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Українські спортсмени вибороли ще дві медалі на Паралімпіаді в Токіо. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Спорт Фоторепортаж

Українські спортсмени здобули ще дві медалі на Паралімпійських іграх у Токіо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Паралімпійського комітету України в Facebook.

"Третій день Паралімпіади-2020 розпочався із бронзової нагороди у ранковій сесії в легкій атлетиці - тотально незряча Павленко Юлія в стрибку в довжину стала третьою. Білий Владислав виборов у метанні списа срібну нагороду. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Українські спортсмени вибороли ще дві медалі на Паралімпіаді в Токіо 01

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Українські спортсмени вибороли ще дві медалі на Паралімпіаді в Токіо 02
Українські спортсмени вибороли ще дві медалі на Паралімпіаді в Токіо 03
Фото: Паралімпійський комітет України

Автор: Анастасія Потіха
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Українські спортсмени вибороли ще дві медалі на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 5116
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27.08.2021 10:49 Відповісти
 
 