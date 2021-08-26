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міст (826) Херсонщина (4231) Велике будівництво (718)

Оновленим мостом через Північно-Кримський канал відкрили рух, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

На Херсонщині відкрили рух по оновленому мосту через Північно-Кримський канал, який проходить між містами Нова Каховка і Таврійськ.

Про це повідомляє "Укравтодор", передає Цензор.НЕТ.

"Побудований понад 60 років тому на дорозі Р-47 Херсон - Нова Каховка - Генічеськ, 111-метровий міст забезпечує рух мережею державних південних доріг, що з'єднує правобережну і лівобережну Україну і тимчасово окупований Крим", - йдеться в повідомленні.

Роботи в ході президентської програми "Велике будівництво" стартували в березні 2021 року.

Покриття мостового полотна і тротуарів дорожники облаштували на основі метилметакрилату, застосувавши гідроізоляційну систему Bridgemaster. Це високоефективне зносостійке і антислизьке покриття для мостових настилів: воно швидко твердне, навіть при температурі 0ºC; має високу стійкість до деформації, навіть при підвищених температурах; будь-яке пошкодження легко ремонтується; ідеально підходить для конструкцій, що піддаються великому транспортному навантаженню.

На мосту вже нанесена дорожня розмітка і встановлені нові дорожні знаки.

Також дивіться: Будівництво низової частини балкового мосту в Запоріжжі завершиться до кінця року, - Служба автомобільних доріг. ФОТОрепортаж

Підрядній організації залишилося розібрати тимчасові споруди, завершити монтаж споруд поверхневого водовідведення та планування ґрунту укосів.

"Після завершення реконструкції міст відповідає сучасним навантаженням, а проїзд автотранспорту і пішохідний прохід став безпечним і комфортним, зокрема завдяки розширенню габариту проїзду до 9 м і ширини тротуару до 1,8 м", - повідомили в "Укравтодорі".

Нагадаємо, програма "Велике будівництво" стартувала на початку 2020 року. За словами президента Володимира Зеленського, будівництво доріг є одним із пріоритетів для української влади.

Оновленим мостом через Північно-Кримський канал відкрили рух, - Укравтодор 01
Оновленим мостом через Північно-Кримський канал відкрили рух, - Укравтодор 02
Оновленим мостом через Північно-Кримський канал відкрили рух, - Укравтодор 03
Оновленим мостом через Північно-Кримський канал відкрили рух, - Укравтодор 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Вітаємо московитів з знаменною датою! облога і взяття москви золоординським ханом Тохтамишем! По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4785 Можемо повторити і обов"язково повторимо! По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7860
По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4531
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26.08.2021 18:10
+8
Да, були часи - в Запоріжжя Зе приїхав і перерізав лєнточку ще торік, а міст досі не добудували! По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 9198
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26.08.2021 18:06
+8
Ця радісна подія відбулася 26 серпня 1382 року По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7572 По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 8787
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26.08.2021 18:12
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Мега-событие! Мост длинною с футбольное поле!
Китайцы оборжались от габаритов и сроков ......
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26.08.2021 18:01 Відповісти
Событие сродни полёта на Марс! И шо, стисняюсь спросить, даже ленточку нихто не приехал перерезать? А вот были времена .....
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26.08.2021 18:03 Відповісти
Да, були часи - в Запоріжжя Зе приїхав і перерізав лєнточку ще торік, а міст досі не добудували! По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 9198
показати весь коментар
26.08.2021 18:06 Відповісти
Оновленим мостом через Північно-Кримський канал відкрили рух, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7242
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26.08.2021 19:03 Відповісти
Оновленим мостом через Північно-Кримський канал відкрили рух, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2183
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26.08.2021 19:03 Відповісти
Мы,новокохочане, тоже были удивлены,что ни ленточки,ни местных правителей-ПИАРЩИКОВ не было.Просто строители убрали технику с проезжей части и....транспорт поехал. Мост красавЕц. Строители молодцы! Оновленим мостом через Північно-Кримський канал відкрили рух, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6030
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26.08.2021 19:26 Відповісти
Ехал сегодня на Геническ как-раз через вас. Подъезды к мосту не сделаны и не отрегулированы по высоте. Трамплин на въезде и съезде. Там сразу разобьют асфальт колесами. Нельзя было сделать нормально?
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26.08.2021 20:02 Відповісти
"Нельзя было сделать нормально?" Мостовики сделали свою работу,а подъездные пути будет делать дорожная служба.Обещали не тянуть с этим.....
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26.08.2021 21:00 Відповісти
Полотно моста -- это продолжение полотна дороги. Кто проектировал его высоту? При скорости в 60 км фольц подскочил так, что зубы клацнули. Эти съезды фуры разобьют за месяц. Там до ж.д. переездов с обеих сторон метров по 300. Кто мешал сразу сделать нормальное полотно вровень с полотном моста, а не эту показуху к дате? Совки -- они и в Африке -- совки.
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26.08.2021 22:57 Відповісти
В Новотроицке еще не сильно расфигачили "большую стройку"?)
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26.08.2021 22:50 Відповісти
Уже начали. Новотроицкий район -- это как в "сказке".
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26.08.2021 23:00 Відповісти
Ну там от моста через Каховский канал и до Чкалово там вообще жесть( и это тоже старый Новотроицкий район) Там аварии только от того, что ехать можно только по осевой) Ее и расфигачили большой стройкой)
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26.08.2021 23:18 Відповісти
Это называется тропа. Ехать можно только засветло. Две машины не разъедутся. Нужно друг другу уступать.
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26.08.2021 23:20 Відповісти
На отдых или по работе?)
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26.08.2021 22:53 Відповісти
Пару дней перевести дух пока схлынули бандерлоги.
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26.08.2021 22:58 Відповісти
Если на Азове есть медузы, то сразу езжайте на Сиваш) Вода и берег ничем не отличается, а медуз нету)
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26.08.2021 23:07 Відповісти
Спасибо. Я Арабатку знаю хорошо. Мы больше по источникам и по рыбке.
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26.08.2021 23:09 Відповісти
А я местный, а на источниках так ни разу и не был)))
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26.08.2021 23:26 Відповісти
А зря. Советую за Стрелковым. Только цены там загнули в этом году.
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26.08.2021 23:30 Відповісти
Ну за цены я в курсе))) Фейсбук всю весну гудел) Просто работа в с/х оставляет время для отдыха только зимой) А зимой меня из дому сложно вытянуть))) А этот год, из за летних дождей, вообще сложный) До сих пор мой комбайн у чужих людей стоит, не до кошено) Хотели завтра "догрызть", сегодня дождь пошел) Вы там возле поста полиции в Новоалексеевке, в ста метрах от него проезжали))) Брат открыл новую точку в этом году, в Щастливке, так я ни разу у него еще там и не был) Хотя те года время позволяло и несколько раз по деньку себе выделял) Правда моя детвора оттуда не вылазит)))
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27.08.2021 00:14 Відповісти
Удачи.
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27.08.2021 10:14 Відповісти
Представте новость - в США проложили 100м асфальта через провинциальный мост.Событие государственного масштаба,президент оргазмирует от объемов строительства,бюджен на дороги опустошили,стоимость рекламы "крадивныцтва" больше чем сама дорога,все кумовья и родственники президента стали миллиардерами за пару дней и т.д. Можете такое представить в США?
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26.08.2021 18:07 Відповісти
Да уж...новость так новость.Мои соседи на доме крышу перекрывают.
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26.08.2021 18:08 Відповісти
Дякуємо,дуже дякуемо
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26.08.2021 18:09 Відповісти
Вітаємо московитів з знаменною датою! облога і взяття москви золоординським ханом Тохтамишем! По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4785 Можемо повторити і обов"язково повторимо! По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7860
По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4531
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26.08.2021 18:10 Відповісти
Класна дата! Але в них цього року "кругла" річниця самої держави!
Саме в 1721 році московія (чи московське князівство) стали Російською Імперією.
Визначна дата, мушу сказати: 300 років фальсифікації, переписування та крадіжок історії, винаходів, державних символів та територій у інших країн.
Цікаво: святкувати будуть?
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26.08.2021 19:14 Відповісти
Ця радісна подія відбулася 26 серпня 1382 року По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7572 По обновленному мосту через Северо-Крымский канал открыли движение, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 8787
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26.08.2021 18:12 Відповісти
З цієй водою скиксуєш раз-тогді прощай!
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26.08.2021 18:14 Відповісти
Кацапи водицю в каналі побачили та побіліли від заздрощів.
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26.08.2021 18:16 Відповісти
а что это за вода в канале ?
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26.08.2021 18:22 Відповісти
пресная, с Днепра
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26.08.2021 18:42 Відповісти
По Херсонской области проходит 100 км этого канала, не считая примыкающих) И они орошают десятки тысяч га) Вот для этого там и вода))) А перед самым Крымом построена дамба с закрытыми шлюзами.
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26.08.2021 22:56 Відповісти
воды на херсонщине хватит всем..
а после нас хоть потоп (с)
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26.08.2021 18:32 Відповісти
Ну шо, баржа з кавунами пройде під мостом.
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26.08.2021 18:34 Відповісти
Это через северо-крымский канал, по каналу ничего не ходит
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26.08.2021 18:43 Відповісти
По каналу в Дніпро і далі по Україні. До речі, вчора купив кавун. Солодкий. Сьогодні бачив величезні кілограмів по 10.
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26.08.2021 18:49 Відповісти
Ні по яких каналах, тільки по Дніпру
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26.08.2021 18:56 Відповісти
Он не судоходный)
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26.08.2021 22:57 Відповісти
 
 