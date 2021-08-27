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У ФРН розвісили агітаційні плакати з Калінінградською областю в складі Німеччини. Кремлю це не сподобалося. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Невідомі у федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія розмістили безліч агітаційних передвиборчих плакатів з картою Німеччини 1949 року в довоєнних кордонах, із сучасною російською Калінінградською областю в складі німецької держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила газета Nordkurier.

Крім Східної Пруссії, в "передвиборчу" Німеччину на плакатах включені деякі польські землі. Плакати агітують за Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС).

У місцевій поліції заявили, що такі плакати з'явилися по всій федеральній землі, розслідування інциденту вже розпочато. Своєю чергою представник християнських демократів Ханнес Деттманн сказав, що ХДС не має стосунку до їхньої появи. Ця агітація, за його словами, "вводить в оману і має бути знята".

У ФРН розвісили агітаційні плакати з Калінінградською областю в складі Німеччини. Кремлю це не сподобалося 01

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував ситуацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель - Путіну: До останнього дня на посту я підтримуватиму територіальну цілісність України

"Ми знаємо, бачили повідомлення ЗМІ, реакція в нас негативна, негативна, - сказав він. - Це ж не має стосунку до офіційної позиції Берліна, і офіційний Берлін не ставить під сумнів територіальну цілісність РФ".

За його словами, попри це, "дуже важливо розуміти такі територіальні прагнення певних політичних сил Німеччини".

Нагадаємо, вибори в Бундестаг Німеччини призначені на 26 вересня, за їхніми підсумками має бути сформовано новий німецький уряд.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+82
Кёнигсбергская народная республика, возвращение в родную гавань, теперь мы дома и вот это вот всё. Любишь чужое? Теперь вот сам отведай, а мы посмотрим реакцию и удивимся странной биполярочке
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27.08.2021 15:05
+66
Дайош референдум!
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27.08.2021 15:05
+62
Якутия и Татарстан тоже хотят отойти от Москвы В ФРГ развесили агитационные плакаты с Калининградской областью в составе Германии. Кремлю это не понравилось - Цензор.НЕТ 3245
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27.08.2021 15:05
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так я ж не против.
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27.08.2021 22:22 Відповісти
В ответ на "Крым наш" они получили "Кёнигсберг не ваш" У ФРН розвісили агітаційні плакати з Калінінградською областю в складі Німеччини. Кремлю це не сподобалося - Цензор.НЕТ 2830
Китай добавит: "Сибирь не ваш".
Япония - "Курилы не ваш" ...
Кремлёвская звезда понеслась по кочкам (не надо было трогать Крым)
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27.08.2021 15:53 Відповісти
японии пренадлежат не только курилы, еще и сахалин.
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27.08.2021 16:07 Відповісти
Подтверждаю - музеи в Южно -Сахалинске -[Тоехара] построены японцами....
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27.08.2021 16:31 Відповісти
И не только. Там узкие глаза просматриваются до самого Енисея!
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27.08.2021 16:56 Відповісти
Больше всего жалко Кёнигсберг и Выборг.
Города с европейской историей. Но помойка.
Состояние, как будто в 1944/1945 году немцы и финны покинули.
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27.08.2021 15:54 Відповісти
Сахалин тоже - полный отстой, во всяком случае в 90-х. Особенно виден был контраст , когда судно через двое суток из Сахалина заходило в японский порт.Просто две разные галактики
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27.08.2021 17:22 Відповісти
Город-порт Находку, местные жители уже то6даис иронией называли на японский манер Находаки)))). Думаю не только Сахалин, но и материковый Дальний Восток с удовольствием уйдет в японскую родную гавань.
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27.08.2021 17:27 Відповісти
Какая нах Калиниградская область? Прусский город Кенигсберг.
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27.08.2021 16:00 Відповісти
Вообще-то эти земли изначально принадлежали Литве, потом их захватила Польша. А ФРГ там идут лесом - у них нет общей границы, эти земли были ими лишь оккупированы.
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28.08.2021 12:50 Відповісти
Путин - разбиратель земель "русских".
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27.08.2021 16:03 Відповісти
Давно відомо, що ***** - собіратєль зємєль обіратєль Ємєль русскіх.
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28.08.2021 16:16 Відповісти
кацапам не понравилось про кенингсберг У ФРН розвісили агітаційні плакати з Калінінградською областю в складі Німеччини. Кремлю це не сподобалося - Цензор.НЕТ 1283 ... кацапам только красть чужое нравится....
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27.08.2021 16:06 Відповісти
Кенигсберг: из говени - в родную гавань.
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27.08.2021 16:09 Відповісти
Давно пора! Строк оренди коли закінчився?
Кацапи Кенігсберг так засрали! У ФРН розвісили агітаційні плакати з Калінінградською областю в складі Німеччини. Кремлю це не сподобалося - Цензор.НЕТ 316
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27.08.2021 20:47 Відповісти
Не буду настаивать, но я где-то читал, что кеннинсберг победители отдали совку на 50 лет.
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27.08.2021 16:15 Відповісти
..поставил лайк, но поляков не трогайте
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27.08.2021 16:17 Відповісти
Я в Польше не был, но по словам моего знакомого, побывавшем там при комунякам и сейчас, то поляки превратили свою страну в чистенькую и ухоженную европейскую страну.
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27.08.2021 17:08 Відповісти
Підтверджую.
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28.08.2021 15:05 Відповісти
ПОЧАЛОСЬ...

У ФРН розвісили агітаційні плакати з Калінінградською областю в складі Німеччини. Кремлю це не сподобалося - Цензор.НЕТ 8442

Правительство Сахалина сообщило, что сотрудника регионального агентства по рыболовству уволили за карту, на которой Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо. Работник использовал эту карту в презентации, подготовленной для заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области.
На сайте местного правительства указано, что сотрудник агентства по рыболовству допустил «грубую картографическую ошибку». «Данные слайды участниками совещания были расценены как недопустимая халатность. Губернатор Валерий Лимаренко был крайне возмущен данным проступком и потребовал немедленного проведения служебного расследования», - говорится в сообщении.
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27.08.2021 16:30 Відповісти
Шо,бо-бо?
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27.08.2021 16:41 Відповісти
Брехня, офіційний Берлін заявив що, Крим це, Україна. То ж, Піськов вже бреше про "территориальную целотность" в розумінні цього слова ерефією.
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27.08.2021 16:44 Відповісти
так официально давно могли бы взять взад, но походу прикинули шо не потянут.... настолько засрать ухоженную территорию - только друзья Гермашки могут - и это сРашка. То же самое типо Пацька боится шо Литва его захватит..... а потом столетие надо шоб привести это... это все в порядок(да и то при условии шо ватное население пойдет взад куда то).
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27.08.2021 17:03 Відповісти
Это не земли РФ, но и не земли ФРГ. Это земли Литвы.
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28.08.2021 12:51 Відповісти
а перед этим - земли атсралопитеков и синантропов. как и Крым - Генуя, Греция, а потом уже татары/турки, царисты, совкожопые и мы.
если так спорить то эта в.Пруссия вообще ни Литва ни ФРГ ни тем более Лаптестан.
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28.08.2021 13:41 Відповісти
Всё же, считаю, правильнее смотреть на земли и государства, которые появились после краха Римской империи. И вот почему. Дело в том, что любые захваты земель не правомерны. Правомерным является лишь ПРАВО НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ! Вот после развала Российской империи, появилась Украина в тех границах, что определили люди, живущие на тех землях и которые решили, какой город считать своей столицей.

Так и после развала Римской империи, жители тех мест причислили себя к литовцам. Польша, а потом Германия, потом СССР, лишь захватчики этих земель, захватывали вооруженным путём, так что НЕ законно!
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28.08.2021 14:12 Відповісти
ну да, в принципе так и есть, правда некто Алекс Македонянин от ваших слов развил в .... в чем там он похоронен - вторую космическую скорость(смотря на сегодняшнюю Македонию) У ФРН розвісили агітаційні плакати з Калінінградською областю в складі Німеччини. Кремлю це не сподобалося - Цензор.НЕТ 8159
литовцы не были после развала РИ литовцами - там куча племен была - ятвяги и пруссы и прочие, жемайты еще. так шо если реально - то эту вост. Пруссию надо бы поделить наверное раз 20 на кусочки где обитало то или иное племя - как и Европу, Цезарь знает - срался с десятками племен, но всегда побеждал. благородный, рыцарский, мужественный.
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28.08.2021 14:28 Відповісти
Вы часом не сторонник Путина?
В голове у вас винегрет.
Вы так вспоминаете про Александра Македонского, как будто не читали, что цивилизация греков, вообще-то основана цивилизацией острова Крит, которая как раз и придумала мостить дороги, канализацию и акведуки... Так что, тогда уж давайте по хронологии, а не выдергивать удобную вам страничку Истории, как это делает Владимир Путин с концом девятнадцатого века.
Цивилизация Трепилья ничем не моложе цивилизаций Междуречья (Месопотамии, Вавилона), Шумерской, Египта и Майя - самых древних, из известных нам Цивилизаций.

К тому же читаете крайне невнимательно. Разве я писал про Литву, как результат развала Российской империи? Я написал про ту Литву, которая появилась примерно в четырнадцатом веке, когда разваливалась Римская империя!

Откройте карту Европы и увидите, какими государствами окружена нынешняя Калининградская область.
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28.08.2021 19:05 Відповісти
Я написал про ту Литву, которая появилась примерно в четырнадцатом веке, когда разваливалась Римская империя!\\\\\\\\\\\\

вообще то это типо византия называлось. а римская обосралась в 451-м г. вроде, нашей эры
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28.08.2021 19:08 Відповісти
Я же и пишу, что у вас в голове винегрет ))))))))))))
В 451-м году пал Рим, но не империя. Просто столицу перенесли в город Византий, ныне Стамбул. И империя так и продолжала называться Римской. Вы наверное удивитесь, но даже захватившие Константинополь 29 мая 1453 года османы, называли себя наследниками Римской империи ))))
А название Византийская, просто ПРИДУМАНО историками, для обозначения этого периода Римской империи. Точно так же не было Киевской Руси, а была Русь и добавка "Киевская" придумана придворными писаками Екатерины Второй, для пришивания истории Московии к истории Руси.
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28.08.2021 19:19 Відповісти
Так и Теночтитлан не пал, просто столицу перенесли в Чмоночтитлан.
все так но раздел был на империи две - и вот Византий(конст.....) - был скорее греческим. то шо ромеями называли ся - так и румыны тоже ся считают дако-римлянами - ну и шо? Путин ся считает божком - и то же - шо? Перенесли столицу - бред же. так переносить можно было бы и Англию - назвать остров какой то - новая Англия - и даже Лондон построить, деревню или село - и чо - тоже ведь перенести можно если бы Франция захватила Лондон.
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31.08.2021 10:28 Відповісти
Собственно Лондон римляне и построили, как и Вену, Краков, Киев, Чернигов, Житомир.

Не просто перенесли столицу в Византий, а перенесли отступая, после того как город Рим захватили варвары.
Вы же, как и я, учились в школе по тем учебникам, что написаны подхалимами Катьки немецкой, а позднее евреями-коммунистами. Это позже я сам вычитывал и узнавал, так как по жизни вообще с детства интересуюсь древней историей.

Так что не было никакой Византийской империи, а была та же самая Римская империя, но уже потерявшая часть западных территорий.
Впрочем можете оставаться при своём, неправильном мнении, мне от этого ни холодно ни жарко, это же ваши проблемы, а не мои.
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31.08.2021 17:16 Відповісти
Собственно Лондон римляне и построили, как и Вену, Краков, Киев, Чернигов, Житомир.\\\\\\\\\

Впрочем можете оставаться при своём, неправильном мнении\\\\\\\\\\\\\\\

Браток, а теперь покажи ваши уморазмышления историку.
Вот реально - ибо им будет сумасшедше удивительно за Чернигов Киев Житомир римские.
И вот приходим к выводу что .... Ой ужас - везде строили из камня, а все это другое - вдруг ВНЕЗАПНО из дерева!
И вообще, иди спать, товарищ, ибо как и за т.н. "Иссуса", за Жиомир нету в римских источниках ничего. Максимум это Траян воевал с даками, а потом империя откатывалась. так шо ты ну .... если "троллить" хотел, то просто обосрался. ладно давай
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31.08.2021 17:26 Відповісти
Первое - бросайте свой хамский тон, по отношению к оппоненту.

Против того факта, что Лондон, Вену и Краков построили римляне, вы вроде не возражаете - уже хорошо.

Официальные источники по Киеву, Житомиру и Чернигову отсутствуют, так как еще с Петра Первого их активно уничтожали, а при Сталине чекисты выкопали все известные истории останки древних правителей и уничтожали все древние постройки.

Итак, по Киеву, Житомиру и Чернигову. Версия естественно НЕ официальная, но вот от того неверной она не становится.
Древняя легенда утверждает, что когда Апостол, Андрей Первозванный пришёл на место слияния Днепра и десны, то сказал - "Этот город будет стоять вечно"!!!

Теперь, слово не археологам, а архитекторам. Так вот, любой толковый архитектор расскажет, что средний возраст домов, в том числе и из кирпича, редко превышает 200 лет, потому так и ценятся старинные крепости, замки, дворцы. Но вот УЛИЦЫ!!! Однажды проведенные улицы своего места почти не меняют, дома вдоль них разрушают и перестраивают, но УЛИЦА остаётся на том же месте.

Любой лагерь Римской армии всегда имел строго определенную схему построения. Главные ворота - в сторону противника. От этих ворот улица до ворот в тылу. Примерно в соотношении 1/3 от расстояния от главных ворот, СТРОГО перпендикулярно главной улице делали улицу, которая отделяла патрициев (всегда были ближе к противнику) и остальные легионы. На пересечении этих улиц, строго параллельно им, ставили шатер (в последствии дом) командира. Перед лагерем делали Верхний вал, с тыльной стороны он назывался Нижний вал.

Теперь поищем недалеко от впадения в Днепр речки Почайна, собственно в которой Владимир как раз и крестил киевлян. Недалеко от устья (считай порта) как раз и есть улицы, точненько соответствующие древнему лагерю римлян. Даже названия Верхний вал и нижний вал сохранились, и двухэтажный дом на пересечении двух главных улиц римского лагеря, так до сих пор и стоит параллельно им.

Кроме того, в провинции всегда, во все века, все народы копировали и копируют столицу. Как известно, материал для строительства Рима извлекали из катакомб под самим городом.
Вы, надеюсь не станете отрицать наличие подземелий под Киевом и Черниговым? Ну а я, как житомирянин, сообщаю вам, что под Житомиром они так же есть, они очень древние, чекисты взрывали их где находили или заливали бетоном с самосвалов. После строительства плотины Льнозавода оказался затопленным подземный ход, с полукруглым потолком и такой высоты, что по нему легко проезжал всадник на лошади. То, что этим ходом можно было проехать под землей, минимум до Радомышля (в направлении Киева, параллельно левому берегу реки Тетерев) старожилы еще помнят, как помнят и то, что в подземельях счастливцы находили очень древнее оружие.

Как видите, версия очень даже логичная.
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31.08.2021 18:25 Відповісти
ну все ок, римляне застроили и посадили троих князьков....
знаешь я вот прочитал, вот просто хотел сраться, но реально - прочти и не нависай на меня с этими древними - КТО и так строил насподдревнемираскоеполуноц и на запад городища.... ну шучу, но так и есть.
так, вот:
https://site.ua/dmitriy.redko/ne-xocu-drevnei-ukrainy-iyq11vr
так шо нехер мне тут говорить что мы там ура-патриоты то.
я не спорю, но не надо ся возомневать как будто Сарматы там мочили гуннов, а они мочили скифов и понеслось
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31.08.2021 18:39 Відповісти
У меня к вам тоже просьба - никогда не подсовывайте мне более опусы евреев, про историю Украины. Они хотят присвоить себе наши земли, ничуть не меньше кацапов.
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31.08.2021 18:49 Відповісти
А строят ВСЕГДА из того материала, что есть под рукой. Ну не везти же лес на строительство Самарканда, стены которого и дома построили из глины, как и повсеместно в Средней Азии.

А у нас - Полесье, потому, расчищая место под строительство, этот же лес и использовали.

Кстати, вы может и удивитесь, но мазанка (гениальное по энергосбережению строение) в начале прошлого тысячелетия была, к примеру, широко распространена на Британских островах!...
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31.08.2021 18:31 Відповісти
слава Епоне, или что там было, но вот города лучше было строить с камня.
так что кельты знали либо как строить, либо как захватывать
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31.08.2021 18:42 Відповісти
Кельты строили по разному. Еще раз - мазанка, это древнее чудо энергосберегающих технологий.
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31.08.2021 18:53 Відповісти
всё украденное придётся вернуть...
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27.08.2021 17:04 Відповісти
Кенигсберг Наш !
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27.08.2021 17:05 Відповісти
Аренда то окончилась, пора Пруссию возвращать Германии, пока она в халифат не перезагрузилась.
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27.08.2021 17:43 Відповісти
Это Литва, а не Пруссия.
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28.08.2021 12:52 Відповісти
"Массовое переселение в область( Калининградскую) семей колхозников и сельскохозяйственных рабочих было инициировано подписанным И. Сталиным постановлением Совета министров СССР № 1522 от 9 июля 1946 года. Документ предписывал переселить «на добровольных началах» в Калининградскую область на постоянное жительство в августе-октябре 1946 года 12 тысяч семей колхозников из 20 областей и трёх автономных республик РСФСР (например, из Мордовской АССР[5]) и из Белорусской ССР. В качестве критерия для отбора переселенцев правительственное постановление устанавливало наличие в каждой переселенческой семье не менее двух трудоспособных членов[6]. В ходе переселенческой кампании 1946-1948 годов фактически переселенцами стали жители 27 областей РСФСР, четырёх союзных республик, двух автономных республик. Принималась во внимание и «благонадёжность» переселенцев, за чем тщательно следили органы МВД."
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27.08.2021 17:49 Відповісти
Ото ж бо й воно.
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27.08.2021 18:47 Відповісти
То ли еще будет. Бумеранг еще та зараза, никогда на промахивается. Вот будет вой на московских болотах когда страны, пострадавшие от русской агрессии, одновременно поднимут в ООН вопрос о возвращении Модором их земель. Вангую, что это скоро случится.
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27.08.2021 17:50 Відповісти
Думаю, жителі "калінінградської" області будуть не проти повернутися до рідної гавані.
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27.08.2021 18:24 Відповісти
рехерендум?
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27.08.2021 18:31 Відповісти
Ого! Невже ***** зліпило ласти, коли вже прикормлені ним німаки почали таке малювати?..
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27.08.2021 18:45 Відповісти
Пора оккупантов гнать нахй
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27.08.2021 19:48 Відповісти
Пруссов крестоносцы уничтожили еще в средние века. Т.к. пруссы-родичи литовцев то им и отдать как компенсацию за геноцид.
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27.08.2021 21:10 Відповісти
Неизвестные в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания разместили множество агитационных предвыборных плакатов с картой Германии 1949 года в довоенных границах, с современной российской Калининградской областью в составе немецкого государства. Источник: https://censor.net/ru/p3284899

АЙ ДА МОЛОДЦІ У ФРН розвісили агітаційні плакати з Калінінградською областю в складі Німеччини. Кремлю це не сподобалося - Цензор.НЕТ 280
Жгі москальску дупу нещадно У ФРН розвісили агітаційні плакати з Калінінградською областю в складі Німеччини. Кремлю це не сподобалося - Цензор.НЕТ 3875
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27.08.2021 23:04 Відповісти
Это только начало . Скоро появятся плакаты с картой Германской кайзеровской империей до 1914 г. А потом это и осуществится . Две трети территории Польши - бывший рейх . Польшу ждет страшная война . Польская территория останется только вокруг Варшавы , там , где была Российская империя . И та будет под протекторатом рейха . Европу ждет серия войн . Франции , Дании , Чехии , придется вернуть то , что было в составе кайзеровского рейха , Австрия , скорее всего , присоединится добровольно или полудобровольно , как при Гитлере . Все старые конфликты Европы снова вылезут . Спор за Трансильванию Венгрии и Румынии , балканские конфликты , все остальное . В свете последних событий , а именно , катастрофа Запада в Афгане , предстоящая таковая же в Ираке , это становится неизбежной .
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27.08.2021 23:13 Відповісти
шо нетак возвернуть в зад и выгнать ватных бендер и зделать кнр
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27.08.2021 23:20 Відповісти
писЬков идиот, (официальный Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность РФ Источник: https://censor.net/ru/p3284899) за то мразьССея оккупирует другие независимые государства. Лицемерие кремлевских мразей не знает границ.
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28.08.2021 14:15 Відповісти
Он яку бомбяку кацапи кинули у голови німців,китайців і японців анексувавши Крим і частину Донбасу. Тпер відгавкуються:-Калінінградська губернія наша, Курили й Сахалін також наші,Далекий Схід теж наш! А хренів вам,падли у тачку,а не-єто фсьо наше! Відкрили ящик пандори-тепер жріть,сволота до блювотиння,до усирачки! Як там шипів отой хрен толстой:-черяз десять лєт Украєни нє будєть... Падлюка козлорильська, знай: через десять років не буде на карті світу підерефії як держави,не буде і вас,суки мордорські!
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28.08.2021 14:55 Відповісти
19.07 1991 миллионы людей утром ехали утром на работу
еще не зная что СРСР уже киздец.
Так и мацковией все произойдет в 1-3 дня
И будет Кенигсберг немецкий и будет Дальний восток японский,сибирь китайской.
Движемся по спирали
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28.08.2021 15:13 Відповісти
а какого хре??а вы имеете территориальные претензии к другим государствам?!!!
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28.08.2021 15:29 Відповісти
Самые "страшные" карты Россия получит от ИндоПэриджана.Там и ТарТария( ст.ГанБала,а не Камбала),там и Москва,там и весь Кавказ.Вперед в прошлое!
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28.08.2021 15:57 Відповісти
А если убрать всю фальсификацию врунов нерусского Кремля,то и цифры страшные пойдут.Так на фронт согнали все мужское население Одэрбэйджана.Из 3 млн.-750000тыс.И не вернулось 615тыс.А со всего Кавказа согнали 1млн.одэров.Правда на стороне Гитлера воевал 70000-й легион одэрский. Они еще с 1920-38г.в горах против Кремля нерусского воевали.Население 1918г.-3 млн. И в 1941г-3млн.и это с массой переселенных в республику (1928-30гг) непонятно кого( их написали как азэры) ,да и в эти времена имели большие семьи.Баку, во время войны, дал фронту 80% нефти-мжно все требовать, а вместо этого земли отнимал Кремль нерусский.
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28.08.2021 16:12 Відповісти
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