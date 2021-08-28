Дві нові траси будують "із нуля" на Дніпропетровщині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Економіка
Відразу дві нові траси будують "із нуля" в Дніпропетровській області в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про які дороги йдеться і на якій стадії перебувають дорожньо-будівельні роботи, розповідається на сайті Дніпропетровської ОДА, передає Цензор.НЕТ.
"У регіоні будують дві нові дороги. Одну з них - в об'їзд обласного центру. Вона з'єднає трасу Н-08 із Південним мостом і розвантажить місто від транзиту", - повідомив глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Протяжність ділянки об'їзної дороги, що будується, становитиме 7 км. Наразі основні роботи проводяться на будівництві дворівневої розв'язки над дорогою, яка простягається в напрямку аеропорту.
Після завершення будівництва завантаженість шляхопроводу становитиме близько 9,5 тис. автомобілів на добу. Роботи на об'єкті перебувають вже на завершальній стадії, підряднику залишилося встановити перила, завершити облаштування тротуарів та покрити бетонні опори спеціальним розчином, що запобігає їхній руйнації. На під'їздах з одного боку шляхопроводу вже покладено вирівнюючий шар асфальту, інші під'їзди також готуються під покриття.
Ще один будмайданчик розташований біля Південного моста. Тут вже провели заміну комунікацій і приступили до облаштування основи, після чого буде укладено 3 шари асфальтобетону.
Друга траса, яка будується в межах "Великого будівництва", Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, прокладена вже на більшій частині маршруту. Вона пролягатиме в об'їзд населених пунктів Петриківської та Царичанської громад.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одним із напрямків програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" є також розвиток українських портів і припортової інфраструктури.
Будь ласка, зачекайте...
- Слушай, а на какие деньги мы пьем? Никсон отвечает ему:
- А вон видишь мост?
- Вижу.
- Мы его должны были за 2 миллиона долларов построить, а построили за полтора. Вот на эти и пьем. Через год приезжает Никсон в Москву. Сели они с Брежневым на берегу реки, тот спрашивает:
- На какие деньги пьем?
- А вон видишь мост через реку?
- Нет.
- Вот на эти и пьем.
потом строили...потом похерили (оставалось % 30-35 до готовности)... а теперь с нуля? о да!)) пришейте к смете еще и проектную документацию))) как больше попиляется бюджета...
От і виходить, що трафік тут єдиний - з Державного бюджету до кишень зЕ з друзяками.
Та й де Ви бачили той рівний мостик? Усі дугою.
Всего на объездной дороге выделяют 4 основных участка:1 - правобережный съезд с Кайдакского моста (5,2 км);
2 -участок дороги от Южного моста до Запорожского шоссе (6 км);
3 - дороги от Южного моста и до трассы Днепр - Мелитополь (12 км);
4 -дорога от Мелитопольской до Харьковской трассы (13 км).
Та й цікаво, що то за траса така "Дніпро-Мелітополь"??? І чи не співпадає вона, часом, з трасою "Харків-Ялта" десь з району Іларіонове-Синельникове?
уч1 и уч. 2 все это крылья одной объездной - Вы правы...
(просто я сначало говорил за съезд с Кайдакского, вы за съезд с Южного моста
уч. 1 от Кайдакского моста в сторону Криворожской трассы.
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2 -участок дороги от Южного моста до Запорожского шоссе (6 км);
..
Цей обхід дійсно потрібен і ще "позавчора". І проект цього обходу зроблений ще за радянськи часів разом з проектом Кайдацького моста. Бандюковичі-вілкулаки лише переклали його на українську і розпиляли на тому купу грошей...
Надеюсь, что у него многое получится.
Зеленкин - це пляма мазута на криштально чистій воді, ака повзе до берегів.
Японський міст вже років зо 15 будується і все ніяк, навіть гроші вкрасти не можуть, але ж на це є кошти. Мізків немає, бажання, та любові до свого народу, країни.
А зерновозу, ой чую, скоро почнуть горяти, так людей вже допекли ті фурой..би.
Дерьмак, табя Беня поставил наблюдать за этим дрыщем и прятать от него наркоту. Куда ты смотришь? Бубочка, стоит ему ширнуться или нюхнуть, сразу начинает блеять то о миллиарде деревьев, которые от посадит, то спутник собирался запустить на день независимости, то построить дороги и гостинницы, которых до его прихода не было вообще.
Наблюдай за этим идиотом, а лучше посади его на цепь, а то Беня тебя уволит.
А що там, доречі, з опитуванням від президента?
ОПІЙтування пройшло успішно.
1. Який трафік перерозподілиться цією "геніальною" об'їзною дорогою - з Солоного на Іларіонове і назад?
2. Куди піде транспорт після переїзду через Південний міст - вулицею Гаванською через Рибальськ, Ігрень, чи ще якось?
А п.1, нажаль, так і не розкрито...