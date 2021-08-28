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обстріл (21033) Авдіївка (2047) Толмачова (26)

Російські найманці випустили по Авдіївці понад 20 мін калібру 120 мм. Наслідки обстрілу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж Війна в Україні

Російсько-окупаційні війська вранці в суботу, 28 серпня, обстріляли Авдіївку Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила на сторінці  у фейсбуці волонтерка Юлія Толмачова.

Російські найманці випустили по Авдіївці понад 20 мін калібру 120 мм. Наслідки обстрілу 01
Російські найманці випустили по Авдіївці понад 20 мін калібру 120 мм. Наслідки обстрілу 02
Російські найманці випустили по Авдіївці понад 20 мін калібру 120 мм. Наслідки обстрілу 03
Російські найманці випустили по Авдіївці понад 20 мін калібру 120 мм. Наслідки обстрілу 04

Дивіться також: Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, поранено українського воїна, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Також фото наслідків російського обстрілу опублікував і литовський волонтер Йонас Охман.

"Авдіївка, сьогодні, артилерійські роботи РФ", - написав він.



Російські найманці випустили по Авдіївці понад 20 мін калібру 120 мм. Наслідки обстрілу 05

Російські найманці випустили по Авдіївці понад 20 мін калібру 120 мм. Наслідки обстрілу 06

Російські найманці випустили по Авдіївці понад 20 мін калібру 120 мм. Наслідки обстрілу 07
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Топ коментарі
+17
Наші славні командири не відкривають вогонь, бо нічим. Оборонне замовлення 2 роки не виконується! Зате без Порошенка, правда, Бутусов? Ви ж зробили усіх разом?
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28.08.2021 13:37
+15
От би туди ЗЕка , хай би сцикун пробігав поміж мінами.
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28.08.2021 13:37
+10
послухав тишу...
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28.08.2021 13:44
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От би туди ЗЕка , хай би сцикун пробігав поміж мінами.
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28.08.2021 13:37 Відповісти
послухав тишу...
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28.08.2021 13:44 Відповісти
Наші славні командири не відкривають вогонь, бо нічим. Оборонне замовлення 2 роки не виконується! Зате без Порошенка, правда, Бутусов? Ви ж зробили усіх разом?
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28.08.2021 13:37 Відповісти
Є документи кримінальної справи.. Із свідченями і наказами.. Справа була відкрита за порошнюенка За якими Муженко туди відправляли війська.. А от хто наказав це робити муженку.. Варіантів не багато
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28.08.2021 13:48 Відповісти
ЗЕбанат Roman Tripalyk Брехня. Необхідно розглядати цю заяву як спробу сховати злочин каломойського.
У Венедіктової заявили, що Росія заздалегідь спланувала "Іловайський котел"

Російські найманці випустили по Авдіївці понад 20 мін калібру 120 мм. Наслідки обстрілу - Цензор.НЕТ 6250
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28.08.2021 13:59 Відповісти
Рома, є документи кримінальної справи на зЄлохнського у США, по справі коломійского! Але, поки воно призЕдент його чіпати не будуть!!! Тому, нашому злодію у край необхідно другий термін, а краще, як таракан3% чі *****!
PS: рома, а что такое "порошнюенка"? Хромосома глючит?
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28.08.2021 14:31 Відповісти
Обороне замовленя не виконувувалось 8 місяців.. Я от не розумію.. Навіщо постійно брехати? Можна і так критикувати бо є защо.. Але брехати постійно навіщо?
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28.08.2021 13:46 Відповісти
робота в соєвих така ...що не зрозуміло ?
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29.08.2021 21:46 Відповісти
Пускай балуются, лишбынебылавайны
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28.08.2021 13:38 Відповісти
***** натякає своєму агенту щоб не їхав до Байдена.
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28.08.2021 13:39 Відповісти
***
Прокладіть-но маршрут крізь Авдіївку,
Між руїн і життєвих утрат.
Винуватять хоч кляту Америку,
Та з заборонених криють гармат...
Крізь Піски, Водяне та Ізварине,
Де просякнута кров'ю земля.
Де розстріляне все та поранене
За наказами чорта *****.
Хай маршрут кладовищем простягнеться,
Щоб усі, хто поїде в Москву,
Бачив тих, хто уже не зостариться,
Хто поліг за Країну свою.
Не минайте шпиталь у маршруті цім,
Може, це і збентежить чийсь ум.
Встигніть з вікон в очах роздивитися,
Душ, війною скалічених, сум...
Прокладіть-но маршрут цей окопами,
Бліндажами. Без пафосних фраз
Там бійці, що зовуться укропами,
Не за гроші стоять, а за вас!
Лиш опісля рушайте комфортно
До потвор, що брехали й кляли.
Хто базікати хоче із чортом,
Від солдата не ждіть похвали.

**
При перекладі з російської використано вірш Юрія Шибинського
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28.08.2021 13:44 Відповісти
Обстріл Авдіівки почався десь опівночі ( вперше) тож якби наші відповіли вогнем , то гобліни рашинські не обстріляли би
Авдіівку вдруге , аже о сьомій ранку !
Брешуть зелені тварюки , як скажені собаки !
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28.08.2021 13:48 Відповісти
А ПОЧЕМУ НЕ СДЕЛАТЬ В ОКОПАХ КАКИЕ НИБУДЬ БРОНИРОВАННЫЕ УКРЫТИЯ, ЧТО БЫ НА МОМЕНТ ОБСТРЕЛА ТУДА МОЖНО БЫЛО БЫ ЗАСКОЧИТЬ??? КАК НАПРИМЕР В ИЗРАИЛЕ!!! СКОЛЬКО БЫ СБЕРЕГЛИ БЫ ЖИЗНЕЙ НАШИХ БОЙЦОВ!!! БРОНИРОВАННЫЕ СТЕКЛА АМБРАЗУР, ТОЖЕ БЫ ПРИГОДИЛИСЬ!!! ВЕДЬ ВСЕ ЧИНОВНИКИ ТЯСУТЬСЯ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ И ЕЗДЯТ В БРОНЕАВТОМОБИЛЯХ С БРОНИРОВАННЫМИ СТЕКЛАМИ!!! ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ НАШИМ ВОИНАМ ТАКИЕ СПАСИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ НА ПЕРЕДОВОЙ??? ВОСЬМОЙ ГОД ИДЕТ ВОЙНА И ЗА ВОИНОВ НАШЕЙ У ВЛАСТИ НЕ БОЛИТ ДУША??? НУ ДА, БАБЫ ЕЩЕ НАРОЖАЮТ??? ТАМ ЖЕ НЕ ВАШИ ДЕТИ НА ФРОНТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ ОТДАЮТ!!!
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28.08.2021 14:03 Відповісти
1. Капсом писать неприлично. 2. Земрази умеют только воровать , но не созидать.
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28.08.2021 14:11 Відповісти
Обстрел 122 калибром позиций и у нас всего один трехсотый , как вы думаете почему? Наверное потому что есть укрытия и в них все и засели ... В 2017 в Широкино нас утюжили три недели , работали Грады , 122 , танчики и даже 152 несколько раз подключался , с нашей стороны один двухсотый в первый день обстрелов , внезапный прилет , были не готовы , после этого даже трехсотых не было .

Если вы думаете что вийскови тупо сидят в окопах , то вы крайне далеки от реальности , пехота всю дорогу копает , закапываясь все глубже и глубже в землю и выковырять ее оттуда я думаю нереально
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28.08.2021 14:49 Відповісти
Навіщо Бутусов вигороджує Хомчака, Авакова, Беню?! Може тому,що він якимось чином сам став причетний до того, що сталося в Іловайську?! Наприклад був свідком коли приймалися рішення, для чого та ким саме?! Журналіст Шапошніков особисто був в Іловайську під час всіх подій і він пролив світло на цих персон. У нього є зняте відео де Хомчак віддає команду одній колоні прориватися з боєм, сам їде у другій а коли починають обстіл вже і другої колони то Хомчак розвертає машину і тікає, покинувши при цьому всіх своїх підлеглих і командування взагалі. Заліг у посадці до ночі і вже поночі покинув журналіста Шапошнікова з оперетором та пораненого солдата, які потім потрапили у полон. З Хомчаком був і горе "комбат" Береза якщо я не помиляюся чи ще хтось. А Муженко все чітко уточнив, що ті підрозділи війська були у підпорядкуванні командуючого сектором, тобто Хомчака, який з 2014 по 2015 був командувача сектором "Б". Так, що Порошенко з Муженком не командували у секторі "Б" та не віддавали ніяких наказів. Для чого Бутусов відверто маніпулює і вигороджує конкретних осіб, ось в чому питання...
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28.08.2021 14:14 Відповісти
По моему это дом чуть ниже Промки , как раз по улице что ведет к Флагам . Судя по флагу и знаку проход запрещен, это дом в котором живут военные , что говорит о том что кто то из соседей корректировал огонь . Авдос одним словом
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28.08.2021 14:52 Відповісти
Рашкинские беспилотники летают постоянно по всей территории соприкосновения, там и наводки не надо. Там и так все уже как на ладонях. У нас в Мариуполе вечером посмотреть на небо и видно что снуют туда-сюда беспилотники, какие-то наши, какие-то обсе, но большинство рашкинских. Когда последний раз рашкин беспилотник сбивали? Давным давно.
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28.08.2021 15:14 Відповісти
Российский талибан.. У них полная координация по терактам.
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28.08.2021 15:47 Відповісти
Тут есть нюанс , дом находится посреди застройки , вычислить с бпла что именно в этом доме живут збройники невозможно , соответственно без помощи с земли подобный обстрел невозможен
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29.08.2021 09:24 Відповісти
 
 