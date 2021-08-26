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Миколаївська область (1820) втеча (193) Нацполіція (13918) психлікарня (85) розшук (491)

Засуджений за умисне вбивство чоловік втік із психіатричної лікарні на Миколаївщині, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На Миколаївщині з психіатричної лікарні втік чоловік, якого раніше засудили за навмисне вбивство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області.

Відділенням поліції № 5 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області встановлюється місцезнаходження засудженого Грека Євгенія Юрійовича 1987 р.н., відносно якого судом було застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізаціїї до психіатричного закладу, який 25 серпня самовільно залишив спеціалізований лікувальний заклад у с. Сапетня Ольшанської ОТГ, у якому утримувався відповідно до ухвали суду за вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство".

Прикмети: зріст 184 см, худорлявої статури, волосся темне коротке з залисинами, очі темні, губи тонкі.

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Був одягнутий у шорти та футболку бежевого кольору зі смужками чорного кольору, і кросівки. Може носити медичну маску.

За фактом втечі слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 394 Кримінального кодексу України "Втеча із спеціалізованого лікувального закладу".

Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про місце знаходження розшукуваного, дотримуватись заходів безпеки та негайно повідомити до відділення поліції № 5 Миколаївського районного управління поліції за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 164 або за телефонами (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, (073)3218805, (063)5697253, (063)9092271, 102.

Засуджений за умисне вбивство чоловік втік із психіатричної лікарні на Миколаївщині, - Нацполіція 01
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О, еще кого то по дороге обратно прихватит. Вечно психи сбегают, что за раздолбайство?
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26.08.2021 16:40 Відповісти
Це хорошо...Тобто не то,шо сбєжал,а то,шо на Миколаєвщині ще є псіхбольніци...
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26.08.2021 17:13 Відповісти
Псих психу рознь, если один бегает голышом и какахами в прохожих пуляет, то наверное возможны какие то послабления по надсмотру за ним. А если за человеком умышленное убийство и он к тому же полоумный, то держать в халате до конца дней и "лечить" мозгоразрушающими препаратами, чтобы если косит, реально стал тем под кого косит.
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26.08.2021 17:15 Відповісти
дело в том, что психиатрические лечебницы являются идеальным местом спрятаться от надоедливых прокурорских следователей, отмороженных бандитов или прибацанных вторых половинок. Взятки главврачам психбольниц за такое надёжное укрытие составляют десятки тысяч долларов. Уж простите, что попалил еще одну прибыльную тему)) зелёные додики, вот где деньги лежат - огромнейшие
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26.08.2021 18:21 Відповісти
*Я - дурак,не подходи ко мне* - сегодняшняя позиция рф на мировой арене ! Просто выглядки рода недочеловеческого ,животные....злобные
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26.08.2021 18:54 Відповісти
не порядок ! почему фото без клеточной ретуши ?
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27.08.2021 00:11 Відповісти
Це ж не сепар, чи депутат, цього можна показати.
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13.09.2021 20:08 Відповісти
 
 