В Олександрівській лікарні пацієнтові в серце успішно імплантували пристрій для перекачування крові. ФОТОрепортаж

Серце 50-річного чоловіка не справлялося з тим, щоб перекачувати кров. І тоді хірурги встановили йому спеціальний апарат, безкоштовно наданий за програмою "Здоров'я киян".

Про це повідомляє відділення кардіохірургії Олександрівської лікарні, інформує Цензор.НЕТ.

Пацієнт поступив у відділення в серпні. Чоловік скаржився на задишку в стані спокою і набряки ніг, не міг пройти і 50 метрів. В анамнезі у нього - гіпертонія, інфаркт і встановка дефібрилятора. Тільки за останній рік його тричі госпіталізували в кардіологію.

Ліки не давали тривалого ефекту, і тоді лікарі вирішили робити операцію.

"Пацієнту було проведено оперативне лікування у вигляді імплантації ЛВАД (лівошлуночковий допоміжний пристрій, що допомагає ослабленому лівому шлуночку перекачувати кров). Нагадаємо, що пристрій надається безкоштовно, завдяки програмі - Київська міська державна адміністрація - КМДА Кличко – мер "Здоров'я киян", - повідомили в лікарні.

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