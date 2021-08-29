Унаслідок російських обстрілів 28 серпня шістьох бійців ЗСУ поранено, дев'ять зазнали контузії, - Корчинська. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Українські війська не відповіли на обстріл росіян в Авдіївці в суботу, 28 серпня.
Про це повідомила у фейсбуці активістка і волонтерка Оксана Корчинська, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні (28 серпня. - Ред.) надважкий день на фронті. Російські найманці знахабніли і обстріляли мирну Авдіївку. На жаль, наші війська не відповіли. Зараз вже триває обстріл Пісків та Опитного, ще двоє поранених захисників. За добу - шість поранених і дев'ять контужених... Моліться за наших воїнів, попереду ніч, ворог не вибачає слабкості", - закликала вона.
Нагадаємо, від початку доби до 17:00 28 серпня російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів четверо військовослужбовців зазнали осколкових поранень, ще 4 - бойових травм. Пізніше стало відомо про ще двох поранених.
Будь ласка, зачекайте...
#Авдеевка в городе ищут корректировщика, черное Рено с красными номерами.
Как и думал, работает наводчик.
Порошенко вже б добряче і техніки і новинок уди поставив.
А нелох спромігся лише один бутафорський танк випустити.
Чи у вас інші брехливі факти ?
думай -те...
но, всё же, потерь втрое меньше, чем, скажем, году в 2017м.
Йде просто поступове знищення армії під керівництвом клоуна
Це планомірне знищення армії із мовчазної згоди клоуна
В США, например:
- при гибели четырех военнослужащих, заявление вице-президента Пенса : ,,Президент Трамп и я осуждаем террористическую атаку в Сирии, забравшую жизни американских солдат. Мы никогда не забудем их службу и самопожертвование»
- при гибели 13 военнослужащих США , после взрыва в Кабуле, разведка США нашла организаторов теракта и дрон нанес удар, уничтожив двух организаторов теракта.
Аналогично в Израиле, ни один террорист не уходит от возмездия, разведка находит их и уничтожает, независимо, от их места нахождения.
Семьи погибших, обычно, посещает Президент и выражает соболезнование.
Кстати, на Олимпиаде в Мюнхене, 1972 г. террористами были захвачены 11 израильских спортсменов и убиты.
По секретному приказу Премьера, 20 лет несколько групп Моссада выслеживали и уничтожали всех 13 террористов, убивших спортсменов,....
А я ще до обрання оцього нещастя писала, що так і буде.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
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