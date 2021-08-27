Загиблого на Донбасі воїна В'ячеслава Пітька поховали на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

27 серпня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області відбулася церемонія прощання з В'ячеславом Павловичем Пітьком, 1972 року народження, старшим сержантом, військовослужбовцем 74-го окремого розвідувального батальйону, який загинув 24 серпня ввечері в Донецькій області внаслідок смертельного кульового поранення, якого зазнав під час бою з російськими окупантами.

Про це йдеться в матеріалі видання Суспільне, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Кам’янському попрощалися з загиблим військовослужбовцем В'ячеславом Пітьком. Чоловік пішов на війну у 2014 році. Загинув 24 серпня цього року під час бойових дій на сході. Разом з побратимами він потрапив під обстріл. У Кам’янському у Вячеслава залишилися дружина та 11-річна донька.

В'ячеслав Пітько загинув увечері 24 серпня, розповідає його побратим Сергій. Каже, чоловік разом з іншим військовослужбовцем потрапив під ворожий автоматний обстріл.

"Під час виконання бойового завдання наші службовці потрапили під ворожий вогонь, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, а другий — був тяжко поранений та загинув. Людиною він був досить доброю та чуйною. Завжди піклувався про побратимів. Про таких як він завжди говорили — "Душа компанії", — говорить побратим загиблого Сергій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із загиблим від кулі російських найманців воїном 74-го окремого розвідувального батальйону В'ячеславом Пітьком попрощаються 27 серпня на Дніпропетровщині

Побратими згадують: чоловік мріяв, аби війна швидше закінчилась. Мав плани на майбутнє.

"Він мріяв після ротації зайнятися сільським господарством, хотів тепличку собі збудувати", — говорять товариші В'ячеслава.

"Прощалися з воїном у Кам’янському на Алеї Слави військового цвинтаря. Тут зібрались військовослужбовці, містяни та родичі. Побратими вручили матері загиблого прапор України, як символ того, що захищав її син.

Прощальну промову виголосив військовий капелан отець Сергій. "На шляху до нашої перемоги ми несемо і будемо зазнавати втрат найкращих своїх бійців. Втрата майже родича, можна так сказати. Більш близької до тебе людини, побратима, під час служби — тобі не знайти. І на війні люди реально родичаються", — говорить військовий капелан отець Сергій", - зазначається в повідомленні.

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