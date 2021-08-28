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"Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" і "Нацкорпус" провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

28 серпня політичні партії "Свобода", "Національний корпус" і громадська організація "Сокіл" провели акцію перед Офісом президента з вимогою відмовитися від політики капітуляції перед західними партнерами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Акція почалася о 12:00 біля Офісу президента, де були озвучені вимоги перед зустріччю Зеленського і Байдена.

Організатори акції зазначили, що 31 серпня заплановано зустріч Зеленського і Байдена. Водночас Україна - досі об'єкт, а не суб'єкт у міжнародній політиці. Нас не чують. Нашу долю вирішують без нашої участі. І ми мусимо це нарешті змінити.

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Учасники акції вимагали:

- відмовитися від реалізації мінської капітуляції в будь-якій формі;
- жодного особливого статусу для Донбасу;
- жодного проведення виборів на окупованій території;
- жодної "формули Штайнмаєра";
- жодних Мінських угод;
- жодних переговорів у "нормандському форматі".

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Також було запропоновано вимагати від США як основного гаранта за Будапештським меморандумом конкретних дій для захисту суверенітету України:

- участі в переговорах щодо війни на Донбасі,
- прямої військової допомоги,
- статусу основного союзника США поза НАТО,
- блокування добудови "Північного потоку-2".

Як зазначають учасники, якщо один гарант Будапештського меморандуму напав на Україну, а інші - "глибоко стурбовані", то наша держава має право відновити свій ядерний потенціал. І якщо не гарантують "гаранти", то гарантує ядерний статус!

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Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 01
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 02
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 03
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 04
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 05
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 06
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 07
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 08
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 09
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 10
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 11
Вимога нації - ні капітуляції, - Свобода і Нацкорпус провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена 12

Фото, відео - Олег Богачук
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Топ коментарі
+9
С чего это раздуплились нацхвойды и люди Тягнибакса? Пришла предоплата? "Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" і "Нацкорпус" провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського з Байденом - Цензор.НЕТ 895
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28.08.2021 16:37
+8
Прийшла вказівка очолити протести і злити в унітаз. Як і тоді, коли зі станиці Луганської ВСУ відводили.
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28.08.2021 16:53
+7
Відлуння свят...
1. На Параді йшли непрофінансовані вовою для захисту країни ракети у вигляді надувних ляльок (ну прям за Колею Котлетою) .
2. Оголошений програмою свтякування концерт італійця був елітно зачиненим - Слуга Народу Смаглюк- Чорна (справді аж чорна від сорому) прокоментувала це як захід для мижнародних гостей та дипломатичних установ. ПРИ ЦЬОМУ ЗАХІД БУВ ЗАХИЩЕНИЙ НАЙНОВІШОГО ******** АВТОЗАКАМИ !!!
3. Свято прадалжаєтся-свято прадалжається для вови на каналі Коломойського й Медведчука з відфільтрованими бізнесменами часів Бєніного Приватбанку...
новина для Коломойського при цьому саме від 26 серпня, дня виступу вови на Гівноплюсах

"Государственный «ПриватБанк» завершил процедуру вручения израильского иска экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также их доверенному лицу - Вячеславу Карташову.
«Банк обязан пять раз опубликовать уведомление о вручении по каждому из ответчиков. Сейчас это требование выполнено благодаря опубликованию 26 августа 2021 года последних сообщений о вручении по каждому из ответчиков в выпуске газеты "Голос України"», - сообщила пресс-служба.
Пять публикаций уведомлений о вручении обязывают ответчиков в течение 60 дней подать отзыв с момента последней публикации."

Свято прадалжаєтся?
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28.08.2021 15:40
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ага. а то сша папика запретит. хватит нести чушь
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28.08.2021 15:32 Відповісти
на нижней фотке - вася хоменко из Славянска. может рассказать всем пэтриотам как горожане в него плюют "Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" і "Нацкорпус" провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського з Байденом - Цензор.НЕТ 33
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28.08.2021 16:36 Відповісти
А кто на кого плюет сорри,? Не те ли выродки которые предали страну и впустили в город диверсионные группы фсб, что в итоге превратило Донбасс в руины. Такие ублюдки и низкие мрази что даже путин теперь не хочет это лднровмкон дерьмо подбирать. Они плюют не на хоменка а на будущее своей малой родины это потешные плевки самоубйиц.
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28.08.2021 21:24 Відповісти
Є порохоботи від браку клепки чи поінформованості, як одна панна з канади та пан з Гамерики. Але основна маса тутешніх порохоботів - це вороги України, які рядяться під патріотів. Зверніть увагу: вони ненавидять націоналістів та реальних добровольців (підло тішачись з посадки Семена Семенченка), вперто не помічають того факту, що козак байда виявився жалюгідною маріонеткою хутіна, розписують неіснуючі заслуги сиволапого гетьмана, який насправді є погано замаскованою московською консервою і який протягом свого президентства завдав Україні багато лиха (переслідування добровольців, видача роїсі кавказців, які воювали за Україну - Руслан Тумгоєв, знищення 5 стратегічних складів, реанімація мертвечука й заведення опзажопи до парламенту to name, як то кажуть, a few). Висновок: порохоботи є такими ж ворогами України, як і істота на ім'я петро порошенко. Цікаво було спостерігати реакцію порохоботів на появу з місяць тому на тутешньому хворумі справжнього ідеологічно підкованого ворога - чи то місцевого, чи то з-за бугра. Зустрівши "брата по разуму", порохоботня спершу розгубилася через брак вказівок, а потім почала безпорадно белькотіти своє звичайне про свинособак, набутилочників та мокшан. Більш переконливих "аргУментів" у них не виявилося.
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29.08.2021 09:18 Відповісти
Свинособака, ты мокша?
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28.08.2021 15:34 Відповісти
Мокша, видно ти, бо мовою не володієш. Ольгінский виродок.
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28.08.2021 16:40 Відповісти
как и все остальные президенты
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28.08.2021 15:39 Відповісти
Откуда из ******** ты беззубая рвань?
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28.08.2021 15:45 Відповісти
крышку снесло волной с "Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом - Цензор.НЕТ 9744 канализации
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28.08.2021 16:01 Відповісти
Свобода всплыло....ну то что не тонет.
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28.08.2021 15:31 Відповісти
Свинособака, что ты там ещё прочитал вконтакте?
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28.08.2021 15:35 Відповісти
Твоих детей, дурилка, будет трясти после школы пацанчик с фамилией на -ко на Западе и -чжунь на Востоке. И это правильно: русня - рабы.
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28.08.2021 15:43 Відповісти
Сезон отпусков?Профессионалов не видно, а новичок за всех пашет "Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом - Цензор.НЕТ 5309
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28.08.2021 15:53 Відповісти
Мне нравится, когда кацапы заползают сюда на четвереньках под пологом, как в шатер ордынского хана.
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28.08.2021 15:53 Відповісти
Ну понятно,что ты молодой, первый раз на смене, но нельзя же так тупить и палиться,самозабанься ботва петрушки.
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28.08.2021 17:57 Відповісти
Але й не вимагали відставки ЗЕ...
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28.08.2021 20:04 Відповісти
"Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом - Цензор.НЕТ 7510 "Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом - Цензор.НЕТ 7510 Свобода ще не вигнала провокатора Тягнибока?
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28.08.2021 15:32 Відповісти
так оно же не тонет
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28.08.2021 15:42 Відповісти
Пісюніст розпорядився відкрити в кожній області новий завод, з кількістю робочих місць не менше п'ятисот.
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28.08.2021 15:32 Відповісти
"Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом - Цензор.НЕТ 5846
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28.08.2021 15:35 Відповісти
73% клавіши чекають
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28.08.2021 15:38 Відповісти
И что, это невозможно или что?
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28.08.2021 15:50 Відповісти
Відлуння свят...
1. На Параді йшли непрофінансовані вовою для захисту країни ракети у вигляді надувних ляльок (ну прям за Колею Котлетою) .
2. Оголошений програмою свтякування концерт італійця був елітно зачиненим - Слуга Народу Смаглюк- Чорна (справді аж чорна від сорому) прокоментувала це як захід для мижнародних гостей та дипломатичних установ. ПРИ ЦЬОМУ ЗАХІД БУВ ЗАХИЩЕНИЙ НАЙНОВІШОГО ******** АВТОЗАКАМИ !!!
3. Свято прадалжаєтся-свято прадалжається для вови на каналі Коломойського й Медведчука з відфільтрованими бізнесменами часів Бєніного Приватбанку...
новина для Коломойського при цьому саме від 26 серпня, дня виступу вови на Гівноплюсах

"Государственный «ПриватБанк» завершил процедуру вручения израильского иска экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также их доверенному лицу - Вячеславу Карташову.
«Банк обязан пять раз опубликовать уведомление о вручении по каждому из ответчиков. Сейчас это требование выполнено благодаря опубликованию 26 августа 2021 года последних сообщений о вручении по каждому из ответчиков в выпуске газеты "Голос України"», - сообщила пресс-служба.
Пять публикаций уведомлений о вручении обязывают ответчиков в течение 60 дней подать отзыв с момента последней публикации."

Свято прадалжаєтся?
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28.08.2021 15:40 Відповісти
Засуджений за боротьбу з Майданом ексзаступник начальника міліції Одеси поновився на посаді, - ЗМІ
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28.08.2021 15:43 Відповісти
Да нужно требовать у США и ЕС, чтобы просто не принуждали Украину выполнять минские. И не наказывали за невыполнение некоторых неприемлемых пунктов. И всё будет нормально. Пусть остаётся как сейчас- санкции продолжаются, а их выборы и "рехферендумы" не признаются. Пока это идеальный расклад.
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28.08.2021 15:44 Відповісти
В одессе было два майдана против которого он боролся
Один одесит знакомый сказал ''кого надо мы сожгли,,
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28.08.2021 15:49 Відповісти
Одессу так просто не понять, шоб понять - надо там жить))
Чего стоит Маски шоу просто, правда довольно ватное, но все же смешно смотреть - куда там Лысому из Квартала то)))
(и президенту из офиса)
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28.08.2021 16:00 Відповісти
Воно-то ватне, але в 2014 Делієв за Україну став і навіть у фільмі Донбас Лозниці знявся - висміяв сєпарів!
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28.08.2021 16:31 Відповісти
Народний артист???
"Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом - Цензор.НЕТ 4748
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28.08.2021 15:53 Відповісти
Дві москальскі курви
"Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом - Цензор.НЕТ 5468
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28.08.2021 15:55 Відповісти
Почему две? У него раздвоение?
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28.08.2021 18:05 Відповісти
Друга Зе, що дала звання народного.
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28.08.2021 20:02 Відповісти
так говорил Буткевич и подруга его что это ссущество в Рашку не ездит?
"Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом - Цензор.НЕТ 1404
написать надо там им что они меня и других викингов ввели в пута Локи, да проклянет Фрейя имя его "Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом - Цензор.НЕТ 17
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28.08.2021 16:01 Відповісти
Єто же наш "Голубь міра"! Полєтеєл...
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28.08.2021 16:37 Відповісти
підтримую
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28.08.2021 16:02 Відповісти
кого и что?
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28.08.2021 16:04 Відповісти
"Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" и "Нацкорпус" провели митинг возле ОП перед встречей Зеленского с Байденом - Цензор.НЕТ 3018
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28.08.2021 16:04 Відповісти
Проплачені "активісти"..
Щоб сумніву не було до Мене:
-путін_ *****!
-Крим-Україна!
-Слава Україні!!
-провокаторським ботам марковку в #дупку!!
😁
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28.08.2021 16:24 Відповісти
Так Авдіївка хіба біля Офісу Президента? Шуруйте туди де стріляють, патріЁти диванні.
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28.08.2021 16:36 Відповісти
С чего это раздуплились нацхвойды и люди Тягнибакса? Пришла предоплата? "Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" і "Нацкорпус" провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського з Байденом - Цензор.НЕТ 895
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28.08.2021 16:37 Відповісти
Прийшла вказівка очолити протести і злити в унітаз. Як і тоді, коли зі станиці Луганської ВСУ відводили.
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28.08.2021 16:53 Відповісти
Уже даже никто не заходит почитать про бутафорские протесты. Докатились.
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28.08.2021 18:18 Відповісти
Самому по бутафории лазить не противно?
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29.08.2021 05:41 Відповісти
Givno splylo. Spochatku Tyagnybok poziluvav Ze v dupu i poprosyv dozvolu zigraty szenku v vygljadi *MITYNGU*
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28.08.2021 19:08 Відповісти
эти две дешевые организации не имеют морального права говорить от имени нации. ублюдки пятикопеечные
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28.08.2021 19:22 Відповісти
 
 