Дві нові траси будують "із нуля" на Дніпропетровщині. ФОТО

Відразу дві нові траси будують "із нуля" в Дніпропетровській області в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про які дороги йдеться і на якій стадії перебувають дорожньо-будівельні роботи, розповідається на сайті Дніпропетровської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"У регіоні будують дві нові дороги. Одну з них - в об'їзд обласного центру. Вона з'єднає трасу Н-08 із Південним мостом і розвантажить місто від транзиту", - повідомив глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Протяжність ділянки об'їзної дороги, що будується, становитиме 7 км. Наразі основні роботи проводяться на будівництві дворівневої розв'язки над дорогою, яка простягається в напрямку аеропорту.

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Після завершення будівництва завантаженість шляхопроводу становитиме близько 9,5 тис. автомобілів на добу. Роботи на об'єкті перебувають вже на завершальній стадії, підряднику залишилося встановити перила, завершити облаштування тротуарів та покрити бетонні опори спеціальним розчином, що запобігає їхній руйнації. На під'їздах з одного боку шляхопроводу вже покладено вирівнюючий шар асфальту, інші під'їзди також готуються під покриття.

Ще один будмайданчик розташований біля Південного моста. Тут вже провели заміну комунікацій і приступили до облаштування основи, після чого буде укладено 3 шари асфальтобетону.

Друга траса, яка будується в межах "Великого будівництва", Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, прокладена вже на більшій частині маршруту. Вона пролягатиме в об'їзд населених пунктів Петриківської та Царичанської громад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одним із напрямків програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" є також розвиток українських портів і припортової інфраструктури.

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