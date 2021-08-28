26 468 32
Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".
Гірше не буде ...
Читайте також: Розраховувати на солідарну пенсію не варто, - міністр Марченко
Все вкрали...
Підгоріло...
Читайте також: Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід
Зе!ленка
Ще й не таке буде...
Навіть діти знають...
Чом би й ні?
Гостре запитання
Хороші прем'єри всюди потрібні
Сум...
Наочно
Більше фотошопів дивіться тут
Топ коментарі
+49 esperansa002014
показати весь коментар28.08.2021 01:24
+41 макаренко юра
показати весь коментар28.08.2021 07:12
+33 саша паламарчук
показати весь коментар28.08.2021 08:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
«Слуги» замалювали ексголову Львівоблради на фото з висаджування дерев, яке він і організував
...
Нііі! Здере з "вумного наріду"!!!
Депутат Чернігівської облради і благодійник від «Слуга народу»
Олександр Левицький,
урочисто відкрив металеву зупинку в с. Ушні на Менщині Чернігівщина,де напередодні закрили школу.
...
***
пусть в дарвинизме есть изъяны
но в целом логика права -
вставай потомок обезьяны
кормить меня - потомка льва ))))