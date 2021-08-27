Україна і Швейцарія підписали меморандум для оновлення парку поїздів, - ОП. ФОТО
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"Укрзалізниця", Мінінфраструктури, Stadler CIS AG, Stadler Rail AG (Швейцарія) і Швейцарське агентство зі страхування експортних ризиків SERV підписали меморандум про взаєморозуміння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Президента.
Згідно з документом, 500 млн євро підуть на розвиток сектору залізничного транспорту України.
Меморандум визначає основи співробітництва та механізм спільної роботи сторін з питань розвитку сектору залізничного транспорту України.
"Я дуже радий, що сьогодні підписується цей важливий меморандум. Він є прекрасним сигналом громадянам наших країн про те, як ми співпрацюємо", - заявив президент Володимир Зеленський, який був присутній під час підписання.
Зазначається, що вперше в історії на державному рівні Україна залучить експортне фінансування зі Швейцарії для розвитку залізничного транспорту України, зокрема оновлення парку поїздів. Співпраця передбачає не просто закупівлю потягів, а й локалізацію виробництва Stadler. Для цього планують побудувати новий завод на території України.
Зеленський нагадав, що в межах програми "Велике будівництво" запускається проєкт City Express для розвитку приміського залізничного сполучення.
За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, в межах співпраці зі Stadler планують закупити 30 приміських електропоїздів виробництва цієї компанії для Києва, ще 30 будуть розподілені між Харковом і Дніпром.
Нагадаємо, в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Укрзалізниця отримає також 130 нових вантажних електропоїздів виробництва французької компанії Alstom.
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Это типо я подпишу с Рокфеллером меморандум шо надо поставить колодец бабе Вере на хуторе Диканька.
Відео YouTube - https://youtu.be/DSkkmY1rM0k