В Україні розробили удосконалення рухомого станка для кулемета, що дає більше мобільності на полі бою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В умовах сучасних бойових дій, коли активних зіткнень із противником стає дедалі менше, а для активної оборони більше потрібно приділяти уваги контрснайперській роботі, дуже корисними можуть стати пересувні станки для кулеметів ПКВТ. Одна з компаній, яка здатна виробляти і постачати на озброєння Збройних сил України такі станки, - Armorum Solutions.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "АрміяІнформ".









Інженер компанії Іван Савельєв розповів про розробки підприємства.

"Компанія має два основні напрямки своєї діяльності: один із них - розроблення й випуск кулеметних станків, дистанційно керованих установок, а другий - розроблення засобів радіоелектронної розвідки та систем РЕБ", - зазначив він.

Armorum Solutions постійно бере участь у міжнародних виставках. За останній рік компанія випустила декілька десятків станків для кулеметів ПКВТ. Цей кулемет дуже потужний, а калібр 14,5 мм дає змогу впевнено вражати цілі на 2000 метрів. При цьому станок під кулемет різко підвищує мобільність на полі бою та може буксируватися будь-яким легковим автомобілем на швидкості до 60 км/год.

Прототип станка був створений ще 2017 року. Це був звичайний піхотний варіант без коліс. Через два роки розробили й виготовили досконалішу модель на колісному ходу, яку уже було направлено у серійне виробництво. Основними замовниками, яким потрібні такі станки, є розвідувальні підрозділи механізованих піхотних бригад і частин морської піхоти.

У 2020 році на базі серійного станка розробили дистанційно керовану установку, яка дозволяє оператору перебувати в укритті та з безпечного місця керувати вогнем кулемета. Як приціл використано штатний армійський тепловізійний приціл ARCHER, що передає зображення на дисплей оператора. Автономність установки становить декілька діб.

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Такі дистанційно керовані установки ефективно використовують як засіб боротьби з ворожими снайперами в сучасних бойових діях. Вони мають незначні габарити й потужну зброю, яка має високу щільність вогню на великі дистанції. 2020 року у військові підрозділи було передано шість таких установок.

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Armorum Solutions - компанія з розробки та виготовлення удосконалених станків для великокаліберних кулеметів. Створена 2016 року як ветеранський проєкт. Її заснували бійці-однодумці, які повернулися після демобілізації з різних бойових частин.

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