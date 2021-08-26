Оновленим мостом через Північно-Кримський канал відкрили рух, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На Херсонщині відкрили рух по оновленому мосту через Північно-Кримський канал, який проходить між містами Нова Каховка і Таврійськ.

Про це повідомляє "Укравтодор", передає Цензор.НЕТ.

"Побудований понад 60 років тому на дорозі Р-47 Херсон - Нова Каховка - Генічеськ, 111-метровий міст забезпечує рух мережею державних південних доріг, що з'єднує правобережну і лівобережну Україну і тимчасово окупований Крим", - йдеться в повідомленні.

Роботи в ході президентської програми "Велике будівництво" стартували в березні 2021 року.

Покриття мостового полотна і тротуарів дорожники облаштували на основі метилметакрилату, застосувавши гідроізоляційну систему Bridgemaster. Це високоефективне зносостійке і антислизьке покриття для мостових настилів: воно швидко твердне, навіть при температурі 0ºC; має високу стійкість до деформації, навіть при підвищених температурах; будь-яке пошкодження легко ремонтується; ідеально підходить для конструкцій, що піддаються великому транспортному навантаженню.

На мосту вже нанесена дорожня розмітка і встановлені нові дорожні знаки.

Також дивіться: Будівництво низової частини балкового мосту в Запоріжжі завершиться до кінця року, - Служба автомобільних доріг. ФОТОрепортаж

Підрядній організації залишилося розібрати тимчасові споруди, завершити монтаж споруд поверхневого водовідведення та планування ґрунту укосів.

"Після завершення реконструкції міст відповідає сучасним навантаженням, а проїзд автотранспорту і пішохідний прохід став безпечним і комфортним, зокрема завдяки розширенню габариту проїзду до 9 м і ширини тротуару до 1,8 м", - повідомили в "Укравтодорі".

Нагадаємо, програма "Велике будівництво" стартувала на початку 2020 року. За словами президента Володимира Зеленського, будівництво доріг є одним із пріоритетів для української влади.







