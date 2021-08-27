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13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Трагедія сталася на залізничній станції "Тетерів" під Києвом. Навіщо хлопець заліз на вагон - невідомо.

Про це повідомляє поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора близько 16-ї години у відділення поліції №2 (смт. Бородянка) Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в селищі Пісківка на залізничній станції "Тетерів" біля шляхів лежить непритомний невідомий", - сказано в повідомленні.

Поліцейські відправили на місце патрульних і слідчих.

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З'ясувалося, що загиблий - учень 7 класу. Проходячи повз вантажний поїзд, він вирішив залізти на вагон. "Хлопця вдарило струмом і він загинув на місці", - повідомили в поліції.

Слідчі порушили справу за статтею про вбивство з відміткою "нещасний випадок".

13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом 01
13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом 02
13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом 03
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Топ коментарі
+28
Хотел сделать селфи, а получилась медаль от дедушки Дарвина
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27.08.2021 23:14
+20
Поколение дебилов-двоечников...
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27.08.2021 23:18
+18
Они что, лезут туда проверить правда ли что, до этого 20 придурков погибли или нет.
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27.08.2021 23:15
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Ну, в 13лет мозги должны уже быть у нормальных людей, но тут не тот случай похоже.
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27.08.2021 23:14 Відповісти
Зато он знал как в телеге и инсте найти поставщика из надписи возле падика..а вот физику неасилил...
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27.08.2021 23:18 Відповісти
вроде физику 'Работа электрического тока' уже должен бил пройти
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28.08.2021 15:04 Відповісти
Хотел сделать селфи, а получилась медаль от дедушки Дарвина
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27.08.2021 23:14 Відповісти
И при чом тут Дарвин?
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27.08.2021 23:16 Відповісти
про "Премию Дарвина" не слышали?
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27.08.2021 23:18 Відповісти
Есть у меня знакомый: бухает как лось. Образования - 9 классов. За последние 5 лет, ни на одной работе не задержался более месяца. На что вообще бухает - мне не ведомо (поскольку живёт чуть ли не в сарае без дверей (двери - пропил). При том к ментам попадает раз в месяц (потому как бухнув, запросто может подойти к ним на улице, показать им нехороший жест и броситься убегать (не очень быстро, по причине подпития)).

Так у него ШЕСТЬ детей, от пяти разных женщин!!! 13-летний школьник залез на вагон и погиб от удара током - Цензор.НЕТ 4791

Как ни грустно это звучит, но с точки зрения дедушки Дарвина. Сей организм - успешнее чем миллиардер с идеальным образованием и двумя детьми. 13-летний школьник залез на вагон и погиб от удара током - Цензор.НЕТ 6136
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27.08.2021 23:28 Відповісти
а хто заважає мільярдеру мати декілька коханок і десяток позашлюбних дітей ? Звісно в них буде і гроші і освіта , а отже - шанс ВИЖИТИ і пробитися в житті , в них , значно більший , а ніж в дітей алкаша ... Так що - Дарвін непохитний !
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27.08.2021 23:33 Відповісти
Тут больше вопрос к женщинам, нахрена от такого рожать, ну или им самим пох, если они такие же.
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27.08.2021 23:54 Відповісти
Вот у меня к ним тоже большие вопросы, каким местом они думали когда с ним связывались.

Но при всём при том, он музыкант, умеет играть на гитаре, красиво поёт. Наверное есть достаточное количество женщин каким этого достаточно. 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 1207
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28.08.2021 00:52 Відповісти
(в защиту женщин) Ну хотя бы только одна, родив от него ребёнка не убедилась какой из него хреновый отец, и не послала его в нехорошее место (хотя я не могу утверждать что у неё не была двойня) 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 9677 .
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28.08.2021 00:58 Відповісти
(в защиту женщин) Пьяная дама своим органам размножения не хозяйка.
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28.08.2021 07:34 Відповісти
Ты как с другой планеты. Ты знаешь сколько в Украине таких самок-имбицилок, которые рожают ради пособия на ребенка?
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28.08.2021 08:34 Відповісти
13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 9259
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28.08.2021 02:00 Відповісти
просто много пьющих женшин в твоем городе
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28.08.2021 15:05 Відповісти
Как по мне, так эта пресловутое выражение "премия Дарвина" уже настолько приелось, что хоть караул кричи... Только какой-нибудь нелепый несчастный случай, - тут же : "премия Дарвина... в студию... премия... Дарвин... студия...". На более содержательные комментарии ума у людей не хватает... Про сочувствие я вообще молчу, - хихи-хаха...
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28.08.2021 00:49 Відповісти
это не я сказал, а лишь ответил на вопрос... и это не просто выражение
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28.08.2021 01:09 Відповісти
Конечно не простое, его обычно используют или "растолковывают" идиоты, то есть те, кто не имеет понятия о том, кто такой Дарвин.
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28.08.2021 05:23 Відповісти
я прекрасно знаю кто такой Чарлз Роберт Дарвин
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28.08.2021 11:43 Відповісти
Если бы вы знали, не упоминали бы этот фейк.
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28.08.2021 12:47 Відповісти
какой фейк? 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 6494
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28.08.2021 13:03 Відповісти
Которого не существует 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 7365 .
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28.08.2021 13:49 Відповісти
ещё раз фейк в чём? 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 6356
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28.08.2021 14:17 Відповісти
Мальчик, если есть фан-клуб Джефри Лебовски, это нет значит что этот чувак(или премия) существует или когда-либо жил.
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28.08.2021 14:34 Відповісти
Понятно что на официальном уровне никто не учреждал "Премию Дарвина", но на неофициальном она существует, в виде стёба! Премия Дарвина (англ. Darwin Awards) - виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей (при этом уже имеющим родных детей премия не присуждается) и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его.
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28.08.2021 15:50 Відповісти
Ещё раз - этот фейк упоминают не только лишь болваны, но и те, кто не знает ни кто такой Дарвин, ни чем он занимался, ни его отношения к этому фейку.
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28.08.2021 16:28 Відповісти
О чём тебе рассказать? О "Происхождении видов", про "естественный и половой" отбор? что там он на Галапагосах заметил? не думай что ты тут самый умный 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 2375 комплексы что-ли?
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28.08.2021 17:15 Відповісти
Для тех, у кого особый путь развития, дубль три - расскажи каким боком Дарвин к какой тот там фейковой "премии".
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28.08.2021 17:33 Відповісти
на неофициальном она существует

==
Не существует даже на неофициальном уровне. Это просто фейк.
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28.08.2021 16:29 Відповісти
Вот сайт)
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28.08.2021 15:52 Відповісти
ты бы ещё забор с надписями предъявил.
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28.08.2021 16:25 Відповісти
с английским как я понял у тебя полная жоп@ 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 5257
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28.08.2021 17:20 Відповісти
Жопа у тебя - вместо головы, в меню браузера есть переводчик, впрочем ты никак не смог подтвердить что премия существует, кроме ссылок на фейковый сайт.
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28.08.2021 17:27 Відповісти
"в меню браузера есть переводчик" - это эпик... ну читай олень через "переводчик" 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 3310
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28.08.2021 17:33 Відповісти
тебе надо ты и читай
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28.08.2021 18:34 Відповісти
Сочувствовать нужно погибшим на войне и жертвам ДТП если это не бухой через 4 полосы, тут только естественный отбор, не умер на вагоне сегодня, умрет завтра прыгнув с моста в реку. У меня нет жалости к идиотам без чувства самосохранения.
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28.08.2021 09:38 Відповісти
Про то, что её не существует , слышали?
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28.08.2021 05:12 Відповісти
Загляни, болезный на darwinawards.com и хоть что-то почитай про эту премию. Она есть с 1985 года. Это твой путен не существует. Только три клона.
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28.08.2021 07:40 Відповісти
Болван, такой премии не существует, это фейк с 1985 года, не слышал?
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28.08.2021 12:49 Відповісти
Тільки моральні уроди можуть іронізувати коли гине дитина. Ти навіть премії Дарвіна не вартий.
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28.08.2021 01:01 Відповісти
Они что, лезут туда проверить правда ли что, до этого 20 придурков погибли или нет.
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27.08.2021 23:15 Відповісти
это ж поколение тик ток.. или тик так как его там
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27.08.2021 23:15 Відповісти
наверно "мать их так"... если мозгов нет... по всем каналам тв и в новостях передают сколько их гибнет и все равно лезут
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28.08.2021 07:22 Відповісти
життя не вчить ... скільки ВЖЕ було таких випадків ?
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27.08.2021 23:16 Відповісти
Не думаю, що дітина читає новини.
Кожен наступний думає, що він перший в світі зробить селфі на вагоні, бо ще ніде не бачив
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27.08.2021 23:20 Відповісти
отже - природній відбір в дії ...
вчи фізику , цікався новинами - будеш живий , а інакше ...
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27.08.2021 23:22 Відповісти
слава депилу... если идиот хочет то можно.. в 13 лет хотя депилы в 40 лет остаются такими...
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27.08.2021 23:16 Відповісти
Поколение дебилов-двоечников...
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27.08.2021 23:18 Відповісти
Скоріше наслідки карантину... хоча результат той же - дурень...
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28.08.2021 02:51 Відповісти
сфоткався???
бідні батьки...
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27.08.2021 23:20 Відповісти
Це вже епідемія у молоді. Щоб *********** самі себе вбивають.
На мій розсуд, у школах біля залізничних колій треба показувати відео з дебілов з опіками, щоб наочно бачили наслідки.
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27.08.2021 23:24 Відповісти
Ты что нельзя...но но но ..травмирование детей..целая куча идиотов набежит...травмирование детской психики... Даже на цензоре и то замазюкали...
А решение правильное..и в школе надо показывать видео без прикрас.. со всеми ожогами 3-4 степени..
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27.08.2021 23:34 Відповісти
Пару ночей погано посплять, но може на вагон не полізуть.
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27.08.2021 23:36 Відповісти
Було б добре провести примусову екскурсію, для селферів по лікарням і моргам, побачили б обпалені тіла. Можливо хтось й призадумається
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27.08.2021 23:37 Відповісти
Мне было 7 лет почти 8 собирался в 1 класс и вот в конце буквально последние дни августа идём мы с мамой домой и вдруг на нашей улице крики гвалт гомон скрип тормозов и толпа стала
собираться...и вот круг людей девчушка лет 17-19. рыдает на дороге девчонка лет 12-14 лежит голова рсквашена кровь из нее на асфальте мозги вытекают ее бьёт судорога агония милиция Скорая одна за одной. Той на дороге морфий вкалывают ждут следственную бригаду...мне 7 лет трагедия нелепость перебегали дорогу у младшей ключи высыпали из рук. Он вырвалась у старшей и вернулась а тут грузовик легла прямо под колеса мужика Скорая откладывала также...НА ВСЮ ЖИЗНЬ вырезалось мне это горе и трагедия никакие нотации лекции не нужны были мне в вопросе безопасности на дороге перехода дороги улицы....
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27.08.2021 23:53 Відповісти
😥
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28.08.2021 01:05 Відповісти
По моему всем школьникам в принудительном порядке надо показать такой эксперимент: Поднести к живой свинье провод, отойти на безопасное расстояние, и пустить по проводу ток аналогичного с железнодорожной сетью напряжения. Потом детям можно предложить попробовать жареной таким способом свинины.

Жестоко конечно. Но за то отобьёт у них желание лазить по крышам вагонов (по крайней мере я на это надеюсь 13-летний школьник залез на вагон и погиб от удара током - Цензор.НЕТ 3036 ).
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27.08.2021 23:39 Відповісти
стоять , а свинья тут при чем ? она что виновата что у некоторых двуногих ума меньше чем у нее
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28.08.2021 00:31 Відповісти
Так её всё равно - того... (только другим способом) Хоть она и не виноватая. Такое вот, глобальное свинство. 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 1998

Как еда - она никому жизнь не спасёт (скорее всего). А как наглядный пример - вполне может. Жизнь её принесёт куда больше пользы чем жизни большинства других свиней (человеку - естественно, свинье то - без разницы). 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 1419
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28.08.2021 00:41 Відповісти
Зачем парень залез на вагон - неизвестно. - - - Долбо... б!!!
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27.08.2021 23:40 Відповісти
Вот это надо показывать в школе....не лезь будет вава
13-летний школьник залез на вагон и погиб от удара током - Цензор.НЕТ 6163
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27.08.2021 23:40 Відповісти
действительно надо такое делать в школах и особенно тех населенных пунктов, где есть подобные риски для молодых "орангутангов"
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28.08.2021 00:47 Відповісти
Відосік не вдався.
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27.08.2021 23:57 Відповісти
Трагедія.
Сумно що дитину не навчили й не пояснили.
Бідні батьки. Дитину жалко.
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28.08.2021 01:09 Відповісти
...незнаете? А. слыхали такое - тик-ток? Пора в масштабах ООН запретить эту шнягу! Идёт дибилизация подрастающего поколения!!!
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28.08.2021 05:49 Відповісти
Надо не замыливать трупы, а показывать во всех школах и транспорте и по ящику. Чтобы дебилы видели обгоревшие кочерыжки и вылезшие глаза.
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28.08.2021 05:58 Відповісти
По ящику выгодней показывать "я уписялась".
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28.08.2021 06:15 Відповісти
Вообще то, судя по большому количеству таких случаев, педагоги просто обязаны в школе рассказать детям, ЧТО это такое и ЧЕМ может закончиться такая "шалость".
Вообще, надо школам создать урок или собрание (с учениками и родителями) под названием ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, и рассказать о педофилах, селфи на вагонах, катании на электричках прицепом.
А уж если и ЭТО не помогло - тогда уж звиняйте.
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28.08.2021 07:37 Відповісти
13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 3630
13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 6826
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28.08.2021 08:47 Відповісти
каким образом их всех бьет током на крыше вагона товарного состава? вагон то не под напряжением. или они за провода контактной сети берутся, стоя на вагоне? или контактная сеть пробивает сквозь воздух?
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28.08.2021 08:47 Відповісти
Провода под напряжением если не ошибаюсь 6 килоВольт. Мошет прошить тело за полметра. Как работает молния знаешь?
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28.08.2021 09:01 Відповісти
Слабонько знаєш матеріал, зато прокоментувати не проч!
На електроконтактній лінії залізниці 27000 тис. вольт!
Барана не шкода. Він чудово знав куди лізе, бо дуже
хотілося похизуватися перед такими ж ідіотами як він.
При такий напрузі дуга організується на відстані 1метр.
А вагон або цістерна чудове заземлення! 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 2309
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28.08.2021 13:19 Відповісти
Я написав «если не ошибаюсь»

У тебе 27 000 000 вольт.. Феєричні знання!
Де вас таких вивчали?
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28.08.2021 15:47 Відповісти
Алле! Ви навить арифметикі не знаєте!
1000 вольт - це 1 кіловольт. 27 кіловольт-
це 27000 тис. вольт. Ось це і є напруга
живлення електрозалізниці в Україні.
Читати навчися! А то прибавив зайвих
три нуля і радіє.Ось де тебе вчили то
вже питаннячко? 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 8929
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29.08.2021 13:31 Відповісти
Спочатку натягни окуляри,якщо ти іх не пропив.
Потім включи мозги якщо вони в тебе є.Візьми в
руки арифметику за 4-й клас і там буде написано
що 1кг.-це 1000 грамів. а 27 кг.-це 27000 грамів.
Що підручник з арифметикі в шкільному туалеті
скурив,грамотій? 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 7329
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29.08.2021 13:47 Відповісти
Пораскинь мозгами, откуда берётся положительный и отрицательный проводник напряжения для двингателя электровоза, если наверху всего один контактный провод.
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28.08.2021 12:53 Відповісти
Відразу видно що підручники по фізиці у вас пішли на
самокрутки,або слугували туалетним папіром.
Ось таким образом. . . 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 7833
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28.08.2021 13:26 Відповісти
единственное, что тут ясно видно - то, что ты самовлюбленное, хамоватое быдло
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28.08.2021 13:39 Відповісти
Тупість кацапа не підлягає сумніву!
Признайся. Скурив буквар в шкільному
туалеті? 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 9666
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28.08.2021 14:35 Відповісти
Как ***** токне так відразу все і зрозумієш!!! 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 9020
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28.08.2021 13:31 Відповісти
Готовился к школе, собирал материал к сочинению «Как я провел лето».
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28.08.2021 08:58 Відповісти
Искромётно. 13-річний школяр заліз на вагон і загинув від удару струмом - Цензор.НЕТ 1072
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28.08.2021 16:50 Відповісти
Всё как всегда....
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28.08.2021 12:51 Відповісти
Законы природы оказались сильнее прав человека. Лаборатория гендерного самоопределения им. Джорджа Сороса потеряла подопытный образец.
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28.08.2021 15:08 Відповісти
 
 