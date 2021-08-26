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Українського воїна Олександра Аксьонова, який загинув на Донбасі, поховали на Київщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

26 серпня, в місті Бориспіль Київської області відбулося прощання з Олександром Васильовичем Аксьоновим, 1982 року народження, молодшим сержантом, військовослужбовцем 131-го окремого розвідувального батальйону, який загинув 23 серпня в Донецькій області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання Вісті, повідомляє Цензор.НЕТ.

"26 серпня в Свято-Миколаївському храмі відбулось прощання з військовим з Борисполя, який напередодні загинув від ворожої кулі на Донбасі. Провести в останній шлях молодшого сержанта Олександра Аксьонова прийшлі рідні, побратими, представники міської влади на чолі з міським головою, ветерани АТО Борисполя.

Відспівали бійця священники Свято-Миколаївського храму, після чого його поховали на Рогозівському цвинтарі, на алеї героїв. На похованні був присутній і безпосередній командир Олександра, який був поряд із ним в останньому бою.

"Хочу перепросити в матері, що не зміг вберегти її сина, — не стримуючи сліз, промовив командир. — Він був воїном від бога, надійним товаришем. Ніколи не підводив, ані в бою, ані у відпустці. Це непоправна втрата для нашого взводу", - зазначається в повідомленні.

Читайте також: У зоні ООС на Донбасі загинув молодший сержант Олександр Аксьонов, житель Борисполя, - мер Борисенко

Українського воїна Олександра Аксьонова, який загинув на Донбасі, поховали на Київщині 01
Українського воїна Олександра Аксьонова, який загинув на Донбасі, поховали на Київщині 02
Українського воїна Олександра Аксьонова, який загинув на Донбасі, поховали на Київщині 03
Українського воїна Олександра Аксьонова, який загинув на Донбасі, поховали на Київщині 04
Українського воїна Олександра Аксьонова, який загинув на Донбасі, поховали на Київщині 05
Українського воїна Олександра Аксьонова, який загинув на Донбасі, поховали на Київщині 06
Українського воїна Олександра Аксьонова, який загинув на Донбасі, поховали на Київщині 07
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