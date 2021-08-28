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В Україні розробили удосконалення рухомого станка для кулемета, що дає більше мобільності на полі бою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Технології

В умовах сучасних бойових дій, коли активних зіткнень із противником стає дедалі менше, а для активної оборони більше потрібно приділяти уваги контрснайперській роботі, дуже корисними можуть стати пересувні станки для кулеметів ПКВТ. Одна з компаній, яка здатна виробляти і постачати на озброєння Збройних сил України такі станки, - Armorum Solutions.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "АрміяІнформ".

В Україні розробили удосконалення рухомого станка для кулемета, що дає більше мобільності на полі бою 01
В Україні розробили удосконалення рухомого станка для кулемета, що дає більше мобільності на полі бою 02

Інженер компанії Іван Савельєв розповів про розробки підприємства.

"Компанія має два основні напрямки своєї діяльності: один із них - розроблення й випуск кулеметних станків, дистанційно керованих установок, а другий - розроблення засобів радіоелектронної розвідки та систем РЕБ", - зазначив він.

Armorum Solutions постійно бере участь у міжнародних виставках. За останній рік компанія випустила декілька десятків станків для кулеметів ПКВТ. Цей кулемет дуже потужний, а калібр 14,5 мм дає змогу впевнено вражати цілі на 2000 метрів. При цьому станок під кулемет різко підвищує мобільність на полі бою та може буксируватися будь-яким легковим автомобілем на швидкості до 60 км/год.

Прототип станка був створений ще 2017 року. Це був звичайний піхотний варіант без коліс. Через два роки розробили й виготовили досконалішу модель на колісному ходу, яку уже було направлено у серійне виробництво. Основними замовниками, яким потрібні такі станки, є розвідувальні підрозділи механізованих піхотних бригад і частин морської піхоти.

У 2020 році на базі серійного станка розробили дистанційно керовану установку, яка дозволяє оператору перебувати в укритті та з безпечного місця керувати вогнем кулемета. Як приціл використано штатний армійський тепловізійний приціл ARCHER, що передає зображення на дисплей оператора. Автономність установки становить декілька діб.

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Такі дистанційно керовані установки ефективно використовують як засіб боротьби з ворожими снайперами в сучасних бойових діях. Вони мають незначні габарити й потужну зброю, яка має високу щільність вогню на великі дистанції. 2020 року у військові підрозділи було передано шість таких установок.

***

Armorum Solutions - компанія з розробки та виготовлення удосконалених станків для великокаліберних кулеметів.  Створена 2016 року як ветеранський проєкт. Її заснували бійці-однодумці, які повернулися після демобілізації з різних бойових частин.

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Топ коментарі
+13
Зеленопузым это не интересно. У них мир настал.
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28.08.2021 15:21
+7
зачётный культиватор москалей
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28.08.2021 15:21
+5
стрельба очередями из подобных изделий может быть эффективна максимум до 200 метров. Это увеличение "плотности огня" приводит к бешеному расходу БК.....подавление противника токо пока он стреляет. Лучший станок для КПВТ - это танк!
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28.08.2021 15:44
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Зеленопузым это не интересно. У них мир настал.
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28.08.2021 15:21 Відповісти
Будете сміятись, але іронія у тому, що інженер Armorum Solutions - наглухо зеленопузий.
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28.08.2021 15:40 Відповісти
наглухо зеленые про войну не знают.
у вани в половине мозга - станки, в другой половине - "порох-барыга"
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28.08.2021 16:50 Відповісти
Да, дядька талантливый но малехо неадекватный, на Пороха буквально матом гнал в свое время, но может его взгляды щас изменились
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28.08.2021 19:35 Відповісти
Нічого там не змінилося, зайдіть на його рилокнижку і самі переконайтесь. Йому Порох досі гівно в штани підкидає В Україні розробили удосконалення рухомого станка для кулемета, що дає більше мобільності на полі бою - Цензор.НЕТ 3100
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28.08.2021 23:33 Відповісти
зачётный культиватор москалей
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28.08.2021 15:21 Відповісти
стрельба очередями из подобных изделий может быть эффективна максимум до 200 метров. Это увеличение "плотности огня" приводит к бешеному расходу БК.....подавление противника токо пока он стреляет. Лучший станок для КПВТ - это танк!
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28.08.2021 15:44 Відповісти
и еще КПВТ - это крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый.....а что есть такое ПКВТ?
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28.08.2021 15:48 Відповісти
Только вот не всегда он на столько мобилен. Особенно в условиях ведения боя в населенном пункте к примеру.
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28.08.2021 15:51 Відповісти
И где же это КПВТ с танков стреляют?... В Україні розробили удосконалення рухомого станка для кулемета, що дає більше мобільності на полі бою - Цензор.НЕТ 8177 Так пулемёт и предназначен для создания плотности огня с соответствующим расходом БК. А можно работать короткими, а то и одиночными для опытных пулемётчиков. В наставлениях всё написано, а в некоторых видосиках на Ютубе и показано, что вытворяют уверенные пользователи, просто руки надо иметь. А станки с пулемётами просто надо ставить на вооружение и в достаточном количестве с подготовкой расчётов, а не умничанием в комментах В Україні розробили удосконалення рухомого станка для кулемета, що дає більше мобільності на полі бою - Цензор.НЕТ 204
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28.08.2021 16:23 Відповісти
Стоя в опопе для стрельбы стоя с лошади ))) возьми и попробуй с етой поделкой сменить быстро позицию. А пулеметный расчет - 2 чела и это на ДШК.
Может быть "умничают" те, кто что-то знает, не?
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29.08.2021 06:08 Відповісти
калибр 14,5 мм., энергия пули 32000дж., какая нах очередь с китайских колёсиков В Україні розробили удосконалення рухомого станка для кулемета, що дає більше мобільності на полі бою - Цензор.НЕТ 5391
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28.08.2021 17:01 Відповісти
Отличное оружие для контрснайперских операций. Главное иметь побольше пулеметчиков.
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28.08.2021 16:03 Відповісти
Учитывая огромную разницу в точности стрельбы на средних и дальних расстояниях, то именно снайпера будут кошмарить этих пулемётчиков
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28.08.2021 16:27 Відповісти
Ну в статье написано про дистанционное управление.
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28.08.2021 17:25 Відповісти
Лучший станок для этого пулемёта КПВТ -это бронированная машина, для этого его и создавали, а не чтоб руками по полю тягать
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28.08.2021 16:35 Відповісти
дійсно, робив собі мінікультиватор для дачі для китайського трактора а рекламує як станок для кулемета. видайте йому із складу станок для німецького МГ 34. 42 хай скопіює, може руки не з ....и ростуть. Колись такі ж умільці спроектували лафет для спарки КПВТ (зенітного), підвела низька скорострільність. Однак на складах залишились вагони патронів, от і кулібіни кочевряжаться. Цей станок можна прийняти в експуатацію коли цей кулібін буде як тяглова сила.
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28.08.2021 16:36 Відповісти
Станок для КПВТ был давно разработан и испытан.Зачем еще"изобретать велосипед"?Но лучше всего сей пулемет использовать на бронетехнике в штатном его креплении с соответствующей оптикой.
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28.08.2021 16:43 Відповісти
Я думал что Савельев уже лет пять как завязал с вундервафлями для ускоренного сжигания дефицитного бк, но нит.
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28.08.2021 16:46 Відповісти
А где же он будет столоваться? Согласно ему стоимость его поделок от 40 до 60 килогривен.
Правда непонятно где берутся такие даже в количестве шкести долбодятлы, готовые выложить столько гривен за "вот он я, кацап, @башь сюда"
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29.08.2021 05:51 Відповісти
Смесь чапаевской тачанки и "кравчучки".
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28.08.2021 20:51 Відповісти
 
 