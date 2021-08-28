Сховок із бойовими засобами ураження виявили в центрі Кропивницького, вилучили реактивні протитанкові гранати та ящик набоїв. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У центральній частині Кропивницького виявили схованку з бойовими засобами ураження. Серед вилученого - реактивні протитанкові гранати і ящик набоїв до автомата Калашникова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
"Перевіряється інформація щодо можливого використання виявленого арсеналу для здійснення диверсій чи терактів на території регіону", - сказано в повідомленні.
Сховок зі зброєю і боєприпасами був облаштований у приватному будинку, який розташований на одній із центральних вулиць міста.
"Встановлено, що тайник обладнав у власному домоволодінні представник місцевих кримінальних кіл. Зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів", - інформує пресцентр.
Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26, артилерійський снаряд, понад 1 тис. бойових набоїв калібру 5,45 мм.
Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.
Вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.
Будь ласка, зачекайте...
ну а полицаи и баклановцы заняты, в основном, безопасностью Зели и небепасностью Пороха
Другой вопрос - неспособность власти создать этому законное русло. Каждый, кто пользовал оружие в войне против оккупантов, должен иметь Право иметь его дома. Именно они. А не депутаты с судьями типа Тани Черновол - со справкой о невменяемости...
Пока есть запреты на оружие и наркотики, есть возможность привлечь любого...
Я писав про неспроможність держави узаконити зброю для осіб, які вміють єю користуватись.
І про дарування зброї депутатам.
Що треба, що б ви могли прочитати те, що написано, по суті?
результаты как в цырке
....
Такая же система власти в империи лжи и зла России, которая создала в Украине свою мощнейшую 5-ю колонну. У "элит" Украины и России один и тот же враг - народ со всеми оговорками. У них одни и те же классовые интересы. И именно поэтому они и помогают друг другу в общем деле сохранения своей власти.
Собственно, так Иловайск и случился. Порошенко с Путиным были подельники в уничтожении украинских добробатов под Иловайском в августе 2014г. Добробаты угрожали Порошенко прийти в Киев и навести конституционный порядок. Тем самым, лучшие сыны Украины на тот момент представляли для режима Порошенко смертельную опасность. За пару дней до операции Глава Администрации Президента Украины Ложкин летит в Сочи к своему коллеге Сергею Иванову (генерал-полковник заодно) для сверки часов. Оба Генштаба сотрудничают в организации котла для добробатов. В котле должны были оказаться все добробаты, чем лично занимались Гелетей и Муженко, но к своему счастью Айдар послал Гелетея в правильном направлении.
Судить Порошенко и новых "зеленых" персонажей в Украине бессмысленно, т.к. Украина правовым государством не является (равно как и Россия, Белоруссия и среднеазиатские деспотии). Кидаловское правосудие, абсолютно прогнивший, насквозь коррумпированный госаппарат, убийцы в погонах, все крышующая контора, торгующая делами Генпрокуратура. И даже если кого и посадят, то по примеру Тимошенко в Качановской колонии , эти деятели себе в колонии устроят 5-звездочный отель...
И огромное число вертухаев остается на свободе....
Семенченко судят за то, что он посмел создать боевую единицу вне контроля преступной власти в Киеве, и не дай бог, сможет повторить...
Сколько, их было под Иловайском?
Кому они были подчинены?
Всем интересно, почитать.
Ну после приведённого выше высера)))
Кроме этого ЧИТАЛ и БОЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
Так что, не надо свистеть, а ответьте на поставленные вопросы.
Как там себя, некоторые мусора чувствуют? И остальное кАломойские прихвостни?
К сведению, рьяных защитников собакяна, кАламойши, корбанадзе и тупоголового хомчика, расследование ВСК, как раз и не захотело учитывать действия, выше указанных персонажей.
Так что, свали в сторону Боречка.