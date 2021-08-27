У ФРН розвісили агітаційні плакати з Калінінградською областю в складі Німеччини. Кремлю це не сподобалося. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
Невідомі у федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія розмістили безліч агітаційних передвиборчих плакатів з картою Німеччини 1949 року в довоєнних кордонах, із сучасною російською Калінінградською областю в складі німецької держави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила газета Nordkurier.
Крім Східної Пруссії, в "передвиборчу" Німеччину на плакатах включені деякі польські землі. Плакати агітують за Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС).
У місцевій поліції заявили, що такі плакати з'явилися по всій федеральній землі, розслідування інциденту вже розпочато. Своєю чергою представник християнських демократів Ханнес Деттманн сказав, що ХДС не має стосунку до їхньої появи. Ця агітація, за його словами, "вводить в оману і має бути знята".
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував ситуацію.
"Ми знаємо, бачили повідомлення ЗМІ, реакція в нас негативна, негативна, - сказав він. - Це ж не має стосунку до офіційної позиції Берліна, і офіційний Берлін не ставить під сумнів територіальну цілісність РФ".
За його словами, попри це, "дуже важливо розуміти такі територіальні прагнення певних політичних сил Німеччини".
Нагадаємо, вибори в Бундестаг Німеччини призначені на 26 вересня, за їхніми підсумками має бути сформовано новий німецький уряд.
Будь ласка, зачекайте...
Китай добавит: "Сибирь не ваш".
Япония - "Курилы не ваш" ...
Кремлёвская звезда понеслась по кочкам (не надо было трогать Крым)
Города с европейской историей. Но помойка.
Состояние, как будто в 1944/1945 году немцы и финны покинули.
собіратєль зємєльобіратєль Ємєль русскіх.
Кацапи Кенігсберг так засрали!
Правительство Сахалина сообщило, что сотрудника регионального агентства по рыболовству уволили за карту, на которой Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо. Работник использовал эту карту в презентации, подготовленной для заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области.
На сайте местного правительства указано, что сотрудник агентства по рыболовству допустил «грубую картографическую ошибку». «Данные слайды участниками совещания были расценены как недопустимая халатность. Губернатор Валерий Лимаренко был крайне возмущен данным проступком и потребовал немедленного проведения служебного расследования», - говорится в сообщении.
если так спорить то эта в.Пруссия вообще ни Литва ни ФРГ ни тем более Лаптестан.
Так и после развала Римской империи, жители тех мест причислили себя к литовцам. Польша, а потом Германия, потом СССР, лишь захватчики этих земель, захватывали вооруженным путём, так что НЕ законно!
литовцы не были после развала РИ литовцами - там куча племен была - ятвяги и пруссы и прочие, жемайты еще. так шо если реально - то эту вост. Пруссию надо бы поделить наверное раз 20 на кусочки где обитало то или иное племя - как и Европу, Цезарь знает - срался с десятками племен, но всегда побеждал. благородный, рыцарский, мужественный.
В голове у вас винегрет.
Вы так вспоминаете про Александра Македонского, как будто не читали, что цивилизация греков, вообще-то основана цивилизацией острова Крит, которая как раз и придумала мостить дороги, канализацию и акведуки... Так что, тогда уж давайте по хронологии, а не выдергивать удобную вам страничку Истории, как это делает Владимир Путин с концом девятнадцатого века.
Цивилизация Трепилья ничем не моложе цивилизаций Междуречья (Месопотамии, Вавилона), Шумерской, Египта и Майя - самых древних, из известных нам Цивилизаций.
К тому же читаете крайне невнимательно. Разве я писал про Литву, как результат развала Российской империи? Я написал про ту Литву, которая появилась примерно в четырнадцатом веке, когда разваливалась Римская империя!
Откройте карту Европы и увидите, какими государствами окружена нынешняя Калининградская область.
вообще то это типо византия называлось. а римская обосралась в 451-м г. вроде, нашей эры
В 451-м году пал Рим, но не империя. Просто столицу перенесли в город Византий, ныне Стамбул. И империя так и продолжала называться Римской. Вы наверное удивитесь, но даже захватившие Константинополь 29 мая 1453 года османы, называли себя наследниками Римской империи ))))
А название Византийская, просто ПРИДУМАНО историками, для обозначения этого периода Римской империи. Точно так же не было Киевской Руси, а была Русь и добавка "Киевская" придумана придворными писаками Екатерины Второй, для пришивания истории Московии к истории Руси.
все так но раздел был на империи две - и вот Византий(конст.....) - был скорее греческим. то шо ромеями называли ся - так и румыны тоже ся считают дако-римлянами - ну и шо? Путин ся считает божком - и то же - шо? Перенесли столицу - бред же. так переносить можно было бы и Англию - назвать остров какой то - новая Англия - и даже Лондон построить, деревню или село - и чо - тоже ведь перенести можно если бы Франция захватила Лондон.
Не просто перенесли столицу в Византий, а перенесли отступая, после того как город Рим захватили варвары.
Вы же, как и я, учились в школе по тем учебникам, что написаны подхалимами Катьки немецкой, а позднее евреями-коммунистами. Это позже я сам вычитывал и узнавал, так как по жизни вообще с детства интересуюсь древней историей.
Так что не было никакой Византийской империи, а была та же самая Римская империя, но уже потерявшая часть западных территорий.
Впрочем можете оставаться при своём, неправильном мнении, мне от этого ни холодно ни жарко, это же ваши проблемы, а не мои.
Впрочем можете оставаться при своём, неправильном мнении\\\\\\\\\\\\\\\
Браток, а теперь покажи ваши уморазмышления историку.
Вот реально - ибо им будет сумасшедше удивительно за Чернигов Киев Житомир римские.
И вот приходим к выводу что .... Ой ужас - везде строили из камня, а все это другое - вдруг ВНЕЗАПНО из дерева!
И вообще, иди спать, товарищ, ибо как и за т.н. "Иссуса", за Жиомир нету в римских источниках ничего. Максимум это Траян воевал с даками, а потом империя откатывалась. так шо ты ну .... если "троллить" хотел, то просто обосрался. ладно давай
Против того факта, что Лондон, Вену и Краков построили римляне, вы вроде не возражаете - уже хорошо.
Официальные источники по Киеву, Житомиру и Чернигову отсутствуют, так как еще с Петра Первого их активно уничтожали, а при Сталине чекисты выкопали все известные истории останки древних правителей и уничтожали все древние постройки.
Итак, по Киеву, Житомиру и Чернигову. Версия естественно НЕ официальная, но вот от того неверной она не становится.
Древняя легенда утверждает, что когда Апостол, Андрей Первозванный пришёл на место слияния Днепра и десны, то сказал - "Этот город будет стоять вечно"!!!
Теперь, слово не археологам, а архитекторам. Так вот, любой толковый архитектор расскажет, что средний возраст домов, в том числе и из кирпича, редко превышает 200 лет, потому так и ценятся старинные крепости, замки, дворцы. Но вот УЛИЦЫ!!! Однажды проведенные улицы своего места почти не меняют, дома вдоль них разрушают и перестраивают, но УЛИЦА остаётся на том же месте.
Любой лагерь Римской армии всегда имел строго определенную схему построения. Главные ворота - в сторону противника. От этих ворот улица до ворот в тылу. Примерно в соотношении 1/3 от расстояния от главных ворот, СТРОГО перпендикулярно главной улице делали улицу, которая отделяла патрициев (всегда были ближе к противнику) и остальные легионы. На пересечении этих улиц, строго параллельно им, ставили шатер (в последствии дом) командира. Перед лагерем делали Верхний вал, с тыльной стороны он назывался Нижний вал.
Теперь поищем недалеко от впадения в Днепр речки Почайна, собственно в которой Владимир как раз и крестил киевлян. Недалеко от устья (считай порта) как раз и есть улицы, точненько соответствующие древнему лагерю римлян. Даже названия Верхний вал и нижний вал сохранились, и двухэтажный дом на пересечении двух главных улиц римского лагеря, так до сих пор и стоит параллельно им.
Кроме того, в провинции всегда, во все века, все народы копировали и копируют столицу. Как известно, материал для строительства Рима извлекали из катакомб под самим городом.
Вы, надеюсь не станете отрицать наличие подземелий под Киевом и Черниговым? Ну а я, как житомирянин, сообщаю вам, что под Житомиром они так же есть, они очень древние, чекисты взрывали их где находили или заливали бетоном с самосвалов. После строительства плотины Льнозавода оказался затопленным подземный ход, с полукруглым потолком и такой высоты, что по нему легко проезжал всадник на лошади. То, что этим ходом можно было проехать под землей, минимум до Радомышля (в направлении Киева, параллельно левому берегу реки Тетерев) старожилы еще помнят, как помнят и то, что в подземельях счастливцы находили очень древнее оружие.
Как видите, версия очень даже логичная.
знаешь я вот прочитал, вот просто хотел сраться, но реально - прочти и не нависай на меня с этими древними - КТО и так строил насподдревнемираскоеполуноц и на запад городища.... ну шучу, но так и есть.
так, вот:
https://site.ua/dmitriy.redko/ne-xocu-drevnei-ukrainy-iyq11vr
так шо нехер мне тут говорить что мы там ура-патриоты то.
я не спорю, но не надо ся возомневать как будто Сарматы там мочили гуннов, а они мочили скифов и понеслось
А у нас - Полесье, потому, расчищая место под строительство, этот же лес и использовали.
Кстати, вы может и удивитесь, но мазанка (гениальное по энергосбережению строение) в начале прошлого тысячелетия была, к примеру, широко распространена на Британских островах!...
так что кельты знали либо как строить, либо как захватывать
АЙ ДА МОЛОДЦІ
Жгі москальску дупу нещадно
еще не зная что СРСР уже киздец.
Так и мацковией все произойдет в 1-3 дня
И будет Кенигсберг немецкий и будет Дальний восток японский,сибирь китайской.
Движемся по спирали