В Україні розробили удосконалення рухомого станка для кулемета, що дає більше мобільності на полі бою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Технології
В умовах сучасних бойових дій, коли активних зіткнень із противником стає дедалі менше, а для активної оборони більше потрібно приділяти уваги контрснайперській роботі, дуже корисними можуть стати пересувні станки для кулеметів ПКВТ. Одна з компаній, яка здатна виробляти і постачати на озброєння Збройних сил України такі станки, - Armorum Solutions.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "АрміяІнформ".
Інженер компанії Іван Савельєв розповів про розробки підприємства.
"Компанія має два основні напрямки своєї діяльності: один із них - розроблення й випуск кулеметних станків, дистанційно керованих установок, а другий - розроблення засобів радіоелектронної розвідки та систем РЕБ", - зазначив він.
Armorum Solutions постійно бере участь у міжнародних виставках. За останній рік компанія випустила декілька десятків станків для кулеметів ПКВТ. Цей кулемет дуже потужний, а калібр 14,5 мм дає змогу впевнено вражати цілі на 2000 метрів. При цьому станок під кулемет різко підвищує мобільність на полі бою та може буксируватися будь-яким легковим автомобілем на швидкості до 60 км/год.
Прототип станка був створений ще 2017 року. Це був звичайний піхотний варіант без коліс. Через два роки розробили й виготовили досконалішу модель на колісному ходу, яку уже було направлено у серійне виробництво. Основними замовниками, яким потрібні такі станки, є розвідувальні підрозділи механізованих піхотних бригад і частин морської піхоти.
У 2020 році на базі серійного станка розробили дистанційно керовану установку, яка дозволяє оператору перебувати в укритті та з безпечного місця керувати вогнем кулемета. Як приціл використано штатний армійський тепловізійний приціл ARCHER, що передає зображення на дисплей оператора. Автономність установки становить декілька діб.
Такі дистанційно керовані установки ефективно використовують як засіб боротьби з ворожими снайперами в сучасних бойових діях. Вони мають незначні габарити й потужну зброю, яка має високу щільність вогню на великі дистанції. 2020 року у військові підрозділи було передано шість таких установок.
***
Armorum Solutions - компанія з розробки та виготовлення удосконалених станків для великокаліберних кулеметів. Створена 2016 року як ветеранський проєкт. Її заснували бійці-однодумці, які повернулися після демобілізації з різних бойових частин.
Будь ласка, зачекайте...
у вани в половине мозга - станки, в другой половине - "порох-барыга"
Может быть "умничают" те, кто что-то знает, не?
Правда непонятно где берутся такие даже в количестве шкести долбодятлы, готовые выложить столько гривен за "вот он я, кацап, @башь сюда"