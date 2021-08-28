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"Ілюстрація до параграфа "Біполярний розлад" у підручнику "Російська психіатрія"", - експерт про відносини РФ і Талібану. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Експерт Олексій Копитько опублікував ілюстрацію про ставлення офіційної Росії до руху Талібан в одному скріншоті з російського пропагандистського каналу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Нова ілюстрація до параграфу "Біполярний розлад" у підручнику "Російська психіатрія"", - зазначив експерт.

Ілюстрація до параграфа Біполярний розлад у підручнику Російська психіатрія, - експерт про відносини РФ і Талібану 01

Читайте також: Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику
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Топ коментарі
+37
Մιtαuskαs @A_Vit_

·А все уже заметили, что к "Талибану", вооруженным
путём захватившему власть и устраивающему расправы над не лояльными к нему, РФ
не употребляет термины: хунта, каратели, террористы, и идёт на прямое
сотрудничество? То ли дело Украина, которая в 2014 провела демократические
выборы
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27.08.2021 19:46
+31
"Иллюстрация к параграфу "Биполярное расстройство" в учебнике "Российская психиатрия"", - эксперт об отношениях РФ и Талибана - Цензор.НЕТ 5643
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27.08.2021 19:41
+23
Забейху*лла "Иллюстрация к параграфу "Биполярное расстройство" в учебнике "Российская психиатрия"", - эксперт об отношениях РФ и Талибана - Цензор.НЕТ 6020
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27.08.2021 19:36
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Забейху*лла "Иллюстрация к параграфу "Биполярное расстройство" в учебнике "Российская психиатрия"", - эксперт об отношениях РФ и Талибана - Цензор.НЕТ 6020
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27.08.2021 19:36 Відповісти
Взабуххулла
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27.08.2021 19:55 Відповісти
"Иллюстрация к параграфу "Биполярное расстройство" в учебнике "Российская психиатрия"", - эксперт об отношениях РФ и Талибана - Цензор.НЕТ 5643
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27.08.2021 19:41 Відповісти
Ілюстрація до того, що таке нація. Яке пуття з того, що предки цього піддубного були українцями за народженням?! Мова (язик) - націєтворчий чинник.
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27.08.2021 20:38 Відповісти
Коренной москвич, ёпт.
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27.08.2021 19:42 Відповісти
_Глупость какая... никакой биполярки! Просто не надо принимать публично озвучиваемое расией (и вообще политиками) за их действительные мысли, цели, намерения.
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27.08.2021 19:44 Відповісти
или трипер и хрен в опе!
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27.08.2021 19:47 Відповісти
Մιtαuskαs @A_Vit_

·А все уже заметили, что к "Талибану", вооруженным
путём захватившему власть и устраивающему расправы над не лояльными к нему, РФ
не употребляет термины: хунта, каратели, террористы, и идёт на прямое
сотрудничество? То ли дело Украина, которая в 2014 провела демократические
выборы
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27.08.2021 19:46 Відповісти
_Ну разумеется людоеды не употребляют! Что за детская наивность вообще?! "Иллюстрация к параграфу "Биполярное расстройство" в учебнике "Российская психиатрия"", - эксперт об отношениях РФ и Талибана - Цензор.НЕТ 5614 Для взрослых такая наивность - это уже ближе к умственной отсталости... Людоеды называют вещи как им выгодно, а не тем что они есть. Да, фашисты врут! Для кого-то это стало откровением?
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27.08.2021 20:02 Відповісти
Они союзники против ымпериалистов
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28.08.2021 00:12 Відповісти
Вранці , на Укрнеті , читав заголовок з якогось сайту - Терористичне угруповання Талібан , проводить в Кабулі антитерористичні заходи . "Иллюстрация к параграфу "Биполярное расстройство" в учебнике "Российская психиатрия"", - эксперт об отношениях РФ и Талибана - Цензор.НЕТ 68 ..
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27.08.2021 20:13 Відповісти
"Иллюстрация к параграфу "Биполярное расстройство" в учебнике "Российская психиатрия"", - эксперт об отношениях РФ и Талибана - Цензор.НЕТ 1559
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27.08.2021 20:19 Відповісти
Всё правильно, там будет - талибанско-игильская террористическо-гражданская война "Ілюстрація до параграфу "Біполярний розлад" у підручнику "Російська психіатрія"", - експерт про відносини РФ і Талібану. - Цензор.НЕТ 9106
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27.08.2021 20:46 Відповісти
Обычные двойные стандарты, но тут уже полный трэш))
Хотя таких расстройств там много, когда в Чечне злобные сепаратисты желающие выйти из состава России, а в Украине ополченцы, борющиеся за независимость "Иллюстрация к параграфу "Биполярное расстройство" в учебнике "Российская психиатрия"", - эксперт об отношениях РФ и Талибана - Цензор.НЕТ 6390
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27.08.2021 20:21 Відповісти
Кацапи є всім тим, у чому вони звинувачують інших.
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27.08.2021 20:27 Відповісти
Желательная, террористическая запрещённая на территории РФ организация
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27.08.2021 20:40 Відповісти
Братский талибанский народ ...
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27.08.2021 20:48 Відповісти
Федеративный Лаптестан это самая большая на планете психбольница.
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28.08.2021 00:04 Відповісти
Талибан = игил = рассасисья
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28.08.2021 00:07 Відповісти
Причём тут биполярное расстройство? Это или когнитивный диссонанс, или взаимоисключающие параграфы.
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28.08.2021 06:30 Відповісти
Современная россия это "1984" в чистом виде.
Двоемыслие - способность придерживаться двух противоположных убеждений одновременно.
ВОЙНА - ЭТО МИР
СВОБОДА - ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ - СИЛА
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28.08.2021 10:12 Відповісти
 
 