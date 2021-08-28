Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".

Гірше не буде ...

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Все вкрали...

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Підгоріло...

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Зе!ленка

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Ще й не таке буде...

Навіть діти знають...

Чом би й ні?

Гостре запитання

Хороші прем'єри всюди потрібні

Сум...

Наочно

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