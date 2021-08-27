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В Олександрівській лікарні пацієнтові в серце успішно імплантували пристрій для перекачування крові. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Здоров'я

Серце 50-річного чоловіка не справлялося з тим, щоб перекачувати кров. І тоді хірурги встановили йому спеціальний апарат, безкоштовно наданий за програмою "Здоров'я киян".

Про це повідомляє відділення кардіохірургії Олександрівської лікарні, інформує Цензор.НЕТ.

Пацієнт поступив у відділення в серпні. Чоловік скаржився на задишку в стані спокою і набряки ніг, не міг пройти і 50 метрів. В анамнезі у нього - гіпертонія, інфаркт і встановка дефібрилятора. Тільки за останній рік його тричі госпіталізували в кардіологію.

Ліки не давали тривалого ефекту, і тоді лікарі вирішили робити операцію.

"Пацієнту було проведено оперативне лікування у вигляді імплантації ЛВАД (лівошлуночковий допоміжний пристрій, що допомагає ослабленому лівому шлуночку перекачувати кров). Нагадаємо, що пристрій надається безкоштовно, завдяки програмі - Київська міська державна адміністрація - КМДА Кличко – мер "Здоров'я киян", - повідомили в лікарні.

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В Олександрівській лікарні пацієнтові в серце успішно імплантували пристрій для перекачування крові 01
В Олександрівській лікарні пацієнтові в серце успішно імплантували пристрій для перекачування крові 02
В Олександрівській лікарні пацієнтові в серце успішно імплантували пристрій для перекачування крові 03
В Олександрівській лікарні пацієнтові в серце успішно імплантували пристрій для перекачування крові 04
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скажите, а вы сможите вживить мозг Зеленскаму?
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26.08.2021 21:07 Відповісти
Навіщо заморочуватись.
Краще викинути те сміття
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26.08.2021 21:08 Відповісти
Не приживётся , так какиорганизм отторгнет 😀
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26.08.2021 21:41 Відповісти
насос называется...типа ГУР - гидроусилитель руля - повернёся и качает качает...
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26.08.2021 22:19 Відповісти
Навіть фото є.
А чого не позначили 18 + ?
Здоров'я людині.
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26.08.2021 21:07 Відповісти
Лампа MACH LED за пару лямов есть в каждой операционной?
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26.08.2021 21:16 Відповісти
Может и до нас цивилизация дойдет...
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26.08.2021 21:50 Відповісти
жесть
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26.08.2021 22:35 Відповісти
Как сейчас помню, как из операционной выбежал взволнованный хирург со словами: - Вызывайте слесаря! У пациента вместо сердца пламенный мотор!..
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27.08.2021 15:40 Відповісти
 
 