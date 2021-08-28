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Дніпропетровщина (2352) дороги (1505) будівництво (760)

Дві нові траси будують "із нуля" на Дніпропетровщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Економіка

Відразу дві нові траси будують "із нуля" в Дніпропетровській області в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про які дороги йдеться і на якій стадії перебувають дорожньо-будівельні роботи, розповідається на сайті Дніпропетровської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"У регіоні будують дві нові дороги. Одну з них - в об'їзд обласного центру. Вона з'єднає трасу Н-08 із Південним мостом і розвантажить місто від транзиту", - повідомив глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Дві нові траси будують із нуля на Дніпропетровщині 01

Протяжність ділянки об'їзної дороги, що будується, становитиме 7 км. Наразі основні роботи проводяться на будівництві дворівневої розв'язки над дорогою, яка простягається в напрямку аеропорту.

Дві нові траси будують із нуля на Дніпропетровщині 02

Дивіться також: Відремонтовано 6 км траси Т-24-09 на Черкащині, яку місцеві жителі називали "дорогою смерті", - ОДА. ФОТОрепортаж

Після завершення будівництва завантаженість шляхопроводу становитиме близько 9,5 тис. автомобілів на добу. Роботи на об'єкті перебувають вже на завершальній стадії, підряднику залишилося встановити перила, завершити облаштування тротуарів та покрити бетонні опори спеціальним розчином, що запобігає їхній руйнації. На під'їздах з одного боку шляхопроводу вже покладено вирівнюючий шар асфальту, інші під'їзди також готуються під покриття.

Дві нові траси будують із нуля на Дніпропетровщині 03

Ще один будмайданчик розташований біля Південного моста. Тут вже провели заміну комунікацій і приступили до облаштування основи, після чого буде укладено 3 шари асфальтобетону.

Друга траса, яка будується в межах "Великого будівництва", Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, прокладена вже на більшій частині маршруту. Вона пролягатиме в об'їзд населених пунктів Петриківської та Царичанської громад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одним із напрямків програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" є також розвиток українських портів і припортової інфраструктури.

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Топ коментарі
+16
строительство первой очереди объездной дороги было начато в 2011 году
потом строили...потом похерили (оставалось % 30-35 до готовности)... а теперь с нуля? о да!)) пришейте к смете еще и проектную документацию))) как больше попиляется бюджета...
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28.08.2021 11:29
+12
Прилетел Брежнев к Никсону. Решили они посидеть вдвоем, поговорить по душам. Сели на берегу реки, выпивают. Вдруг Брежнев спрашивает:
- Слушай, а на какие деньги мы пьем? Никсон отвечает ему:
- А вон видишь мост?
- Вижу.
- Мы его должны были за 2 миллиона долларов построить, а построили за полтора. Вот на эти и пьем. Через год приезжает Никсон в Москву. Сели они с Брежневым на берегу реки, тот спрашивает:
- На какие деньги пьем?
- А вон видишь мост через реку?
- Нет.
- Вот на эти и пьем.
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28.08.2021 11:27
+8
Зеленский взялся за великое дело-строительство дорог в бездорожной Украине.
Надеюсь, что у него многое получится.
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28.08.2021 11:36
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И где путепровод?
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28.08.2021 11:21 Відповісти
Прилетел Брежнев к Никсону. Решили они посидеть вдвоем, поговорить по душам. Сели на берегу реки, выпивают. Вдруг Брежнев спрашивает:
- Слушай, а на какие деньги мы пьем? Никсон отвечает ему:
- А вон видишь мост?
- Вижу.
- Мы его должны были за 2 миллиона долларов построить, а построили за полтора. Вот на эти и пьем. Через год приезжает Никсон в Москву. Сели они с Брежневым на берегу реки, тот спрашивает:
- На какие деньги пьем?
- А вон видишь мост через реку?
- Нет.
- Вот на эти и пьем.
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28.08.2021 11:27 Відповісти
Вэлике крадиныцтво - программа прецентента по розворовыванию страны.
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28.08.2021 11:28 Відповісти
строительство первой очереди объездной дороги было начато в 2011 году
потом строили...потом похерили (оставалось % 30-35 до готовности)... а теперь с нуля? о да!)) пришейте к смете еще и проектную документацию))) как больше попиляется бюджета...
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28.08.2021 11:29 Відповісти
так* (пардон)- так больше попиляется бюджет !!)))
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28.08.2021 11:38 Відповісти
Для якого трафіку ця "об'їзна"? Хіба що з Солоного на Іларіонове. Бо з Запоріжжя на Синельникове є Харків-Ялта. А з Київського напрямку на Донецький потрібен ПІВНІЧНИЙ об'їзд.
От і виходить, що трафік тут єдиний - з Державного бюджету до кишень зЕ з друзяками.
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28.08.2021 12:44 Відповісти
захотілося з Донецького шоссе на Запоріжське шоссе по рівному)))) без плутанини по місту
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28.08.2021 12:58 Відповісти
І без перетинання Борисфену...
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28.08.2021 14:06 Відповісти
е ні... тут ніяк )))
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28.08.2021 14:44 Відповісти
Як то "ніяк"? Так само - "по рівному"...
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28.08.2021 14:50 Відповісти
по рівному мостику (який вже є)
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28.08.2021 15:08 Відповісти
А рівної дороги не буде? Тільки через Гаванську, Усть-самарський міст, Сонячний, та проспект Слобожанський і Калинову? Може краще таки з запорізької траси на криворізьку і далі північним обходом?
Та й де Ви бачили той рівний мостик? Усі дугою.
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28.08.2021 15:31 Відповісти
я про 1, а Вы про 2
Всего на объездной дороге выделяют 4 основных участка:1 - правобережный съезд с Кайдакского моста (5,2 км);
2 -участок дороги от Южного моста до Запорожского шоссе (6 км);
3 - дороги от Южного моста и до трассы Днепр - Мелитополь (12 км);
4 -дорога от Мелитопольской до Харьковской трассы (13 км).
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28.08.2021 15:40 Відповісти
Я і про 1, і про 2.
Та й цікаво, що то за траса така "Дніпро-Мелітополь"??? І чи не співпадає вона, часом, з трасою "Харків-Ялта" десь з району Іларіонове-Синельникове?
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28.08.2021 15:47 Відповісти
а по трассе Днепр-Мелитополь)))) - она же Харьков-Ялта))))
уч1 и уч. 2 все это крылья одной объездной - Вы правы...
(просто я сначало говорил за съезд с Кайдакского, вы за съезд с Южного моста
уч. 1 от Кайдакского моста в сторону Криворожской трассы.
Дві нові траси будують "із нуля" на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 8112

.
2 -участок дороги от Южного моста до Запорожского шоссе (6 км);
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28.08.2021 16:38 Відповісти
съезд с Южного
Дві нові траси будують "із нуля" на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 5018

..
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28.08.2021 16:39 Відповісти
Тут усе зрозуміло. Лівим берегом куди? Незрозумілі ані напрям, ані дороги, котрі будуть використані.
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28.08.2021 18:46 Відповісти
Там балку ще років двадцять будуть засипати до вул. Київської. Хіба що зроблять естакаду.
Цей обхід дійсно потрібен і ще "позавчора". І проект цього обходу зроблений ще за радянськи часів разом з проектом Кайдацького моста. Бандюковичі-вілкулаки лише переклали його на українську і розпиляли на тому купу грошей...
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28.08.2021 18:51 Відповісти
Ця дорога вже 10 років будується. Всіма владами. Нічого зечмам собі приписувати.
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28.08.2021 11:51 Відповісти
Зеленский взялся за великое дело-строительство дорог в бездорожной Украине.
Надеюсь, что у него многое получится.
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28.08.2021 11:36 Відповісти
Ага, тілько гроші за це хто буде повертати? Пенсії як, вчителі забрали?
Зеленкин - це пляма мазута на криштально чистій воді, ака повзе до берегів.
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28.08.2021 11:50 Відповісти
Ты наверное еще не слышал,вчера в открытую сказали что если тебе около сорока,то пенсия тебе в будущем не светит.У твоего Клоуна все получается,все идет к тому,что Украина таки не переживет зеленых кацапов.
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28.08.2021 14:17 Відповісти
А Миколаїв душиться в пробках від фур по місту. При чому і транзитних вистачає. Усім до п..ди, вони відстійники будуть будувати.
Японський міст вже років зо 15 будується і все ніяк, навіть гроші вкрасти не можуть, але ж на це є кошти. Мізків немає, бажання, та любові до свого народу, країни.
А зерновозу, ой чую, скоро почнуть горяти, так людей вже допекли ті фурой..би.
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28.08.2021 11:46 Відповісти
На прямом канале обговаривали выступление ЗЕбанутого идиота бубочки на анале Г+Г, кажется в четверг, Я этот говноанал не смотрю принципиально потому что Беня и ЗЕбанута дрысля превратили его в вонючую помойку. Так вот, этот идиот, что прикидывается президентом, бубочка оманский кукарекал, что до его прихода в Украине небыло дорог и гостинниц. И что он востановил нашу армию.
Дерьмак, табя Беня поставил наблюдать за этим дрыщем и прятать от него наркоту. Куда ты смотришь? Бубочка, стоит ему ширнуться или нюхнуть, сразу начинает блеять то о миллиарде деревьев, которые от посадит, то спутник собирался запустить на день независимости, то построить дороги и гостинницы, которых до его прихода не было вообще.
Наблюдай за этим идиотом, а лучше посади его на цепь, а то Беня тебя уволит. Дві нові траси будують "із нуля" на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 5875
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28.08.2021 12:17 Відповісти
А три мільярди дерев скоро будуть?
А що там, доречі, з опитуванням від президента?
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28.08.2021 12:27 Відповісти
Дерева ВЖЕ попиляли на паркет для державних дач, що передані дітям.
ОПІЙтування пройшло успішно.
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28.08.2021 12:39 Відповісти
Дві нові траси будують "із нуля" на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 7801
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28.08.2021 13:11 Відповісти
І знов ті самі питання:
1. Який трафік перерозподілиться цією "геніальною" об'їзною дорогою - з Солоного на Іларіонове і назад?
2. Куди піде транспорт після переїзду через Південний міст - вулицею Гаванською через Рибальськ, Ігрень, чи ще якось?
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28.08.2021 12:38 Відповісти
2. По трассе T0401 через Игрень. Там на улице Разъездной есть узкий однополосный мостик через р. Маячку, движение по очереди. Эту часть дороги уже ремонтировали в этом году и мостик не расширили.
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28.08.2021 14:17 Відповісти
Так отож. Знаю я ту "трасу"... Дуже цікаво, як там фури будуть вкручуватись у повороти (як швидко хтось заїде у базар)...
А п.1, нажаль, так і не розкрито...
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28.08.2021 14:24 Відповісти
ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО...
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28.08.2021 13:31 Відповісти
 
 