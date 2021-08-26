"Укрзалізниця" тестує швейцарські поїзди Stadler FLIRT, їх можуть закупити до кінця 2022 року. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У проєкті City Express розглядається можливість використання поїздів Stadler FLIRT виробництва компанії Stadler зі швейцарського міста Буснанг. Зараз цей поїзд тестується на маршрутах міської електрички Києва та приміського сполучення.
Про це повідомляє сайт "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.
Перші поїзди Укрзалізниця планує отримати та запустити на маршрутах київського вузла в рамках реалізації проєкту City Express до кінця 2022 року. Серед джерел фінансування закупівлі розглядаються як кошти держбюджету, так і кредитні кошти, запропоновані виробниками.
Зазначається, що City Express є одним з головних залізничних проєктів президентської програми "Велике будівництво"
"Тестові заїзди поїзда FLIRT ми проводили на території столичної агломерації. Наразі працюємо над розробкою технічно-економічного обґрунтування проєкту, завершуємо підготовку технічних вимог до рухомого складу та платформ. Вже до кінця вересня плануємо оголосити тендер. Наше завдання — розвантажити в’їзди до столиці та скоротити час поїздок до робочих місць мешканців із міст-сателітів столиці", - зазначив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин.
Електропоїзди Stadler FLIRT здатні розвивати швидкість до 160 км / год. У них 262 місця для сидіння 1-го і 2-го класів. Вони пристосовані для людей з інвалідністю та адаптовані для роботи в Фінляндії, Норвегії, Естонії, Білорусі та Україні.
Крім того, буде проведено тендер, "Укрзалізниця" розсилає технічне завдання провідним вітчизняним і зарубіжним виробникам.
Серед головних вимог до іноземних виробників буде локалізація виробництва на території України.
Kyiv City Express обслуговуватиме 6 напрямків навколо Києва: Вишгородський, Богуславський (Трипілля, Кагарлик, Миронівка), Ніжинський (Бровари, Бобровиця, Носівка), Яготинський (Бориспіль, Березань), Узинський (Боярка, Вишневе, Васильків, Фастів, Біла Церква) та Клавдієвський (Ірпінь, Буча, Ворзель, Немішаєве).
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський в лютому цього року заявив, що в рамках "Великого будівництва" стартує проект City Express, який матиме на меті оновлення приміського залізничного сполучення великих українських міст.
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Как то «немножко по дебильному»
скільки коштує швейцарська і наші ?
Поэтому я подозреваю, что цена у Крюковского поезда будет гораздо выше европейских аналогов.
А хюндаи как в песне «я его слепила из того что было».
Первый пуск - он влетел на станцию и ободрал бока, так как был шире, чем в техзадании. Постоянно тралеи обрывал. Я сам так попал зимой, 4 часа в чистом поле с выбитыми стёклами и полностью обесточены. Оборвал тралею, её болтало по всем бортам поезда.
Они до сих пор ломаются регулярно.
Купил поезда IC по цене ICE, и чтобы замылить всем глаза назвал это гуано IC+
Были предложения и по сборке пассажирских поездов, но на тот момент этим рулил сепар кава, который и сейчас при делах
шо там і казать, коли воно конєшно
Чим погана ця українська продукція? Чи завдання знищити українське виробництво, як і все виробництво України, крім теми бені та інших башляющих на зелену лапу олігархів?🤬
Так можно ваще на паровозах ездить шоб Вася имел свое место работы где он полчаса машет молотком, а два часа курит
иди шоле - баночку боярки наверни, а я не буду(сегодня)
Лукашенка кормить и создавать рабочие места соседям у нас умеют, это мы все знаем.
Там был построен новый завод
Stadler Minsk
Теперь производство планируется перевести в Украину
без якоiсь частини ********* якiсного iмпорту, гарних зразкiв, не буде i ********* свого.
але поступово бiльша частина повинна бути локалiзована.
....
А в обратном направлении рижские так и ездили.
Снимут паровоз с пьедестала и поедет на прицепе
А если брать поезда IC, то адаптированный был веларо
Ладно самі потяги, але виникає питання чому вагони не роблені у нас. Зараз усі їздять в старих наших (радянських) вагонах і не скаржаться, а коли пересядомо в наші наші та ще й нові - взагалі буде свято якесь.
Зебилы рельсы раньше поменяйте!
Зе-банда хоче придбати ще щось подібне але сума буде захмарною, швейцарці дорогі.
Украина прочно скаьывается в аграрную отсталую страну и это притом что есть собственные технические кадры для производства техники