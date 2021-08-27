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Буковина (707) повінь (121) СБУ (10022) крадіжка (527)

Чиновники на Буковині вкрали 1,3 млн грн, призначених для ліквідації наслідків повені, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Керівництво сільради підписало з підрядником договір на ремонт дороги. На нього повинні були витратити 5,5 млн грн, але 1,3 млн пішли в кишеню зловмисникам.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Угода на проведення капітального ремонту пошкодженої дороги була підписана посадовцями однієї із сільських рад Чернівецької області. За договором вартість робіт становила понад 5,5 млн грн. Втім, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи, фактично роботи не виконані в повному обсязі, що дозволило зловмисникам привласнити 1,3 млн грн державних коштів", - сказано в повідомленні.

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Слідчі вважають, що в схемі були задіяні підрядник і співробітник сільради, який перевіряв якість роботи.

Одному з них оголошено про підозру у привласненні майна і службовому підробленні. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чиновники на Буковині вкрали 1,3 млн грн, призначених для ліквідації наслідків повені, - СБУ 01
Чиновники на Буковині вкрали 1,3 млн грн, призначених для ліквідації наслідків повені, - СБУ 02
Чиновники на Буковині вкрали 1,3 млн грн, призначених для ліквідації наслідків повені, - СБУ 03
Чиновники на Буковині вкрали 1,3 млн грн, призначених для ліквідації наслідків повені, - СБУ 04
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Топ коментарі
+5
если главный начальник на гос.предприятии берет взятки и откаты и все это знают, то будут воровать все - до вахтера включительно..
Если начальники в регионах знают, что на Банковой и в ВР все решается через интересы и коррупцию, то воровать будет вся страна..
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27.08.2021 23:44
+4
Що ви можете хотіти від влади , якщо навіть чиновники сільради обкрадають своїх же односельців - людей які живуть просто поруч з ними ...?!
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27.08.2021 23:35
+3
так рыба гниет с головы
- коррупцию можно победить только сверху и НИКОГДА с низу или с боку
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27.08.2021 23:37
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Що ви можете хотіти від влади , якщо навіть чиновники сільради обкрадають своїх же односельців - людей які живуть просто поруч з ними ...?!
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27.08.2021 23:35 Відповісти
так рыба гниет с головы
- коррупцию можно победить только сверху и НИКОГДА с низу или с боку
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27.08.2021 23:37 Відповісти
а сільрада це "голова"... ?
Корупцію можна перемогти лише знизу - не давати хабарів і не давати в себе красти , не бути байдужим і терпимим до корупції - її і не буде !
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27.08.2021 23:40 Відповісти
если главный начальник на гос.предприятии берет взятки и откаты и все это знают, то будут воровать все - до вахтера включительно..
Если начальники в регионах знают, что на Банковой и в ВР все решается через интересы и коррупцию, то воровать будет вся страна..
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27.08.2021 23:44 Відповісти
Слова эстонского президента-неуместны,так зЕбіли?
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27.08.2021 23:40 Відповісти
мабуть повінь була хороша, раз в сільраді є гроші,
а, завалений місток -то завжди файний заробіток Чиновники на Буковине украли 1,3 млн грн, предназначенных для ликвидации последствий наводнения, - СБУ - Цензор.НЕТ 8583
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27.08.2021 23:40 Відповісти
Это шо новость ...
Чиновники на Буковине Не украли ни копейки из 1,3 млн грн, предназначенных для ликвидации последствий наводнения

Вот это была бы новость
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27.08.2021 23:47 Відповісти
читаєш, і складається враження, що вкрасти в Украïні - це діло честі...
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28.08.2021 00:11 Відповісти
А то! Є лише два шляхи - заробити або вкрасти. Де чиновник може заробити 1,3 млн.? Отож - "Україна рідна мати не вкрадеш не будеш мати".
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28.08.2021 02:48 Відповісти
новость была бы, если бы не украли.
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28.08.2021 00:13 Відповісти
децентрализация без должного контроля - деньги на ветер
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28.08.2021 00:56 Відповісти
 
 