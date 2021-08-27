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апеляція (441) Апеляційний суд (276) Національний корпус (386)

Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам "Нацкорпусу". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Київський апеляційний суд почав розгляд апеляційної скарги на запобіжні заходи представникам "Національного корпусу", яких підозрюють у можливому рекеті та організації організованого злочинного угруповання.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Біля будівлі суду стоять кілька автозаків і автомобілі поліції.

До стін суду прийшли приблизно 50 осіб, вони поставили намет, розтягнули транспарант і встановили телевізор.

Як повідомлялося, 5 серпня в Харкові СБУ провела обшуки й арешти в декількох представників Азовського руху. Їм висунуто обвинувачення у створенні злочинної організації та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 01
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 02
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 03
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 04
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 05
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 06
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 07
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 08
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 09
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 10
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 11
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 12
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам Нацкорпусу 13

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Ей ещё и пенсию платят .
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27.08.2021 14:01
+2
От цікаво чого так сепарню не судять. Чи в нас її немає ?
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27.08.2021 13:58
+1
Национальный корпус привел к Власти Зеленского, срывая предвыборные митинги Порошенко, теперь пожинает плоды своих трудов.
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27.08.2021 15:52
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надеюсь это не нац.корпус позволяет ментам себя шманать без решения суда как в рашке?
Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меры пресечения представителям Нацкорпуса - Цензор.НЕТ 5114
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27.08.2021 13:52 Відповісти
Это вход на территорию суда на фото? Если да, то какие вопросы вообще и причем тут рашка? Или пару гранат и коросткоствол за пазухой, лишними не будут в месте, где судят криминальную группу? Нет желания предьявлять? - нех шляться там, где ты не особо нужен.
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27.08.2021 15:37 Відповісти
Вони ж то зеленкою ваших кумирів не обливали? І вже зарані знаєте, що це бандити? А підставляють лише бойових генералів?
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27.08.2021 14:15 Відповісти
Вот как-то не верится ....
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27.08.2021 13:56 Відповісти
Садить надо всех, классический рекет!
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27.08.2021 13:57 Відповісти
От цікаво чого так сепарню не судять. Чи в нас її немає ?
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27.08.2021 13:58 Відповісти
Ей ещё и пенсию платят .
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27.08.2021 14:01 Відповісти
Есть,но то что я видел это рекет как в 90.должны сидеть и долго.
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27.08.2021 14:01 Відповісти
Класні були куплені автозаки Пєтюнєю.
І Вові згодилися.
Шасі - КрАЗ, інше - з лаптєстану.
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27.08.2021 14:24 Відповісти
какое внимание к рекетерам, наградить их от зе-цтрка или после зеленки на Пороха, отправят под домашний арест.
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27.08.2021 14:37 Відповісти
інтересно,а в новому автозаку "стакани" є?
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27.08.2021 15:43 Відповісти
Национальный корпус привел к Власти Зеленского, срывая предвыборные митинги Порошенко, теперь пожинает плоды своих трудов.
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27.08.2021 15:52 Відповісти
Житомир, Чернигов, Черкассы ..... :
,,9 марта 2019 г. активисты Национального корпуса и Нацдружин пытались прорваться к Петру Порошенко во время его выступления в Черкассах.
В результате столкновения активистов Национального корпуса с правоохранителями в Черкассах пострадали 15 полицейских.
Активистам удалось выйти на сцену, где один из них выступил перед людьми с речью.
Кортеж президента Порошенко покинул Черкассы.,,
Акция националистов 9 марта - в Черкассах пострадали 22 полицейских » Слово и Дело (slovoidilo.ua)
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27.08.2021 16:04 Відповісти
Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам "Нацкорпусу" - Цензор.НЕТ 847
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28.08.2021 02:08 Відповісти
 
 