Сховок із бойовими засобами ураження виявили в центрі Кропивницького, вилучили реактивні протитанкові гранати та ящик набоїв. ФОТОрепортаж

У центральній частині Кропивницького виявили схованку з бойовими засобами ураження. Серед вилученого - реактивні протитанкові гранати і ящик набоїв до автомата Калашникова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

"Перевіряється інформація щодо можливого використання виявленого арсеналу для здійснення диверсій чи терактів на території регіону", - сказано в повідомленні.

Сховок зі зброєю і боєприпасами був облаштований у приватному будинку, який розташований на одній із центральних вулиць міста.

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"Встановлено, що тайник обладнав у власному домоволодінні представник місцевих кримінальних кіл. Зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів", - інформує пресцентр.

Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26, артилерійський снаряд, понад 1 тис. бойових набоїв калібру 5,45 мм.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.









Вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

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