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Кропивницький (284) зброя (5750) СБУ (10022)

Сховок із бойовими засобами ураження виявили в центрі Кропивницького, вилучили реактивні протитанкові гранати та ящик набоїв. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У центральній частині Кропивницького виявили схованку з бойовими засобами ураження. Серед вилученого - реактивні протитанкові гранати і ящик набоїв до автомата Калашникова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

"Перевіряється інформація щодо можливого використання виявленого арсеналу для здійснення диверсій чи терактів на території регіону", - сказано в повідомленні.

Сховок зі зброєю і боєприпасами був облаштований у приватному будинку, який розташований на одній із центральних вулиць міста.

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"Встановлено, що тайник обладнав у власному домоволодінні представник місцевих кримінальних кіл. Зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів", - інформує пресцентр.

Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26, артилерійський снаряд, понад 1 тис. бойових набоїв калібру 5,45 мм.

Вилучені  засоби  ураження направлено на експертизу.

Сховок із бойовими засобами ураження виявили в центрі Кропивницького, вилучили реактивні протитанкові гранати та ящик набоїв 01
Сховок із бойовими засобами ураження виявили в центрі Кропивницького, вилучили реактивні протитанкові гранати та ящик набоїв 02
Сховок із бойовими засобами ураження виявили в центрі Кропивницького, вилучили реактивні протитанкові гранати та ящик набоїв 03
Сховок із бойовими засобами ураження виявили в центрі Кропивницького, вилучили реактивні протитанкові гранати та ящик набоїв 04

Вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

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Топ коментарі
+11
Вчора на Закарпатті зустрілися два рідні брати ЗЕбаната: Велике Крадівництво і Велике Будівництво.

Тайник с боевыми средствами поражения обнаружен в центре Кропивницкого: изъяты реактивные противотанковые гранаты и ящик патронов - Цензор.НЕТ 1301
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28.08.2021 10:21
+5
У баклановцев еще много этого добра для устройства "тайников"?
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28.08.2021 10:32
+3
Вибачте-вибачте Сховок із бойовими засобами ураження виявили в центрі Кропивницького, вилучили реактивні протитанкові гранати та ящик набоїв - Цензор.НЕТ 4208

Сховок із бойовими засобами ураження виявили в центрі Кропивницького, вилучили реактивні протитанкові гранати та ящик набоїв - Цензор.НЕТ 2554
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28.08.2021 10:34
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Вчора на Закарпатті зустрілися два рідні брати ЗЕбаната: Велике Крадівництво і Велике Будівництво.

Тайник с боевыми средствами поражения обнаружен в центре Кропивницкого: изъяты реактивные противотанковые гранаты и ящик патронов - Цензор.НЕТ 1301
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28.08.2021 10:21 Відповісти
Везуть, курви, карпатський ліс уже десятиріччями і постійно борються самі із собою і борються,а Карпати лисіють і лисіють, а "лісові" пробляді жиріють і жиріють. Скільки вже президентів помінялось із 91 року,6?,тільки толку-0!
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28.08.2021 11:34 Відповісти
Ну чого? Після майдану прийшов президент що ввів мораторій на експорт лісу не зважаючи на все. А ще при ньому про проблему вирубки лісів почали відкрито говорити у змі.
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28.08.2021 12:01 Відповісти
У баклановцев еще много этого добра для устройства "тайников"?
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28.08.2021 10:32 Відповісти
гриша гришин или надя толстодупенко заховала
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28.08.2021 10:32 Відповісти
Вибачте-вибачте Сховок із бойовими засобами ураження виявили в центрі Кропивницького, вилучили реактивні протитанкові гранати та ящик набоїв - Цензор.НЕТ 4208

Сховок із бойовими засобами ураження виявили в центрі Кропивницького, вилучили реактивні протитанкові гранати та ящик набоїв - Цензор.НЕТ 2554
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28.08.2021 10:34 Відповісти
Якого ти сюди влізло із своїм соєвим лайном?
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28.08.2021 10:59 Відповісти
он такой красивый я чуть не ослеп хоть бы паранджку накинул или мне ширму на монитор цыплять Сховок із бойовими засобами ураження виявили в центрі Кропивницького, вилучили реактивні протитанкові гранати та ящик набоїв - Цензор.НЕТ 9783
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28.08.2021 12:11 Відповісти
походу террористы и бандиты уже вооружены.. а Украинцы, благодаря вооружённым зепутанам - нет..
ну а полицаи и баклановцы заняты, в основном, безопасностью Зели и небепасностью Пороха
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28.08.2021 10:35 Відповісти
Саме цікаве, "...и кто это сделал?!"
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28.08.2021 10:38 Відповісти
Это говорит об одном... Оружие на руках есть. и оно готово для встречи с окупантами.
Другой вопрос - неспособность власти создать этому законное русло. Каждый, кто пользовал оружие в войне против оккупантов, должен иметь Право иметь его дома. Именно они. А не депутаты с судьями типа Тани Черновол - со справкой о невменяемости...
Пока есть запреты на оружие и наркотики, есть возможность привлечь любого...
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28.08.2021 10:42 Відповісти
Ви гадаєте, що криміналітет буде зустрічати окупантів зі зброєю в руках?
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28.08.2021 12:44 Відповісти
я писав про кримінальні потуги? Де? В вашій уяві...
Я писав про неспроможність держави узаконити зброю для осіб, які вміють єю користуватись.
І про дарування зброї депутатам.
Що треба, що б ви могли прочитати те, що написано, по суті?
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28.08.2021 13:29 Відповісти
Треба щоб ви прочитали по суті, що в статті вказано що зброя виявлена в помешканні представника кримінальних кіл, а не в простого громадянина. І ні для кого вже не секрет, що кримінал озброєний і ця зброя явно не проти окупантів. І йому не потрібно дозволу від держави на зброю. А відносно іншої категорії громадян, я з вами згоден, для цієї влади лячно видати їм дозволи на зброю.
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28.08.2021 16:56 Відповісти
мусора работают при кловане,
результаты как в цырке
....
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28.08.2021 10:53 Відповісти
Не зрозуміло навіщо туди поклали іржавий снаряд.
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28.08.2021 11:31 Відповісти
баклановцы возят его под дождем с "тайника" в "тайник".....вот он и заржавел.....они же шоумэны а не военные.....не понимают, что ржавый боеприпас опасен!....им он для фотосессий нужен.
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28.08.2021 11:58 Відповісти
Общество классовое: власть в Киеве отгородилась нелигитимными законами, фиксирующими беспредел и "выборы" без выбора, и пьет кровь народа еще со времен Кучмы. Среди самого "народа" полно такого же менталитета упырей, которые с радостью заняли бы свое место у корыта, если бы такая возможность им предоставилась. Очистка Украины от вражеской власти - дело самой Украины, говорят западные демократии и все время подбрасывают Украине подачки, которые дальше карманов власти не идут.

Такая же система власти в империи лжи и зла России, которая создала в Украине свою мощнейшую 5-ю колонну. У "элит" Украины и России один и тот же враг - народ со всеми оговорками. У них одни и те же классовые интересы. И именно поэтому они и помогают друг другу в общем деле сохранения своей власти.

Собственно, так Иловайск и случился. Порошенко с Путиным были подельники в уничтожении украинских добробатов под Иловайском в августе 2014г. Добробаты угрожали Порошенко прийти в Киев и навести конституционный порядок. Тем самым, лучшие сыны Украины на тот момент представляли для режима Порошенко смертельную опасность. За пару дней до операции Глава Администрации Президента Украины Ложкин летит в Сочи к своему коллеге Сергею Иванову (генерал-полковник заодно) для сверки часов. Оба Генштаба сотрудничают в организации котла для добробатов. В котле должны были оказаться все добробаты, чем лично занимались Гелетей и Муженко, но к своему счастью Айдар послал Гелетея в правильном направлении.

Судить Порошенко и новых "зеленых" персонажей в Украине бессмысленно, т.к. Украина правовым государством не является (равно как и Россия, Белоруссия и среднеазиатские деспотии). Кидаловское правосудие, абсолютно прогнивший, насквозь коррумпированный госаппарат, убийцы в погонах, все крышующая контора, торгующая делами Генпрокуратура. И даже если кого и посадят, то по примеру Тимошенко в Качановской колонии , эти деятели себе в колонии устроят 5-звездочный отель...

И огромное число вертухаев остается на свободе....

Семенченко судят за то, что он посмел создать боевую единицу вне контроля преступной власти в Киеве, и не дай бог, сможет повторить...
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28.08.2021 12:20 Відповісти
А сколько всего было добробатов в Украине?
Сколько, их было под Иловайском?

Кому они были подчинены?

Всем интересно, почитать.

Ну после приведённого выше высера)))
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28.08.2021 13:56 Відповісти
РР,якщо тільки тепер тобі стала цікава тагедія під Ілловайском,то перечитай висновки і розслідування ТСК Верховної Ради.Там все написано.
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28.08.2021 19:57 Відповісти
А я читал ВСЁ.
Кроме этого ЧИТАЛ и БОЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
Так что, не надо свистеть, а ответьте на поставленные вопросы.
Как там себя, некоторые мусора чувствуют? И остальное кАломойские прихвостни?
К сведению, рьяных защитников собакяна, кАламойши, корбанадзе и тупоголового хомчика, расследование ВСК, как раз и не захотело учитывать действия, выше указанных персонажей.
Так что, свали в сторону Боречка.
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28.08.2021 23:04 Відповісти
 
 