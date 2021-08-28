"Ілюстрація до параграфа "Біполярний розлад" у підручнику "Російська психіатрія"", - експерт про відносини РФ і Талібану. ФОТО

Експерт Олексій Копитько опублікував ілюстрацію про ставлення офіційної Росії до руху Талібан в одному скріншоті з російського пропагандистського каналу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Нова ілюстрація до параграфу "Біполярний розлад" у підручнику "Російська психіатрія"", - зазначив експерт.

Читайте також: Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику