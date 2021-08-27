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Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжні заходи представникам "Нацкорпусу". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Київський апеляційний суд почав розгляд апеляційної скарги на запобіжні заходи представникам "Національного корпусу", яких підозрюють у можливому рекеті та організації організованого злочинного угруповання.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Біля будівлі суду стоять кілька автозаків і автомобілі поліції.
До стін суду прийшли приблизно 50 осіб, вони поставили намет, розтягнули транспарант і встановили телевізор.
Як повідомлялося, 5 серпня в Харкові СБУ провела обшуки й арешти в декількох представників Азовського руху. Їм висунуто обвинувачення у створенні злочинної організації та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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І Вові згодилися.
Шасі - КрАЗ, інше - з лаптєстану.
,,9 марта 2019 г. активисты Национального корпуса и Нацдружин пытались прорваться к Петру Порошенко во время его выступления в Черкассах.
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Акция националистов 9 марта - в Черкассах пострадали 22 полицейских » Слово и Дело (slovoidilo.ua)