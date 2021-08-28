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спорт (1384) Міністерство у справах ветеранів (202)

Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу "Шаную воїнів, біжу за героїв України", - Мінветеранів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

У суботу, 28 серпня, відбувся Всеукраїнський забіг "Шаную воїнів, біжу за героїв України". Цього року Міністерство у справах ветеранів України як організатор заходу посприяло проведенню акції у 26 містах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Так, в Сумах до забігу долучилися понад 300 учасників, в тому числі багато молоді.

"У заході взяли участь мати загиблого захисника України Артема Гульцьо Людмила Гульцьо, члени громадських організацій та небайдужі містяни", - підкреслюється в повідомленні.

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Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України, - Мінветеранів 01
Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України, - Мінветеранів 02

У Дніпрі участь у забігу "Шаную воїнів, біжу за героїв України" взяли ветерани російсько-української війни та члени їхніх родин, волонтери та близькі полеглих Героїв.

Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України, - Мінветеранів 03
Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України, - Мінветеранів 04

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У Луганській області до забігу долучилися близько 400 людей. Вшанували пам’ять загиблих та пробігли за Героїв України ветерани, військовослужбовці, представники правоохоронних структур, Луганської облдержадміністрації, спортсмени та мешканці області. Старт забігу дав Олександр Гуртяк – батько загиблого Захисника Юрія Гуртяка.

Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України, - Мінветеранів 05

В Тернополі забіг розпочався хвилиною мовчання та вступним словом від представника облдержадміністрації. Після цього вдова військового медика Ольга Стасів подякувала всім учасникам та присутнім на заході за пам’ять про Героїв України.

Понад сотня охочих, серед яких було багато дітей, ветерани, медики, військовослужбовці, волонтери, працівники Відділу Мінветеранів у Тернопільській області, тернополяни та гості міста, пробігли за захисників дистанцію 1,7 км. Родини загиблих воїнів з портретами рідних проводжали учасників на старті біля причалу на Набережній міського озера та зустрічали на фініші.

Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України, - Мінветеранів 06
Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України, - Мінветеранів 07

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В Івано-Франківську понад 250 учасників прийшли вшанувати пам'ять Героїв. Поруч з ветеранами та їхніми сім‘ями бігли родини, які втратили рідних на війні. Забіг символічно відбувся в Меморіальному сквері, де розміщена стела Героїв Прикарпаття, де поховані полеглі Герої Небесної Сотні та Захисники. Захід відкрили діти загиблих воїнів, які пробігли за своїх батьків, віддаючи їм шану та повагу.

Учасники подолали дистанцію у 1,5 кілометри, а на фініші отримали пам‘ятну медаль та подяку, які вручали родини Героїв. Також перед учасниками виступив ветеран російсько-української війни Олександр Гордієнко.

Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України, - Мінветеранів 08
Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України, - Мінветеранів 09

У Львові у Стрийському парку на забіг зібралось понад 200 учасників, наймолодшому з яких три роки, а найстаршому – 81. Кожен учасник мав на футболці прикріплене ім'я воїна, у пам'ять про якого він взяв участь у заході.

Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України, - Мінветеранів 10

Забіг пам'яті загиблих воїнів у Чернігові зібрав майже 600 учасників (серед них – 50 дітей) – жителів міста та області.

Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України, - Мінветеранів 11

У Рівному взяли участь у забігу ветерани війни, військові підрозділів ЗСУ, НГУ, МВС, представники ветеранських та волонтерських громадських об’єднань. Загалом до акції долучилось 150 рівнян.

Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України, - Мінветеранів 12
Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України, - Мінветеранів 13

У Хмельницькому участь у забігу взяли керівництво області, міста, районів, діючі військовослужбовці військових обласних гарнізонів, представники МВС, ветерани війни та волонтери. Також після забігу було організовано екскурсію для військовослужбовців строкової служби.

У Кропивницькому до забігу долучилося понад 200 людей. Учасникам забігу вручили нагороди та книгу пам'яті "Непереможені".

Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України, - Мінветеранів 14
Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України, - Мінветеранів 15

У Житомирі забіг "Шаную воїнів, біжу за героїв України" відбувся вже втретє.

У Миколаєві у забігу взяли участь близько 250 людей. Учасники подолали чотири кілометри.

Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України, - Мінветеранів 16
Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України, - Мінветеранів 17
Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України, - Мінветеранів 18

Також читайте: В Україні може бути створена Федерація ветеранського спорту, - Лапутіна

В Одесі у забігу взяли участь 250 учасників з 19 команд військових формувань та правоохоронних органів, спортивного товариства "Динамо" МВС України, трьох ДЮСШ Одеської області. Маршрут дистанції у 2 кілометри пролягав навколо Скверу Героїв Небесної Сотні у центрі міста.

У Харкові до забігу долучилися близько 120 людей. Зокрема, представники облдержадміністрації, громадських організацій та ветерани.

Понад півтори сотні учасників долучилися до забігу пам'яті "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" в Ужгороді.

Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України, - Мінветеранів 19
Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України, - Мінветеранів 20
Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України, - Мінветеранів 21

У Києві в забігу взяли участь понад тисячу осіб.
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Топ коментарі
+14
Слава бійцям за Україну !!!
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28.08.2021 20:26
+10
Подія яка найкраще висвітлює , що Українці це НАЦІЯ !
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28.08.2021 20:29
+4
В Українській мові на сто тисяч слів більше чим в твоємо недоязику. нах звідсіля утирок.
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28.08.2021 21:19
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Слава бійцям за Україну !!!
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28.08.2021 20:26 Відповісти
Название мягко говоря спорное.
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28.08.2021 20:29 Відповісти
ЗЕобізяна Алекс Алекс ac254547 забіг Шаную воїнів, біжу за героїв України - всеукраїнський щорічний забіг.
Трагічна та водночас піднесена атмосфера.
Подяки за участь в забігу вручали матері загиблих. Я чув, що вони казали одна одній - "Дивись, ось той що за твого біжить"
Тысячи людей по всей Украине присоединились к забегу "Уважаю воинов, бегу за героев Украины" - Цензор.НЕТ 7409
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28.08.2021 20:37 Відповісти
Сам то бегал?
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28.08.2021 20:46 Відповісти
Ні.Я онклюзів в Туреччині. Свинособака, а ти "бегал" чи "бегала"?
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28.08.2021 21:53 Відповісти
Первый пост (удалённый Вами) с вопросом был лучше и правильней. Я бы Вам на него ответил.
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28.08.2021 20:51 Відповісти
Для кацапа конечно спорное Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу "Шаную воїнів, біжу за героїв України", - Мінветеранів - Цензор.НЕТ 4740
Ты дидов на палке носи Тисячі людей в різних містах країни приєдналися до забігу "Шаную воїнів, біжу за героїв України", - Мінветеранів - Цензор.НЕТ 9445
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29.08.2021 13:08 Відповісти
Подія яка найкраще висвітлює , що Українці це НАЦІЯ !
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28.08.2021 20:29 Відповісти
Це Герої!

Серед націй України.
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28.08.2021 20:34 Відповісти
Кто? Те кто бегают? Хватит уже всех подряд героями называть!
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28.08.2021 20:47 Відповісти
Тоді, всі герої, хто ходять на вибори. Згоден?
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28.08.2021 20:55 Відповісти
Еще раз говорю, - хватит всех подряд называть героями. Шо тебе таки не ясно?
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28.08.2021 21:07 Відповісти
Alles klar.
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28.08.2021 21:12 Відповісти
Молодец!
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28.08.2021 21:15 Відповісти
мій друг переселенець з Донецька завжди приймає участь.він навіть приїздить до Одеси на всі забєгі
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28.08.2021 20:41 Відповісти
Конечно... ему науй не надо воевать за свой гнилой бамбас... он лучше побегает!
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28.08.2021 20:47 Відповісти
Серожа ты и тут обосрался со своей близорукостью!
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28.08.2021 21:15 Відповісти
На кого? На дебилов как ты? та ну на**й. Ты же храброе только через прокси на диване, а так по **** бы сьездил и сразу начал бы кричать, - сруских убивают!
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28.08.2021 21:19 Відповісти
кацап іннах звідсіля чмо ти обдристане.
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28.08.2021 21:12 Відповісти
Подстилка *уйла ты как сюда заблудилось убогое?
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28.08.2021 21:16 Відповісти
В Українській мові на сто тисяч слів більше чим в твоємо недоязику. нах звідсіля утирок.
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28.08.2021 21:19 Відповісти
Так отож воно тут і тиняється, бо такі як я пишуть по казламордорські!
От писав би я на український тай всі інші, воно б утерлося і пішло собі.
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28.08.2021 21:23 Відповісти
воно все одно буде тут тертися. іпаньки вони. Тисячі людей у всій Україні приєдналися до забігу "Шаную воїнів, біжу за героїв України" - Цензор.НЕТ 8474
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28.08.2021 21:24 Відповісти
буде, але нічого не зрозуміє Тисячі людей у всій Україні приєдналися до забігу "Шаную воїнів, біжу за героїв України" - Цензор.НЕТ 3704
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28.08.2021 21:26 Відповісти
це так нажаль. робота в них така....
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28.08.2021 21:29 Відповісти
а ты чего на своем татаро-монгольском не пишешь? Тот язык на котором я пишу к таким ****** как ты никакого отношения не имеет!
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28.08.2021 21:20 Відповісти
Тисячі людей у всій Україні приєдналися до забігу "Шаную воїнів, біжу за героїв України" - Цензор.НЕТ 7073

пращай жертва баяришніка
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28.08.2021 21:18 Відповісти
А на финише - мобкомиссия сразу забирает паспорта и выдает форму, ложку с котелком, жетон и оружие.
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28.08.2021 20:36 Відповісти
а кто убежал тех ловят в автобусе и трамвае и даже с поезда высаживают!
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28.08.2021 20:48 Відповісти
Это уже вторая волна отлова призывников Тисячі людей у всій Україні приєдналися до забігу "Шаную воїнів, біжу за героїв України" - Цензор.НЕТ 3314
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28.08.2021 21:10 Відповісти
Это еще первая не прекратилась.
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28.08.2021 21:16 Відповісти
Хорошая акция
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28.08.2021 20:55 Відповісти
Шо Там?

@Sho_Tam_

· 26 авг.

Твітерські, дуже потрібна допомога. Не нам - ветеранському бізнесу. Є двое братів-ветеранів, вони роблять бургери BurgerMakers у Києві - і смачнющі, ми вже самі постійно беремо. Проте справи у них дуже не дуже. Треба поширити інфу та наробити замовлень. Подробиці у гілці
https://twitter.com/i/status/1430934311390400520
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28.08.2021 21:32 Відповісти
Дмитро Корчинський

3 хв ·

Два факти нинішнього дня:

1. ЗСУ не відповіли на ворожий обстріл Авдіїївки.

2. У Черкасах та Одесі відбулися арешти патріотів.

У Черкасах заарештовані голова місцевого Нацкорпусу Дмитро Кухарчук та ветеран Азова Олег Довбуш (вони підозрюються в солідарності з їхніми раніше заарештованими товаришами).

В Одесі кілька десятків патріотів переважно з "Традиції і порядку", арештовані за те, що вони пручалися арешту.

Як ви гадаєте, чи є зв'язок між цими двома фактами?
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28.08.2021 21:43 Відповісти
Хтось воює.І гине.Хтось флешмобить.Не знаю як до цього ставитись.Якийсь "гибридний" патріотизм.
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28.08.2021 22:40 Відповісти
За воїнів не бігати потрібно, а дрючити зелену суку
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28.08.2021 22:40 Відповісти
 
 