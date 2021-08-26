Плакати з написом "Зеля х#йло" розвісили в Одесі. Поліція почала досудове розслідування. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Поліція розслідує справу про хуліганство.
У День Незалежності в Одесі з'явилися плакати з написом "Зеля х#йло".
Фото плакатів було опубліковано в Telegram-каналах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".
"Рано вранці по місту з'явилися ось такі цікаві привітання для президента, більшість поліція вже прибрала", - зазначили в пості.
Поліція Одеської області повідомила, що вранці в декількох районах міста були виявлені "банери зухвалого і цинічного змісту". Поліцейські зазначили, що кваліфікували те, що трапилося за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) і розшукують того, хто розвісив плакати.
Топ коментарі
+45 Pavel Preobrazhenskiy
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+45 саша паламарчук
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+39 Uzer Uzer
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Будь ласка, зачекайте...
Это сейчас и долги и штрафы за ответный огонь...
То що ти Зебіл я зрозумів, але не зрозумів раптовість таку. Невже мій допис так стимулює узґоязічних?😂😂😂
Все ж ясно написано...
По вашему, если оно символ, ему импичмент объявлять нельзя))))
Для тупого кацапа власть сакральна, а для украинцев--нет.
Чи ти і є звідти під ВПН ?
ЗЕ *****!!!
можешь историю Цензора открыть за 14-19 года.
не опускались они. да ниже плинтуса.
Завершити импичмент при продажной монобильшости??? скорее ты под ВПН или под боярой)))
а банеры Пороха с Пуйлом порохоботы-полит.технологи сами развешивали.
Правильно так: оба вовы--хуйло,труха-сепаренок, враг в кремле и на Банковой ( если опять не сдрыснул на очередной отдых от отдыха).
полиция -мы знаем кто у нас куйло...
хорошего мнения мусора о Президенте ...
Але як проголосувала Одеса у квітні 2019 ?
Горжусь Одессой и одесситами.