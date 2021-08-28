Військові, розвідники і дипломати провели блискучу роботу, - Зеленський про евакуацію людей з Афганістану. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський назвав "блискучою" роботу військових, розвідників і дипломатів з евакуації людей з Афганістану.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському твіттері.
"Сьогодні до України прибуває ще близько 360 евакуйованих з Афганістану українців і громадян інших країн. Наші військові, розвідники й дипломати провели блискучу роботу. Україна у важкі часи не залишає своїх громадян у біді та допомагає іншим!" - зазначається в повідомленні.
Топ коментарі
+65 шурец
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+41 Алла Новосад 5b57f84f
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+35 саша паламарчук
показати весь коментар28.08.2021 19:04
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І створив я Україну !!!
ЇМ ЦЕ ПРОСТО *****!
Від слова взагалі!
Сцикло, яких світ не бачив.
Чому не наші військові безпорадні перед кацапами ?
Постеснялось бы что-то блеять, плесень зеленая! У тебя (по твоей вине) как в тире наших расстреливают--каждый день убитые и раненные и НИКАКОЙ адекватной ответки!