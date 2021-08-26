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Зеленський (17406) Одеса (4020) Нацполіція (13918) хуліганство (220) плакати (17)

Плакати з написом "Зеля х#йло" розвісили в Одесі. Поліція почала досудове розслідування. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Поліція розслідує справу про хуліганство.

У День Незалежності в Одесі з'явилися плакати з написом "Зеля х#йло".

Фото плакатів було опубліковано в Telegram-каналах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"Рано вранці по місту з'явилися ось такі цікаві привітання для президента, більшість поліція вже прибрала", - зазначили в пості.

Поліція Одеської області повідомила, що вранці в декількох районах міста були виявлені "банери зухвалого і цинічного змісту". Поліцейські зазначили, що кваліфікували те, що трапилося за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) і розшукують того, хто розвісив плакати.

Плакати з написом Зеля х#йло розвісили в Одесі. Поліція почала досудове розслідування 01
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Топ коментарі
+45
А что зеля и наш президент это одно и то же лицо?) Плакаты "Зеля х#йло" развесили 24 августа в Одессе - Цензор.НЕТ 3264
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26.08.2021 21:22
+45
Гарно ж як! Плакаты "Зеля х#йло" развесили 24 августа в Одессе - Цензор.НЕТ 4609
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26.08.2021 21:23
+39
Цензор как всегда скромен. Помогу -
Плакаты "Зеля х#йло" развесили 24 августа в Одессе - Цензор.НЕТ 4081

Плакаты "Зеля х#йло" развесили 24 августа в Одессе - Цензор.НЕТ 6645

Плакаты "Зеля х#йло" развесили 24 августа в Одессе - Цензор.НЕТ 3482
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26.08.2021 21:41
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Так Порох обицянку виконав: в 18 году те, кто на передке получали 30 тысяч гривен в месяц, т.е. по "штуке" в день и долгов по выплатам НЕ БЫЛО!
Это сейчас и долги и штрафы за ответный огонь...
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26.08.2021 22:08 Відповісти
На 0 в 2018 р. Отримували 10 тис. Зарплатня солдата 10 тис. Де ще 10 тис?
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26.08.2021 22:29 Відповісти
Плакати "Зеля х#йло" розвісили 24 серпня в Одесі - Цензор.НЕТ 6122
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26.08.2021 22:43 Відповісти
Ага. Взяти комбрига 26 тис грн в місяць і солдата 10 якраз і виходить середньомісячне в 2018 році.
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26.08.2021 23:09 Відповісти
Диванным не доплачивают.
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26.08.2021 22:56 Відповісти
Так то судячи з всього стільцевим доплачують щоб собі диван купили
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26.08.2021 23:12 Відповісти
А долбоепам вроде тебя стульев не дают, им и диван только на картинке показывают. Пеши исчо, зебил.
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26.08.2021 23:15 Відповісти
Текст осилив? Очі не вивихнув цифрований ти інтелектуал з узгоязическим мосхом!😂😂
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26.08.2021 23:23 Відповісти
Зебіле, ти хоча б однією мовою навчився користуватись, але для того потрібно тобі дістати язика із сраки.
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27.08.2021 00:10 Відповісти
Що трапилось у узґоязічного, що відразу на мову перейшов?😂
То що ти Зебіл я зрозумів, але не зрозумів раптовість таку. Невже мій допис так стимулює узґоязічних?😂😂😂
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27.08.2021 00:17 Відповісти
І отримували на 0. Тобто 330 грн доба. Якщо виїхав на день два то мінус ці дні
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26.08.2021 22:31 Відповісти
На такое звание он не тянет одесситы ляща ему кинули...
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26.08.2021 21:57 Відповісти
Торгова марка "*****" вже зайнята, що фантазії щось нове придумати нема.
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26.08.2021 22:09 Відповісти
так придумай, чи не можеш на шмарклю нічого написати, бо начинка протухла, чи вам кацарилим не дозволяють?
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27.08.2021 07:27 Відповісти
Та не бери на понт, лапоть. Я як вільна людина, українець можу і на шмарклю, і на баригу що завгодно написати. А ти раб можеш? Та ніколи, бо ви рузьге всі кріпаки, раби. Зараз тобі майор за ***** по пиці дасть.
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27.08.2021 10:26 Відповісти
Що ж розслідувати???
Все ж ясно написано...
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26.08.2021 22:09 Відповісти
Попытка переименования проспекта Небесной Сотни: «Евросолидарность» выиграла суд против Труханова.Речь идет о попытке мэра вернуть старые названия проспекту Небесной Сотни (Маршала Жукова) и улице Инглези (25-й Чапаевской Дивизии).
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26.08.2021 22:11 Відповісти
А у нас Президент меров назначает? Вы что, из козлостана?
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26.08.2021 22:40 Відповісти
Зеля до ***** еще не дорос, - так перхоть *************, шалупонь недалекая.
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26.08.2021 22:15 Відповісти
Fraudulent misrepresentation is a tort and a crime as well. Any judge would award damages to ***** of kremlin, moscovia. Dear hooligans from Odessa, be more specific and detail oriented next time, ***** is *****, green shmarklya is a different piece of crap from Kryvyj Rig. Any unprepared reader could be easily confused and misled, ok?
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26.08.2021 22:19 Відповісти
Хантер? ти знову вирішив допомогти..?
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26.08.2021 22:28 Відповісти
There is not much choice brtween Zelia and Putler.
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27.08.2021 10:26 Відповісти
Президент, так як і Прапор, Герб та Гімн -символи Держави , мабуть "патрійотів" вівці на полонині цьому не вчили.
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26.08.2021 22:19 Відповісти
Президент, как должность--символ, а как личность предатель и ничтожество!
По вашему, если оно символ, ему импичмент объявлять нельзя))))
Для тупого кацапа власть сакральна, а для украинцев--нет.
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26.08.2021 22:48 Відповісти
от коли завершиш імпічмент, тоді і гавкай, а пока сам свою Державу принижуєш на радість Скобєіхє.
Чи ти і є звідти під ВПН ?
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26.08.2021 22:58 Відповісти
Шото с вами это правило до 2019 почему-то не работало.

ЗЕ *****!!!
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26.08.2021 23:11 Відповісти
може для ЗЖОПовців і не працювало, а люди до такої ниці не опускались.
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26.08.2021 23:20 Відповісти
шо?! да с каждого утюга - "Порошенко вор-барыга-и тд.".
можешь историю Цензора открыть за 14-19 года.
не опускались они. да ниже плинтуса.
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27.08.2021 07:58 Відповісти
Нехрен было идиота и предателя на эту должность избирать и унижения державы бы не было!
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26.08.2021 23:31 Відповісти
Гавкаешь здесь только ты, бот-нулевка.
Завершити импичмент при продажной монобильшости??? скорее ты под ВПН или под боярой)))
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26.08.2021 23:59 Відповісти
Принижує Україну совковий манкурт, у наполеоновій панамці, на президентській посаді і такі от лізуни...
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27.08.2021 10:19 Відповісти
Про президента на плакате ничего не написано. Просто некоторым кажется, что в Украине недоразумение "пол-шестого" - это руководитель государства.
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26.08.2021 23:00 Відповісти
это поэтому вы перед выборами обсирали пороха как могли?
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26.08.2021 23:23 Відповісти
Вас ассинизаторную трубу обсерешь...

а банеры Пороха с Пуйлом порохоботы-полит.технологи сами развешивали.
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26.08.2021 23:49 Відповісти
не пороха с куйлом, а порох против куйла. а с куйлом щас зеля жаждит встретится, чтобы заглянуть в глаз
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27.08.2021 00:34 Відповісти
наразі, наш бубочка якраз символ диванних патрійотів.
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26.08.2021 23:24 Відповісти
так на плакате написано "Зеля - *****", а не "Президент - *****" Плакати з написом "Зеля х#йло" розвісили в Одесі. Поліція почала досудове розслідування - Цензор.НЕТ 203
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26.08.2021 23:40 Відповісти
шмаркля не президент, шмаркля презик, істота, що чомусь обрана на цю посаду.
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27.08.2021 07:30 Відповісти
Рабинович включил несмешного дурака. Утебя с Вазелином это национальное?
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26.08.2021 23:02 Відповісти
Нет, не правильно.
Правильно так: оба вовы--хуйло,труха-сепаренок, враг в кремле и на Банковой ( если опять не сдрыснул на очередной отдых от отдыха).
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26.08.2021 22:51 Відповісти
Радость то какая!Московиты в захвати вместе с поклонниками соивых структурё
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26.08.2021 22:26 Відповісти
Добром не кончится
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26.08.2021 22:28 Відповісти
яке ж тут ***********? це констатація факту 😁😂🤣
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26.08.2021 22:34 Відповісти
Одесса Город-Герой!
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26.08.2021 22:41 Відповісти
Ну что сказать, всё правильно было написано, вот только зря, что так быстро сняли.
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26.08.2021 22:46 Відповісти
-это же не про преза, а про зелю
полиция -мы знаем кто у нас куйло...
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26.08.2021 23:16 Відповісти
вывесить плакат - уже хулиганство, как быстро зе-банда превращается в куйлостан...
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26.08.2021 23:22 Відповісти
злб пнх
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26.08.2021 23:26 Відповісти
Это почерк Ху@ла кремлевского. Искать надо кацапов, больше не кого.
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26.08.2021 23:42 Відповісти
точняк - кто как обзывается, тот так и называется
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27.08.2021 00:06 Відповісти
те мусора сделали вывыд, что плакат про Зеленского ?
хорошего мнения мусора о Президенте ...
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27.08.2021 03:18 Відповісти
Нє, ну, прикольно, що повісили.
Але як проголосувала Одеса у квітні 2019 ?
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27.08.2021 05:54 Відповісти
Зеля - это Зеля , Уйло - это путин . " Зеля - уйло " - быть может автор плаката имел ввиду что Зеля это путин . ... путин как собирательный образ ? Ну скажем как у путин в начале своей кгбистской карьеры была кликуха Моль а этого называют зеленой навозной мухой зе-зе ? И опять же - в чем хулиганка ?
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27.08.2021 06:19 Відповісти
А хто такий "Зэля"?
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27.08.2021 06:31 Відповісти
А что не так? Чего мусора возбудились? Плакати з написом "Зеля х#йло" розвісили в Одесі. Поліція почала досудове розслідування - Цензор.НЕТ 5824
Горжусь Одессой и одесситами.
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27.08.2021 08:18 Відповісти
Правда глаза режет!
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27.08.2021 08:26 Відповісти
Почему полиция так активно защищает Мишу Зельмана?
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27.08.2021 08:59 Відповісти
они бы еще написали что "вода мокрая".....прямо капитаны очевидности.....
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27.08.2021 09:39 Відповісти
ху"ло - оно хоть зеленое, но и в ОДЕССЕ - ху"ло.....
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27.08.2021 09:46 Відповісти
ла-ла-ла-ла-ла-ла
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27.08.2021 10:35 Відповісти
Статтю перекваліфікували вже, розглядається тепер незаконне розміщення зовнішньої реклами. Підозрюються члени угрупування "Беніслуги")
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27.08.2021 15:08 Відповісти
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