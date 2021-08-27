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залізниця (659) Зеленський (17415) потяг (681) Швейцарія (388) Велике будівництво (718)

Україна і Швейцарія підписали меморандум для оновлення парку поїздів, - ОП. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

"Укрзалізниця", Мінінфраструктури, Stadler CIS AG, Stadler Rail AG (Швейцарія) і Швейцарське агентство зі страхування експортних ризиків SERV підписали меморандум про взаєморозуміння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Президента.

Згідно з документом, 500 млн євро підуть на розвиток сектору залізничного транспорту України.

Меморандум визначає основи співробітництва та механізм спільної роботи сторін з питань розвитку сектору залізничного транспорту України.

"Я дуже радий, що сьогодні підписується цей важливий меморандум. Він є прекрасним сигналом громадянам наших країн про те, як ми співпрацюємо", - заявив президент Володимир Зеленський, який був присутній під час підписання.

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Зазначається, що вперше в історії на державному рівні Україна залучить експортне фінансування зі Швейцарії для розвитку залізничного транспорту України, зокрема оновлення парку поїздів. Співпраця передбачає не просто закупівлю потягів, а й локалізацію виробництва Stadler. Для цього планують побудувати новий завод на території України.

Зеленський нагадав, що в межах програми "Велике будівництво" запускається проєкт City Express для розвитку приміського залізничного сполучення.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, в межах співпраці зі Stadler планують закупити 30 приміських електропоїздів виробництва цієї компанії для Києва, ще 30 будуть розподілені між Харковом і Дніпром.

Нагадаємо, в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Укрзалізниця отримає також 130 нових вантажних електропоїздів виробництва французької компанії Alstom.

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Україна і Швейцарія підписали меморандум для оновлення парку поїздів, - ОП 01
Україна і Швейцарія підписали меморандум для оновлення парку поїздів, - ОП 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Украина и Швейцария подписали меморандум для обновления парка поездов, - ОП - Цензор.НЕТ 6228
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27.08.2021 09:46
+5
Зеля у нас чемпион мира по меморандумам. Из Катара только штук 13 привез. Правда выхлоп всегда нулевой.
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27.08.2021 09:41
+4
Цензор , исправьте : " Согласно документу, 500 млн евро пойдут на равзитие сектора железнодорожного транспорта УкариныИсточник: https://censor.net/ru/p3284817
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27.08.2021 09:39
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А кловун довольний 500лямів підвалило,зробить ще самміт Лєнці.
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27.08.2021 09:38 Відповісти
Цензор , исправьте : " Согласно документу, 500 млн евро пойдут на равзитие сектора железнодорожного транспорта УкариныИсточник: https://censor.net/ru/p3284817
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27.08.2021 09:39 Відповісти
Зеля у нас чемпион мира по меморандумам. Из Катара только штук 13 привез. Правда выхлоп всегда нулевой.
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27.08.2021 09:41 Відповісти
меморандум..... это такая бамашка... хотя - все и так знают, даже само слово = "напоминание".
Это типо я подпишу с Рокфеллером меморандум шо надо поставить колодец бабе Вере на хуторе Диканька.
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27.08.2021 09:44 Відповісти
Украина и Швейцария подписали меморандум для обновления парка поездов, - ОП - Цензор.НЕТ 6228
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27.08.2021 09:46 Відповісти
Відкати, відкати, знову скрізь відкати, а де українські заводи, де робочі місця, де європейські, швейцарські пенсіії і зарплати, куди веде нас зграя ж2.
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27.08.2021 10:04 Відповісти
О.Днипро,а 80 вагонов сделали?Как купить то,что не сделано?Наверное надо было сразу озвучить и сумму откатов,но бубочка тогда еще не знал,что такое"откат".
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27.08.2021 13:25 Відповісти
У нас уже есть один "меморандум", Будапештский. Что из него вышло - известно всем.
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27.08.2021 09:47 Відповісти
Опять за кредитные деньги. Свой Луганский тепловозостроительный про.....ли теперь вместо прибылии рабочих мест мы с вами будем расчитыватся за действия бездарной, преступной власти.
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27.08.2021 09:49 Відповісти
Я так понимаю, вы были в Луганске и ждали приказа?
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27.08.2021 10:05 Відповісти
Лучше бы переняли опыт работы Кабинета Министров Швейцарии!
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27.08.2021 10:02 Відповісти
Та Вы шо! Всего семь министерств с общим штатом 83 человека. А куда девать тысячи особо приближенных - не дороги же строить на "Великому крадівництві"
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27.08.2021 14:39 Відповісти
Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України
Відео YouTube - https://youtu.be/DSkkmY1rM0k
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27.08.2021 10:11 Відповісти
дефективный может обновить парк только такими ж/д велосипедами
Україна і Швейцарія підписали меморандум для оновлення парку поїздів, - ОП - Цензор.НЕТ 896
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27.08.2021 10:46 Відповісти
бесполеные вертолеты - купили во франции, пожарки - купили у австрийцев, електрички покупают у швейцарцев. При этом, за два года, зебилы не заказали ниодного вертолета, ниодной пожарки, ни одной электрички у наших производителей. зе-упыри тупо работают на иностранные государства в ущерб нашей экономике.
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27.08.2021 10:48 Відповісти
Не знаю на счет вертолетов, но электрички у нас не производит никто вообще, а трамваи - полное дерьмо.
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27.08.2021 11:02 Відповісти
Чучело, на крюковском заводе производят электрички. Но на них нельзя получить откат 30%, как с покупки швейцарских.
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27.08.2021 12:36 Відповісти
Классные комменты,и защита отечественного производителя,и рабочие места,и любовь к людям...Но съедил я поездом Чернигов-Черновцы на Буковину.?.?.?Вы думаете,что хоть в одном из16 вагонов УЗ поменяли санузлы?30 лет Независимости.Это в какие ворота можно просунуть?Как говорила Алиса Фрейдлих,"Надо брать".
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27.08.2021 13:42 Відповісти
снова на жеелезке цены вырастут
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27.08.2021 11:20 Відповісти
в стране нет военной авиации, нет пво, нет ракет, а это дерьмо купило 60 электричек, наверно асфальт для танков кремля, а поезда для комфорта оккупанта.
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27.08.2021 13:56 Відповісти
 
 