УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8345 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фоторепортаж Фотошопи політиків
26 468 32
Зеленський (17420) Лавров (1470) Медведєв (1763) Порошенко (13230) Путін (21438) фотожаба (12774) Ющенко (3938) Шарій Анатолій (215)

Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".

Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Гірше не буде ...

Читайте також: Розраховувати на солідарну пенсію не варто, - міністр Марченко

Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Все вкрали...

Читайте також: Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі"

Читайте також: Кулеба відповів Лаврову на слова про "приватизацію Дня Хрещення Русі" Україною: "Ви намагаєтеся привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру"

Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Підгоріло...

Читайте також: Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід

Дивіться також: Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду. ВIДЕО

Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Зе!ленка

Читайте також: Порошенко - Зеленському: Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею

Читайте також: Організаторами нападу на Порошенка були правоохоронці, а замовником - ОП, - Кононенко

Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Ще й не таке буде...

Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Навіть діти знають...

Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Чом би й ні?

Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Гостре запитання

Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Хороші прем'єри всюди потрібні

Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Сум...

Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Наочно

Більше фотошопів дивіться тут
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+49
Класс!Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4480
показати весь коментар
28.08.2021 01:24
+41
Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3739

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4871
показати весь коментар
28.08.2021 07:12
+33
Яких вам ще реформ не вистачає?
Депутат Чернігівської облради і благодійник від «Слуга народу»
Олександр Левицький,
урочисто відкрив металеву зупинку в с. Ушні на Менщині Чернігівщина,де напередодні закрили школу.Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2809
показати весь коментар
28.08.2021 08:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Класс!Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4480
показати весь коментар
28.08.2021 01:24 Відповісти
Думаю баба Юля дала бы талибам просраться Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1489
показати весь коментар
28.08.2021 08:09 Відповісти
Та ті хлопці з жінками не церемоняться, самі беруть, не ждуть поки дадуть.
показати весь коментар
28.08.2021 08:15 Відповісти
Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5850
показати весь коментар
28.08.2021 09:55 Відповісти
Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4768
показати весь коментар
28.08.2021 09:56 Відповісти
Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3326
показати весь коментар
28.08.2021 10:07 Відповісти
НЕ весело,но долго. Уже БЕЗ комика.
показати весь коментар
28.08.2021 13:52 Відповісти
Если не забьют камнями!
показати весь коментар
28.08.2021 13:50 Відповісти
Це бімба Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4566

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8842
показати весь коментар
28.08.2021 01:25 Відповісти
Кінець епохи розуму.
показати весь коментар
28.08.2021 02:01 Відповісти
Він настав в день голосування за оце ось все.
показати весь коментар
28.08.2021 02:04 Відповісти
Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2415
показати весь коментар
28.08.2021 07:10 Відповісти
А ви чий лох будете?
показати весь коментар
28.08.2021 07:26 Відповісти
Простіть чоловіка.Його по голові били підіслані Порошенком гопніки.В моей смерти прошу винить Порошенко
показати весь коментар
28.08.2021 07:51 Відповісти
Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3739

Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4871
показати весь коментар
28.08.2021 07:12 Відповісти
Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7749
показати весь коментар
28.08.2021 08:04 Відповісти
Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8808

...
показати весь коментар
28.08.2021 10:54 Відповісти
Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7891
показати весь коментар
28.08.2021 12:33 Відповісти
А гроші на ці заводи воно дасть зі своїх офшорних рахунків?
Нііі! Здере з "вумного наріду"!!!
показати весь коментар
28.08.2021 13:57 Відповісти
Яких вам ще реформ не вистачає?
Депутат Чернігівської облради і благодійник від «Слуга народу»
Олександр Левицький,
урочисто відкрив металеву зупинку в с. Ушні на Менщині Чернігівщина,де напередодні закрили школу.Конец эпохи пенсий, графика экономического роста, Зе!ленка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2809
показати весь коментар
28.08.2021 08:12 Відповісти
Таку зупинку можна зарахувати, як побудований заводик навіть.. Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4508
показати весь коментар
28.08.2021 08:23 Відповісти
Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4629
показати весь коментар
28.08.2021 09:54 Відповісти
Один к одному как на срабсее.
показати весь коментар
28.08.2021 08:24 Відповісти
Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 21
показати весь коментар
28.08.2021 09:52 Відповісти
Согласно информации ОБСЕ, боевики размещают военную технику в зонах отвода вооружения., это так по договору в Омане? Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 136 Источник: https://censor.net/ru/n3285018
показати весь коментар
28.08.2021 10:02 Відповісти
Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2989
показати весь коментар
28.08.2021 10:08 Відповісти
Краще буде як би спитати "Холоп ти чиїх руськiй будеш?" Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2726
показати весь коментар
28.08.2021 10:58 Відповісти
Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8097

...
показати весь коментар
28.08.2021 10:52 Відповісти
Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6668 Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7237
показати весь коментар
28.08.2021 12:21 Відповісти
жаль обрубалась вторая часть стиха :
***
пусть в дарвинизме есть изъяны
но в целом логика права -
вставай потомок обезьяны
кормить меня - потомка льва ))))
показати весь коментар
29.08.2021 19:18 Відповісти
Прямі аналогії
Кінець епохи пенсій, графіка економічного зростання, Зе!ленка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 636
показати весь коментар
28.08.2021 22:50 Відповісти
 
 