?))) О таком в "новостях" не говорят?))) Виктор Ле
Під заставу сьогодні випустили, чиновника, що брав хабарі за дозволи в ігорному бізнесі. Довірену особу Баканова. А Ви говорите Клоун взявся за взяточників....
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27.08.2021 08:55 Відповісти
Скажи спасибо порошенко за заком о виходе под залог за коррупцию.Но в любом случае выход под залог это не закрытие дела.Он находится под следствием как и Свинарчук-Гладковский и по окончанию следствия они оба будут сидеть.
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27.08.2021 11:31 Відповісти
По окончанию следствия?))) Это когда срок давности подойдет?))) А по Гладковкому бубочке пожизненное мотать, за гос измену)))
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27.08.2021 11:40 Відповісти
Очень показательно как ,здесь топят за воров режима порошенка.
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27.08.2021 19:54 Відповісти
Ну так каждый судит в меру своей распущенности))) Если вы воруете на работе, то и считаете, что все остальные воруют))) В чужих руках всегда толще))) Вот бы вы там развернулись, да возможности такой нет))) Вот только в данном случае воровства не было... Контрабандой в ращке доставали дефицитные для нашей армии запчасти... А ваш бубочка засветил заводские номера этих запчастей... В итоге рашка арестовала несколько наших агентов, плюс тех, из раша армии, которые снабжали нас этими запчастями... Так что можете уже готовить ему сухари))) Да только правда в том, что вы и с места не сдвинетесь, только и будете ныть в интернете)))
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27.08.2021 20:25 Відповісти
Вас обманули и Вы продолжаете обманивать других.Контраданда совсем не при чем... на самом деле запчасти брак,некондиция продавались государству в три дорого,стандартная воровская схема.Не обманывайте людей.
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28.08.2021 01:32 Відповісти
Пипец))) Про "обманули" мне рассказывает тот кто утверждает, что бубочка "взялся за взяточников", при этом что СЕГОДНЯ он подписал закон о погашении долгов облгазов(фирташ и Ко) с 2016 года за счет госбюджета))) Когда известно, что он был соучастником ВОРОВСТВА денег из Приватбанка) По Гладковскому: в три дорого относительно ЧЕГО?) Где их можно купить?) Где можно купить клистроны для С-300??? А именно по ним ГБР возбудило дело)) Правда откуда зебилам знать, что тех "следователей" ГБР раком поставили и возбудили дело за госизмену)))
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28.08.2021 03:16 Відповісти
Так нагло врать могут только кремлеботы и порохоботы.Вы,братья по разуму Адиннарот. Не стоит усугублять.... пора реально узнать правду:
К каким еще громким делам имеет отношение Гладковский:
Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского по делу о закупке для нужд оборонной сферы автомобилей МАЗ.Данная техника поставлялась для нужд обороны без проведения тендера и при наличии явного конфликта интересов, то есть личной заинтересованности Гладковского и Порошенко.Еще он и его сын Игорь Гладковский являются фигурантами дела о масштабных хищениях в оборонном секторе Украины. Благодаря преступной схеме у государства было украдено не менее 250 миллионов гривен. Ее суть заключалась в том, что через фирмы-прокладки (одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацком", который в то время принадлежал Порошенко) поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2 - 4 раза ценам.В конце августа 2019 НАБУ против Гладковского начало уголовное производство по факту декларирования ложной информации об имуществе. Перед этим у эксчиновника нашли 4,5 миллиона гривен, которые он "забыл" добавить в декларации. Если его вину докажут, ему грозит до 2 лет тюрьмы, штраф или лишение права заниматься определенной деятельностью.
- НАЗК выявило у Гладковского незадекларированные 1,3 миллиона гривен. Дело в том, что он в исправленной декларации 2015 года не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании RI-SYSTEM LIMITED и наличии у сына корпоративных прав в ООО "Киивбиоенерго". Кроме того, Гладковский в декларации не указал информацию об автомобиле, который принадлежит его сыну. В итоге НАЗК обратилось в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство.Повторюсь.очень показательно как здесь обеляют порошенковских воров.
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28.08.2021 08:35 Відповісти
Статьи за 19-й год?) Ну и как? Доказали?) Клоун БРЕХЛИВЫЙ, ты же сам своей ссылкой доказал, что контрабанда ПРИЧЕМ)))) И что ты дальше приплел? Не декларирование? Так ВОРОВСТВО где?) У твоего бубочки нашли в разы больше незадекларированого))) https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/07/7/662685/
Откуда вы такие рукожопы беретесь?))) Сами себя умудряетесь опровергать)))
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28.08.2021 10:00 Відповісти
Ага вы,все врете...Кремлевская методичка отрабатывается порохоботами.Идет следствие дорогой.
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28.08.2021 12:24 Відповісти
Директора Азово-Сиваського парку Бандурина спіймали на хабарі - Цензор.НЕТ 428
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26.08.2021 17:18 Відповісти
А тепер візьміть за яї тих, хто пропускає туристичні Ікаруси в Карпатський природний заповідник з боку Ворохти і ГАЗ-66 з туристами на перемичку між Говерлою і Петросом у тому ж заповіднику тільки з боку Лазещини.
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26.08.2021 16:41 Відповісти
берущий с острова Бирючий
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26.08.2021 16:55 Відповісти
каким боком мелитополь к косе...раскулачить на месте до трусов пусть в палатке живет
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26.08.2021 16:59 Відповісти
Під заставу сьогодні випустили, чиновника, що брав хабарі за дозволи в ігорному бізнесі. Довірену особу Баканова. А Ви говорите Клоун взявся за взяточників....
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26.08.2021 17:07 Відповісти
Усли бы ты не был юрехуном то напеисал бы еще,что такоф закон.
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27.08.2021 08:02 Відповісти
Конечно закон))) Только где он взял 5 млн на залог?))) И взяли его детективы НАБУ ,ну те от которых бубочка прятал чауса)))
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27.08.2021 09:06 Відповісти
Как известно из материалов дела Чауса, спрятал в Молдове порошенко с помощью спецюслужб и личной охраны.
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27.08.2021 11:28 Відповісти
И где эти материалы дела можно посмотреть?)))
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27.08.2021 11:37 Відповісти
Когда в новостях появятся несколько другие новости? Типа: братьев Дерьмаков посадили за взятки, каждому по 15 лет строгого режима, с конфискацией имущества! А ловят столько, что даже и в ГПУ сбились со счёта...
Ха, а может на лечение собачек, у няши№2 денег не хватает?
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26.08.2021 17:19 Відповісти
Його поймалі на взятці...Він на ній сидів...
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26.08.2021 17:29 Відповісти
На Бирючий и раньше брали деньги, не скрываясь, на шлагбауме. Вряд ли это все шло в бюджет. Хотели бы, давно бы прикрыли контору. Теперь нужно смотреть на будущее - если взятки продолжатся, значит просто место под другого освободили, если доступ будет реально свободный - хорошо.
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26.08.2021 17:51 Відповісти
Не перевелись ще в Україні Остапи Бендери.
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26.08.2021 21:41 Відповісти
Скажи спасибо порошенко за закон про выход под залог за коррупцию.
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27.08.2021 11:26 Відповісти
...раньше был начальником МЧС Мелитополя.На такую должность и с образованием хрен устроиться, а он сумел..."Бабло" рулит....
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27.08.2021 16:39 Відповісти
 
 