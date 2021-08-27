Чиновники на Буковині вкрали 1,3 млн грн, призначених для ліквідації наслідків повені, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Керівництво сільради підписало з підрядником договір на ремонт дороги. На нього повинні були витратити 5,5 млн грн, але 1,3 млн пішли в кишеню зловмисникам.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Угода на проведення капітального ремонту пошкодженої дороги була підписана посадовцями однієї із сільських рад Чернівецької області. За договором вартість робіт становила понад 5,5 млн грн. Втім, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи, фактично роботи не виконані в повному обсязі, що дозволило зловмисникам привласнити 1,3 млн грн державних коштів", - сказано в повідомленні.
Слідчі вважають, що в схемі були задіяні підрядник і співробітник сільради, який перевіряв якість роботи.
Одному з них оголошено про підозру у привласненні майна і службовому підробленні. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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- коррупцию можно победить только сверху и НИКОГДА с низу или с боку
Корупцію можна перемогти лише знизу - не давати хабарів і не давати в себе красти , не бути байдужим і терпимим до корупції - її і не буде !
Если начальники в регионах знают, что на Банковой и в ВР все решается через интересы и коррупцию, то воровать будет вся страна..
а, завалений місток -то завжди файний заробіток
Чиновники на Буковине Не украли ни копейки из 1,3 млн грн, предназначенных для ликвидации последствий наводнения
Вот это была бы новость