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"Ілюстрація до параграфа "Біполярний розлад" у підручнику "Російська психіатрія"", - експерт про відносини РФ і Талібану. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Експерт Олексій Копитько опублікував ілюстрацію про ставлення офіційної Росії до руху Талібан в одному скріншоті з російського пропагандистського каналу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"Нова ілюстрація до параграфу "Біполярний розлад" у підручнику "Російська психіатрія"", - зазначив експерт.
Топ коментарі
+37 Люцифер
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+23 Eugeniusz 1
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·А все уже заметили, что к "Талибану", вооруженным
путём захватившему власть и устраивающему расправы над не лояльными к нему, РФ
не употребляет термины: хунта, каратели, террористы, и идёт на прямое
сотрудничество? То ли дело Украина, которая в 2014 провела демократические
выборы
Хотя таких расстройств там много, когда в Чечне злобные сепаратисты желающие выйти из состава России, а в Украине ополченцы, борющиеся за независимость
Двоемыслие - способность придерживаться двух противоположных убеждений одновременно.
ВОЙНА - ЭТО МИР
СВОБОДА - ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ - СИЛА