Під виглядом "інноваційної" продукції з ОРЛО намагалися закупити неякісні запчастини для "Укрзалізниці", - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Блокована схема постачання неякісних комплектуючих для рухомого складу "Укрзалізниці", складові яких виготовлені на тимчасово окупованій території Луганщини. Серед організаторів схеми - громадянин РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За попередніми висновками експертів, продукція не відповідає технічним умовам експлуатації і могла призвести до пошкодження контактної мережі Укрзалізниці, вартість якої становить понад 3 млрд грн.
При цьому, для одержання "прибутку", учасники схеми штучно завищували вартість товару у 10 разів. Ділки робили це під виглядом закупівлі запчастин, вироблених з "інноваційного матеріалу".
Встановлено, що громадянин РФ спільно з високопосадовцями держпідприємства налагодили корупційний механізм придбання запчастин для рухомого складу. Закупівлю товару вони здійснювали через підконтрольну росіянину комерційну структуру у Києві.
Наразі у межах кримінального провадження на виявлену продукцію накладено арешт.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.
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