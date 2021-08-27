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Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Біля СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку екснардепа Семена Семенченка, якого звинувачують у створенні НЗФ і теракті.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зазначається, що учасники акції зібрали підписи на підтримку Семенченка і віднесуть їх до Офісу Президента.

Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка 01
Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка 02
Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка 03
Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка 04
Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка 05
Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка 06
Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка 07
Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка 08
Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка 09
Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка 10

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Також читайте: Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО

Дивіться: "Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Не имеет значение, положительный или отрицательный образ Семенченко раздули СМИ, не имеет значения, за кого он агитировал на выборах. Имеет значение только одно: законно ли его держат в СИЗО, есть ли доказательства его "преступной" деятельности.
Мы ведь стремимся жить в правовом государстве?
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27.08.2021 11:28
+11
И почему одновременно откровенный враг Украины Медведчук под домашним арестом.
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27.08.2021 11:32
+10
Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка - Цензор.НЕТ 3129
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27.08.2021 11:26
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Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка - Цензор.НЕТ 3129
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27.08.2021 11:26 Відповісти
Краще пишіть SEMENCHENKO, бо ангійською Semen - це сперма.
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27.08.2021 11:56 Відповісти
Костя Гришин
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27.08.2021 12:07 Відповісти
в этом и есть задумка логотипа схожего с pornhub
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27.08.2021 12:16 Відповісти
Цього проходимця звуть Костя Грішин.
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27.08.2021 13:38 Відповісти
Семёны один первых в Украине пошел на фронт Родину защищать, да не просто пошёл, но и организовал батальйонДонбасс.
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04.11.2021 09:08 Відповісти
Не имеет значение, положительный или отрицательный образ Семенченко раздули СМИ, не имеет значения, за кого он агитировал на выборах. Имеет значение только одно: законно ли его держат в СИЗО, есть ли доказательства его "преступной" деятельности.
Мы ведь стремимся жить в правовом государстве?
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27.08.2021 11:28 Відповісти
И почему одновременно откровенный враг Украины Медведчук под домашним арестом.
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27.08.2021 11:32 Відповісти
У мертвечука, скорее всего, юристы посерьезнее. Его так просто не прижать.
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27.08.2021 11:34 Відповісти
Ещё проще,на самом деле,у него денег больше и кум киллер
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27.08.2021 11:38 Відповісти
Малыш-сладкиш, у нас правовое государство? Святая простота!
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27.08.2021 11:40 Відповісти
Пуля -не совсем дура,да и штык еще молодец! Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка - Цензор.НЕТ 4951
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27.08.2021 17:43 Відповісти
Тут вопрос риторический - не требующий ответа.
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27.08.2021 11:35 Відповісти
Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка - Цензор.НЕТ 4358
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27.08.2021 12:05 Відповісти
А что не так в этой заметке?
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27.08.2021 12:27 Відповісти
Під яким там домашнім арештом,якщо воно разом зі своїми жополизами на кшталт шуфрича,киви і інших пиз-кає по усім телеканалам підерефії всіляко обсираючи Україну,її армію,народ,її союзників по боротьбі із найлютішим ворогом-хуйлостаном. Абсолютно неззрозумілою є реакція на отой гівнотрьоп як Президента,так і СБУ. Вони просто мовчать,замість того,щоби мертветчука анд компені засадить реально за грати. Слабо перед ******,чи як?
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27.08.2021 12:29 Відповісти
На то и следственный изолятор чтобы следственные действия производить. Может быть для начала выяснят для чего честному человеку Константину Гришину нужно было менять имя.
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27.08.2021 11:47 Відповісти
Вы хотите быть следующим? Типа понравился соседу ваш дом - донос - и вы в СИЗО посмертно.
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27.08.2021 12:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rbxqfn8RuTk&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BD

Что делает ваш "герой" в захваченной сепарами Донецкой обл.администрации? Типа он Штирлиц?))) Не смешите...Слишком мутный тип..
ЗЫ Понравился соседу мой дом..Не вижу связи.И знаете еще что? Дыма без огня не бывает.
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28.08.2021 18:20 Відповісти
Мелькнул в начале видео...
Без колорадки...
+
+
А дальше его нет на видео - может, пропустил, - вызывает рвотные чувства говорящая дамбасня, но, вроде, потом не мелькал.
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28.08.2021 21:27 Відповісти
Ну,видимо, у Гришина гАвАрящая дамбасня рвотные рефлексы не вызывала))) Мне трудно что-то доказать или опровергнуть, уверена в одном-он мутный тип.
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29.08.2021 09:44 Відповісти
А этот цирк с маской? Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка - Цензор.НЕТ 7455 Просто дешевая клоунада? Устроил какую-то мистификацию...Спайдермен))))
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29.08.2021 09:52 Відповісти
Батальйон Донбасс создан кем? Семенченко или тобой?
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04.11.2021 09:18 Відповісти
"не имеет значения, за кого он агитировал на выборах"?

А оказывается имеет. За что боролся, на то и напоролся
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27.08.2021 12:11 Відповісти
Увы, имеет значение только 2 раза выбранный кучма - создатель нынешнего правового беззакония. И его последователи, не желающие думать, за кем позже придут "правоохранители".
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27.08.2021 12:23 Відповісти
Мы не стремимся жить в правовом государстве.
Мы ничего для этого не делаем.
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27.08.2021 18:47 Відповісти
Всего лишь раз в 5 лет(идиотизм - так редко принимать отчет у нанятых нами же работников) это делают, голосуя, уроды. А живут в неправовом и они, и их заложники, увы.
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27.08.2021 20:04 Відповісти
И его бы не посадили, если бы СМИ не раздули отрицательный образ.
Все имеет значение.
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27.08.2021 18:51 Відповісти
Все имеет значение.

В неправовом государстве с изнасилованным угоровником кучмой "правосудием" - имеет.
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27.08.2021 20:01 Відповісти
если тебя муссора закроют допустим за подкинутую ими наркоту - то за тебя вообще никто не придет...
ты это понимаешь?
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27.08.2021 11:41 Відповісти
При чем эти бабушки две недели назад несли иконы николая второго - крестителя руси.
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27.08.2021 11:42 Відповісти
А какая разница? как говорит найвеличнишый
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27.08.2021 12:12 Відповісти
Свободу Семенченко!!!
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27.08.2021 11:44 Відповісти
Насип собі солі ...
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27.08.2021 11:58 Відповісти
Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка - Цензор.НЕТ 6396
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27.08.2021 12:07 Відповісти
Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка - Цензор.НЕТ 98
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27.08.2021 12:07 Відповісти
Неработающая элита. А на "интеллигенцию" грошей нет наверное, тех которые самые ярые "патриоты" и "ветераны", которые готовы хоть морды бить, хоть бабло отжимать, главное не работать, то для лошья.
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27.08.2021 12:03 Відповісти
опять доната хватило на одного деда и пол бабки-свободу грише гришину..свободу папугаям)
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27.08.2021 12:07 Відповісти
Кто заказал Семенченко?Кому он соли под хвост сыпанул?.
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27.08.2021 12:09 Відповісти
Сыпанул Лукашенко. А Лукашенко пожаловался своему корешу и почитателю Зеле.
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27.08.2021 14:28 Відповісти
.... а мог бы и убить, как всегда.
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27.08.2021 14:34 Відповісти
Щось черговий загін пенсіонерів зовсім не схожий на бойових побратимів. Чи надто добре знають гришииа?-
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27.08.2021 12:41 Відповісти
Якщо глянути на вік цих "бойових побратимів", то схоже Семенченко був "дитям батальйону")
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27.08.2021 15:02 Відповісти
Семенченко конечно скользкий и стремный тип, но какой-то шарм авантюризма в нем имеется. Искренне желаю ему освобождения.
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27.08.2021 15:19 Відповісти
Ну, чудова ж позиція - знаходити в будь-кого з патріотів найменший недолік чи пригадувати найменшу помилку, чи, якщо такого немає, вірити тролям котрі вішають на людину яка воювала проти мордорських орків, взагалі-то, усіх собак, і радіти коли репресивна машина нищить людинуб а справжні вороги країни регочуть з нашого безсилля.
Чхати що хтось там каже про Семенченка, свавілля влади треба зупиняти доки воно не доповзло до кожного. Тоді буде пізно.
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27.08.2021 19:02 Відповісти
Все верно, Лариса!
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04.11.2021 09:23 Відповісти
Жидковатая у кости-афериста поддержка--только семья... и ни одного человека из батальона "Донбасс". Что-то не так с семеном?
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28.08.2021 01:00 Відповісти
Батальйон Донбасс был? Был.
Его создал Семенченко? Семенченко.
Он Украину защищал? Защищал.
так чего Вам бл#д#м ещё нужно
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04.11.2021 09:27 Відповісти
Атошники сидят - а твари коррупционеров и остальные предатели родины на свободе и в парламенте
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04.11.2021 22:49 Відповісти
 
 