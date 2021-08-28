Російські найманці випустили по Авдіївці понад 20 мін калібру 120 мм. Наслідки обстрілу. ФОТОрепортаж

Російсько-окупаційні війська вранці в суботу, 28 серпня, обстріляли Авдіївку Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила на сторінці у фейсбуці волонтерка Юлія Толмачова.









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Також фото наслідків російського обстрілу опублікував і литовський волонтер Йонас Охман.

"Авдіївка, сьогодні, артилерійські роботи РФ", - написав він.





