Російські найманці випустили по Авдіївці понад 20 мін калібру 120 мм. Наслідки обстрілу. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж Війна в Україні
Російсько-окупаційні війська вранці в суботу, 28 серпня, обстріляли Авдіївку Донецької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила на сторінці у фейсбуці волонтерка Юлія Толмачова.
Також фото наслідків російського обстрілу опублікував і литовський волонтер Йонас Охман.
"Авдіївка, сьогодні, артилерійські роботи РФ", - написав він.
Топ коментарі
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У Венедіктової заявили, що Росія заздалегідь спланувала "Іловайський котел"
PS: рома, а что такое "порошнюенка"? Хромосома глючит?
Прокладіть-но маршрут крізь Авдіївку,
Між руїн і життєвих утрат.
Винуватять хоч кляту Америку,
Та з заборонених криють гармат...
Крізь Піски, Водяне та Ізварине,
Де просякнута кров'ю земля.
Де розстріляне все та поранене
За наказами чорта *****.
Хай маршрут кладовищем простягнеться,
Щоб усі, хто поїде в Москву,
Бачив тих, хто уже не зостариться,
Хто поліг за Країну свою.
Не минайте шпиталь у маршруті цім,
Може, це і збентежить чийсь ум.
Встигніть з вікон в очах роздивитися,
Душ, війною скалічених, сум...
Прокладіть-но маршрут цей окопами,
Бліндажами. Без пафосних фраз
Там бійці, що зовуться укропами,
Не за гроші стоять, а за вас!
Лиш опісля рушайте комфортно
До потвор, що брехали й кляли.
Хто базікати хоче із чортом,
Від солдата не ждіть похвали.
**
При перекладі з російської використано вірш Юрія Шибинського
Авдіівку вдруге , аже о сьомій ранку !
Брешуть зелені тварюки , як скажені собаки !
Если вы думаете что вийскови тупо сидят в окопах , то вы крайне далеки от реальности , пехота всю дорогу копает , закапываясь все глубже и глубже в землю и выковырять ее оттуда я думаю нереально