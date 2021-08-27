Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку екснардепа Семена Семенченка, якого звинувачують у створенні НЗФ і теракті.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зазначається, що учасники акції зібрали підписи на підтримку Семенченка і віднесуть їх до Офісу Президента.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Також читайте: Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО

Дивіться: "Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко. ВIДЕО