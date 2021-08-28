"Вимога нації - ні капітуляції", - "Свобода" і "Нацкорпус" провели мітинг біля ОП перед зустріччю Зеленського і Байдена. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
28 серпня політичні партії "Свобода", "Національний корпус" і громадська організація "Сокіл" провели акцію перед Офісом президента з вимогою відмовитися від політики капітуляції перед західними партнерами.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Акція почалася о 12:00 біля Офісу президента, де були озвучені вимоги перед зустріччю Зеленського і Байдена.
Організатори акції зазначили, що 31 серпня заплановано зустріч Зеленського і Байдена. Водночас Україна - досі об'єкт, а не суб'єкт у міжнародній політиці. Нас не чують. Нашу долю вирішують без нашої участі. І ми мусимо це нарешті змінити.
Учасники акції вимагали:
- відмовитися від реалізації мінської капітуляції в будь-якій формі;
- жодного особливого статусу для Донбасу;
- жодного проведення виборів на окупованій території;
- жодної "формули Штайнмаєра";
- жодних Мінських угод;
- жодних переговорів у "нормандському форматі".
Також було запропоновано вимагати від США як основного гаранта за Будапештським меморандумом конкретних дій для захисту суверенітету України:
- участі в переговорах щодо війни на Донбасі,
- прямої військової допомоги,
- статусу основного союзника США поза НАТО,
- блокування добудови "Північного потоку-2".
Як зазначають учасники, якщо один гарант Будапештського меморандуму напав на Україну, а інші - "глибоко стурбовані", то наша держава має право відновити свій ядерний потенціал. І якщо не гарантують "гаранти", то гарантує ядерний статус!
Фото, відео - Олег Богачук
Будь ласка, зачекайте...
1. На Параді йшли непрофінансовані вовою для захисту країни ракети у вигляді надувних ляльок (ну прям за Колею Котлетою) .
2. Оголошений програмою свтякування концерт італійця був елітно зачиненим - Слуга Народу Смаглюк- Чорна (справді аж чорна від сорому) прокоментувала це як захід для мижнародних гостей та дипломатичних установ. ПРИ ЦЬОМУ ЗАХІД БУВ ЗАХИЩЕНИЙ НАЙНОВІШОГО ******** АВТОЗАКАМИ !!!
3. Свято прадалжаєтся-свято прадалжається для вови на каналі Коломойського й Медведчука з відфільтрованими бізнесменами часів Бєніного Приватбанку...
новина для Коломойського при цьому саме від 26 серпня, дня виступу вови на Гівноплюсах
"Государственный «ПриватБанк» завершил процедуру вручения израильского иска экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также их доверенному лицу - Вячеславу Карташову.
«Банк обязан пять раз опубликовать уведомление о вручении по каждому из ответчиков. Сейчас это требование выполнено благодаря опубликованию 26 августа 2021 года последних сообщений о вручении по каждому из ответчиков в выпуске газеты "Голос України"», - сообщила пресс-служба.
Пять публикаций уведомлений о вручении обязывают ответчиков в течение 60 дней подать отзыв с момента последней публикации."
Свято прадалжаєтся?
Тільки що отримав телефонний дзвінок від колекторської агенції «Укрборг», на жаль не вдалось записати цю розмову, але чисто по пам'яті:
Невимовна радість від того, що зелена влада дозволила викидати боржників на вулицю за найменший борг по комуналці. По кредитним боргам - за найменшу просрочку тепер можна вимагати борг не частинами, а повністю. Для того щоб легше було щемити боржників, зелена мразота наплювала на конституцію, і дозволила без рішення суду вломлюватись в квартири.
Один одесит знакомый сказал ''кого надо мы сожгли,,
Чего стоит Маски шоу просто, правда довольно ватное, но все же смешно смотреть - куда там Лысому из Квартала то)))
(и президенту из офиса)
написать надо там им что они меня и других викингов ввели в пута Локи, да проклянет Фрейя имя его
Щоб сумніву не було до Мене:
-путін_ *****!
-Крим-Україна!
-Слава Україні!!
-провокаторським ботам марковку в #дупку!!
😁