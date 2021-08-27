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СБУ (10016) Укрзалізниця (2038) поставки (71)

Під виглядом "інноваційної" продукції з ОРЛО намагалися закупити неякісні запчастини для "Укрзалізниці", - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Блокована схема постачання неякісних комплектуючих для рухомого складу "Укрзалізниці", складові яких виготовлені на тимчасово окупованій території Луганщини. Серед організаторів схеми - громадянин РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми висновками експертів, продукція не відповідає технічним умовам експлуатації і могла призвести до пошкодження контактної мережі Укрзалізниці, вартість якої становить понад 3 млрд грн.

При цьому, для одержання "прибутку", учасники схеми штучно завищували вартість товару у 10 разів. Ділки робили це під виглядом закупівлі запчастин, вироблених з "інноваційного матеріалу".

Встановлено, що громадянин РФ спільно з високопосадовцями держпідприємства налагодили корупційний механізм придбання запчастин для рухомого складу. Закупівлю товару вони здійснювали через підконтрольну росіянину комерційну структуру у Києві.

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Наразі у межах кримінального провадження на виявлену продукцію накладено арешт.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.

Під виглядом інноваційної продукції з ОРЛО намагалися закупити неякісні запчастини для Укрзалізниці, - СБУ 01
Під виглядом інноваційної продукції з ОРЛО намагалися закупити неякісні запчастини для Укрзалізниці, - СБУ 02
Під виглядом інноваційної продукції з ОРЛО намагалися закупити неякісні запчастини для Укрзалізниці, - СБУ 03
Під виглядом інноваційної продукції з ОРЛО намагалися закупити неякісні запчастини для Укрзалізниці, - СБУ 04
Під виглядом інноваційної продукції з ОРЛО намагалися закупити неякісні запчастини для Укрзалізниці, - СБУ 05

Автор: Анастасія Потіха
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Как только слышите слово "инновационный" - оглягитесь, коррупция ухмыляется за спиной!
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27.08.2021 12:17 Відповісти
Москаль попав на 300 міліонів... Яка сумна новина))
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27.08.2021 12:50 Відповісти
ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל

Минус 1 из вс рф на Донбассе, свежий груз200, домой в епеня.

Видео https://twitter.com/i/status/1431173486240751621
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27.08.2021 12:48 Відповісти
Очередной раз читаю "некачественные комплектующие для подвижного состава "Укрзализныци"" где-то там прикупили.Складывается мнение, что в этой Укрзализныце в снабжении "трудится" одно ворьё.Значит это кому-то это выгодно.Значит так и будет продолжаться!!
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27.08.2021 13:13 Відповісти
Как же это прокомментирует старый железнодорожник Сирожа Лещ?
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27.08.2021 14:04 Відповісти
Даже если и качественный был бы товар - то какого фига торгуем с ОРДЛО?...если товар купили значит кого-то кинули...либо нас...когда деньги уже передали...либо рашку не заплатив им...статья не даёт ответ...в общем для Уцкраины либо "минус" либо "минус-минус"...печально(
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27.08.2021 14:44 Відповісти
УЗ - заповедник коммунизма и спонсор сепаратизма ,только полное расформирование этого гнойника и распродажа с аукциона в частные руки по частям
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27.08.2021 14:47 Відповісти
 
 