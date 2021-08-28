УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6438 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика України Агресія Росії проти України
3 497 9
акція (1103) протест (2249) Росія (47196) політв'язні (1334) Офіс Президента (1749)

"Життя заручників Кремля - не іграшки", - акція на підтримку українських політв'язнів у РФ відбулась під ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Напередодні зустрічі Зеленського та Байдена під будівлею Офісу президента в Києві відбулася акція-перформанс на підтримку українських політв'язнів у РФ.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Колишні політв'язні разом із родичами і правозахисниками вимагали активних дій від влади щодо звільнення українських політв'язнів і заручників Кремля.

Читайте також: Для звільнення кримських політв'язнів потрібні прямі переговори з Путіним, - Зеленський

Учасники акції звернулися до президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена з проханням знайти шляхи тиску на Російську Федерацію з метою звільнення осіб, незаконно утримуваних і засуджених унаслідок російської агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також у РФ.

Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 01
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 02
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 03
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 04
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 05
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 06
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 07
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 08
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 09
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 10
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 11
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 12

Читайте також: "Ситуація дуже сумна", - Кент про політв'язнів у Криму, ОРДЛО та Білорусі

Після завершення акції учасники передали своє звернення голові Консультативної ради при Офісі президента Альоні Вербицькій.

Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 13

Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 14
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 15
Життя заручників Кремля - не іграшки, - акція на підтримку українських політвязнів у РФ відбулась під ОП 16

ФОТО і ВІДЕО Олега Богачука
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нужно выходить с плакатами. " Меняем наших заложников на Медведчука, Рабиновича, Шуфрича, Королевскую, Левочкина, Мураева, Киву и на весь список ОПЗЖопса, НАШих, и адептов Шария."
показати весь коментар
28.08.2021 15:51 Відповісти
Хреново срежиссированная акция. А вот в ********* Хренлостан там акции так акции - то яйца художника гвоздями примолотят к брусчатке Кремлядской площади, то член полицейского к Мавзолею Членина прилепят суперклеем, то члена правительства отдолбят в очко под кремлядской елью...
показати весь коментар
28.08.2021 15:59 Відповісти
нужно зеркально отвечать..красноперой сволочи в киеве, аж за гланды, они и не скрываются то особо...бери за жопу не ленись... "Життя заручників Кремля - не іграшки", - акція на підтримку українських політв'язнів у РФ відбулась під ОП - Цензор.НЕТ 5991
показати весь коментар
28.08.2021 18:10 Відповісти
А кацапам- пох#й. Як,власе,і нашому прєпіздєнту...
показати весь коментар
28.08.2021 19:35 Відповісти
ЛГБТшня такая аж прям креативная. Писец рашке.
показати весь коментар
29.08.2021 15:13 Відповісти
 
 