"Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" і "Нацкорпус" провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

28 серпня політичні партії "Свобода", "Національний корпус" і громадська організація "Сокіл" провели акцію перед Офісом президента з вимогою відмовитися від політики капітуляції перед західними партнерами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Акція почалася о 12:00 біля Офісу президента, де були озвучені вимоги перед зустріччю Зеленського і Байдена.

Організатори акції зазначили, що 31 серпня заплановано зустріч Зеленського і Байдена. Водночас Україна - досі об'єкт, а не суб'єкт у міжнародній політиці. Нас не чують. Нашу долю вирішують без нашої участі. І ми мусимо це нарешті змінити.

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Учасники акції вимагали:

- відмовитися від реалізації мінської капітуляції в будь-якій формі;

- жодного особливого статусу для Донбасу;

- жодного проведення виборів на окупованій території;

- жодної "формули Штайнмаєра";

- жодних Мінських угод;

- жодних переговорів у "нормандському форматі".

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Також було запропоновано вимагати від США як основного гаранта за Будапештським меморандумом конкретних дій для захисту суверенітету України:

- участі в переговорах щодо війни на Донбасі,

- прямої військової допомоги,

- статусу основного союзника США поза НАТО,

- блокування добудови "Північного потоку-2".

Як зазначають учасники, якщо один гарант Будапештського меморандуму напав на Україну, а інші - "глибоко стурбовані", то наша держава має право відновити свій ядерний потенціал. І якщо не гарантують "гаранти", то гарантує ядерний статус!

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Фото, відео - Олег Богачук