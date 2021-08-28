СБУ ліквідувала потужну ботоферму в Києві: на замовлення із РФ "Кримську платформу" критикували з 15 тис. акаунтів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Кіберфахівці СБУ запобігли новим спробам інформаційно-підривної діяльності спецслужб РФ проти України. У Києві викрито потужну ботоферму. Ворожа інтернет-агентура використовувала її для дискредитації нашої держави перед міжнародною спільнотою.
Про це повідомляє пресслужба СБ України, інформує Цензор.НЕТ.
За завданням своїх "кураторів" зловмисники поширювали через соцмережі антиукраїнські гасла та дезінформацію щодо результатів проведення "Кримської платформи". Основна діяльність зловмисників була сфокусована на мережах Facebook, Instagram та Tik-Tok.
Для розповсюдження викривлених фактів та відвертої дезінформації вони адміністрували понад 15 тис. анонімних акаунтів. Свої дописи публікували від імені "пересічних громадян".
Встановлено, що серед організаторів протиправної діяльності – четверо мешканців Києва. Для здійснення інформаційно-підривних операцій вони переобладнали приміщення одного з офісів у центральному районі столиці.
Гроші за "публікації" зловмисники отримували з території РФ через заборонені в Україні електронні платіжні системи.
Під час обшуків у приміщеннях ботоферми правоохоронці виявили:
- 300 модемів для доступу до інтернету,
- кілька тисяч сім-карток різних операторів мобільного зв’язку,
- десятки мобільних терміналів та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього.
Заходи із викриття і блокування незаконної діяльності проводили співробітники Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
Кацапов больше устроило бы, чтобы про Крым тупо все забыли.
Як же мені подобається тикати москворотих в їх поразку! Як же це приємно! Є все ж таки в світі справедливість!!!
які ми дали в управу усякій зеленій нечисті
Что толку от запрета в Украине платежной системы, если они все равно через нее получали деньги?
Во главе НБУ сейчас сидит полено, которое верно Коломою и умеет грабить банки. По идее эти вопросы должны были бы ему задавать. Но ЗЕ и Баканов тоже верны Коломою. Поэтому вопросы задавать некому.
Кошторис одного дня організації і проведення установчого Саміту Кримської Платформи.
экономят твари на рабах )))) (ни тебе кондиционера, ни окна) а может это зеки? удобно ведь за большим охраняемым забором...с разрешенным интернетом и мобилами использовать шибко умных (разрешая им потом по-мелочи наё доверчивых граждан, разводя как лохов))))
ибо что-то совсем не похоже на офис в центральной части Киева)))) (хиба шо подвал)
В общем, дурачка включать не надо.
Крымская платформа - бесполезная ерунда и распил бабла, не более того.
Вот какой прямой толк от этой платформы кроме распила бабла для участников?
А расчёт распила и отката - это к Зеленскому и *****, никак не к министрам обороны стран НАТО
США будут представлены министром энергетики, ее помощником и временным поверенным по делам США. От Германии на саммите будет министр экономики и энергетики. А Норвегию будет представлять государственный секретарь МИД.
Это из анонса. Как противовес.
Я не к тому, что там собрались ненужные люди (хотя по многим пожалуй и так), а к тому, что любой резолюцией выписанной этой платформой - рф подотрется. А потому ... бесполезно.
А бесплатный банкет нравится всем. Даже министрам обороны. Даже стран НАТО. Командировочные опять же...
Я, на самом деле, догадываюсь, на упоминание какой фамилии Вы меня провоцируете.
Я не стану её здесь упоминать.
Я так скажу - даже упомянутые Вами журналисты снимали что-то реально плохое? Вот прям такое, после чего начался Майдан? Прям такое, после чего рейтинг у некоей партии с 0,5% преодолел 3% и продолжал расти?
Контролируемые оппозиции и журналисты были во все времена.
Более культурному собеседнику я ответил бы что он - украинский. И что у любого псведопатриота путин лавочки в парках ломает - сразу как этому псевдопатриоту укажут на все что выходит за рамки его узкой (вследствие отсутствия образования опять же) картины мира.
А Вам - хватит и ответа выше.
15 тыс...20 тыс...
Назовите 1(одного) человека которого посадили???
или ждем Зе-леной весны??
один киздеж от этого сбу