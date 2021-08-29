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поранення (2658) Донбас (21733) Авдіївка (2048) Корчинська (33)

Унаслідок російських обстрілів 28 серпня шістьох бійців ЗСУ поранено, дев'ять зазнали контузії, - Корчинська. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Українські війська не відповіли на обстріл росіян в Авдіївці в суботу, 28 серпня.

Про це повідомила у фейсбуці активістка і волонтерка Оксана Корчинська, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (28 серпня. - Ред.) надважкий день на фронті. Російські найманці знахабніли і обстріляли мирну Авдіївку. На жаль, наші війська не відповіли. Зараз вже триває обстріл Пісків та Опитного, ще двоє поранених захисників. За добу - шість поранених і дев'ять контужених... Моліться за наших воїнів, попереду ніч, ворог не вибачає слабкості", - закликала вона.

Унаслідок російських обстрілів 28 серпня шістьох бійців ЗСУ поранено, девять зазнали контузії, - Корчинська 01

Читайте також: Вісім українських воїнів зазнали поранень через російські обстріли Авдіївки, - українська сторона в ТКГ

Нагадаємо, від початку доби до 17:00 28 серпня російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів четверо військовослужбовців зазнали осколкових поранень, ще 4 - бойових травм. Пізніше стало відомо про ще двох поранених.
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Топ коментарі
+49
ну и где наш полководец и зеленый подонок
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29.08.2021 00:50
+46
В результате российских обстрелов 28 августа шесть бойцов ВСУ ранены, девять - контужены, - Корчинская - Цензор.НЕТ 492
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29.08.2021 01:17
+42
Сочиняет новые налоги для народа
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29.08.2021 01:17
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Сексот (не очень, впрочем, "сек") путлера промолчит.
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29.08.2021 00:48 Відповісти
Зеленский преступник-этим всё сказано.
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29.08.2021 12:43 Відповісти
ну и где наш полководец и зеленый подонок
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29.08.2021 00:50 Відповісти
Сочиняет новые налоги для народа
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29.08.2021 01:17 Відповісти
сховався. тільки дупа стерчить
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29.08.2021 01:55 Відповісти
Готовит "ответку" в виде какого-нибудь слива типа "вода в Крым людям" или "даёшь ещё десяток сепаров в Раду".
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29.08.2021 04:34 Відповісти
bamr@bamr69 15 ч

#Авдеевка в городе ищут корректировщика, черное Рено с красными номерами.
Как и думал, работает наводчик.
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29.08.2021 00:51 Відповісти
красные номера это транзит?
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29.08.2021 00:52 Відповісти
снят с учёта.
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29.08.2021 01:11 Відповісти
А ДЕ РАДАРИ І ДІТИ БАЙРАКТАРІВ ЯКИХ ВОЗИЛИ НА ПАРАДІ В КИЇВІ, ВСЕ НАГАДУЄ ЧАС БОЇВ ПІД ІЛОВАЙСЬКОМ, В КИЇВІ ПАРАД В ОРДЛО ВБИВСТВА СОЛДАТ БЕЗ ЗБРОЇ.
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29.08.2021 07:10 Відповісти
зеленое "перемирие", а от хочется так бубе - хоть умрите все...
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29.08.2021 01:04 Відповісти
После Авдеевки армия русни обрушила удар на Травневое - число раненых военных ВСУ выросло до 10-ти.. Это какой-то пздц !!! Где ответка !? Где генштаб с заявлениями !? Вы там че ****** !?
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29.08.2021 01:05 Відповісти
Які "заявлєнія"? Лупити треба з адекватних стволів. "Дєжурниє срєдства" типу РПГ тут не поможе, не кажучи вже про якісь "заявлєнія". Нові призначенці Зєлі виявилися ще більш безхребетними, ніж старі.
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29.08.2021 01:18 Відповісти
Так відповідати то - нічим. Яка, в біса - "атвєтка"? Стратегічні склади БП, ще при при "потужнім криголамі" - тю-тю, на воздух! Мільярди збитків і армія без ***********... Отака ху...ня, малята.
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29.08.2021 06:19 Відповісти
В результате российских обстрелов 28 августа шесть бойцов ВСУ ранены, девять - контужены, - Корчинская - Цензор.НЕТ 8300
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29.08.2021 06:26 Відповісти
А чого третій рік саботується озброєння армії ?
Порошенко вже б добряче і техніки і новинок уди поставив.
А нелох спромігся лише один бутафорський танк випустити.
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29.08.2021 08:51 Відповісти
Поросенко не спромігся за 5 (ПЯТЬ) років патронний завод збудувати. Нелох - хоча б бутафорський танк випустив. Я ніколи не захищав Нелоха, ну і з навозу липити собі ідола, як ви, теж не збираюсь. А в цілому, у вас розуму, як у малесеньких діточок: ті в долоньки свої ховаються, коли чогось бояться, соромляться чи не хочуть бачити, а ви в спам відправляєте, те що не подобається вам, навіть коли чиста правда пишеться про вашого кумира.
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29.08.2021 09:11 Відповісти
Патронів вистачало, поки нелох до влади не дістався. До речі, завод побудований.
Чи у вас інші брехливі факти ?
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29.08.2021 09:19 Відповісти
ЦЕЙ КРИГОЛАМ ВЗЯВ ВСЕ НАЙГІРШЕ ВІД СИВОЧОЛОГО, ЗА 2 РОКИ НЕМАЄ НІ ПАТРОНОГО ЗАВОДУ НІ ПО ВИПУСКУ СНАРЯДІВ.
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29.08.2021 07:14 Відповісти
В результате российских обстрелов 28 августа шесть бойцов ВСУ ранены, девять - контужены, - Корчинская - Цензор.НЕТ 492
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29.08.2021 01:17 Відповісти
ПОХОЖЕ У ВЛАДІ ПОЛУЧИЛИ ГРОШІ НА ДОЗВІЛ СПОКІЙНОГО ЗНИЩЕНЯ НАШОЇ ТЕРИТОРІЇ ІЗ ОРДЛО АРТОБСТРІЛАМИ.
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29.08.2021 07:17 Відповісти
кацапня обижается, хныкает и в братья змеей пытается влезть хоть градами хоть матрешками хоть клованами - на пол шага уже влезла....

думай -те...
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29.08.2021 01:19 Відповісти
В результате российских обстрелов 28 августа шесть бойцов ВСУ ранены, девять - контужены, - Корчинская - Цензор.НЕТ 8352
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29.08.2021 01:22 Відповісти
Этого мало. Нужна военная диктатура с трибуналаим, военным положением м военно-полевыми судами до обеспечения демократических основ государства.
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29.08.2021 06:26 Відповісти
Не "до", а "для". Решта - вірно!
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29.08.2021 08:42 Відповісти
Якій ще імпічмент, виключно під попочку.
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29.08.2021 06:35 Відповісти
Почекай, ще не всих зроблено разом! Якось не гарно вийде, коли недороблені так і не дізнаються, що "хужебитьнєможет"- " можетбить".
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29.08.2021 07:09 Відповісти
коли вони дізнаються - по Львову буде йти парад мордовських танків
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29.08.2021 07:57 Відповісти
Оце вже ні! 😊 Львівська область - єдина, де Зєлєнскій на виборах програв!
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29.08.2021 08:43 Відповісти
одна Львівська область проти росії не встоїть, при всій повазі
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31.08.2021 07:35 Відповісти
зе-"перемир*я"
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29.08.2021 01:49 Відповісти
Не имеет значение имя президента Украины. Любой президент Украины, по умолчанию враг для россиян, так как он избран украинцами а не назначен из Москвы.
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29.08.2021 03:18 Відповісти
Если избран украинцами а не 73 процентами скотов
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29.08.2021 07:26 Відповісти
Да блин.... Как все запущено... Презерватив тоже по умолчания должен предупреждать, но встречаются экземпляры с дырочкой!
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29.08.2021 07:38 Відповісти
Це і януковоч - ворог кацапів? 😲🤔
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29.08.2021 08:44 Відповісти
Пионтковский говорил, что около 400 вагнеровцев перебрасывают из Сирии и африканских стран на Донбасс. В сентябре РФ будет готовить провокации, "распятых мальчиков", а вагнеровцы снова будут играть роль лугандонских шахтеров и трактористов. Да и учения начинаются к середине сентября. А у нас в ОП - российская агентура, которая влияет и управляет Зеленским.
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29.08.2021 02:11 Відповісти
Можете поделиться ссылкой на источник?
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29.08.2021 02:57 Відповісти
400 человек это ни о чем, в масштабных боевых действиях. Пионтковский не знает ничего такого чего бы не знала украинская разведка. Локальные бои с применением пехоты возможны, но учитывая плотность линии фронта и укреплений и опыт, армия Украины к этому готова.
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29.08.2021 03:15 Відповісти
Ну если вы пишите,что в оп русские и они управляют президентом,подайте на них в суд,есть соответствующя статья.
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29.08.2021 07:09 Відповісти
Да и ещё в Спортлото, тоже очень помогает
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29.08.2021 07:27 Відповісти
печально.
но, всё же, потерь втрое меньше, чем, скажем, году в 2017м.
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29.08.2021 03:11 Відповісти
у нас втрати десь такі самі але у противника їх НЕМА.
Йде просто поступове знищення армії під керівництвом клоуна
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29.08.2021 07:56 Відповісти
каждое твое слово правда, если ты сидишь и строчишь со стороны ордло.
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29.08.2021 08:14 Відповісти
лизун
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29.08.2021 08:49 Відповісти
да. ти лизун.
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29.08.2021 19:14 Відповісти
можеш вірити у що завгодно але у нас втрати майже щодня.
Це планомірне знищення армії із мовчазної згоди клоуна
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31.08.2021 07:38 Відповісти
А можна в цифрах, помісячно. Для кращого ілюстрування? З втратами з двох сторін?
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29.08.2021 08:47 Відповісти
можно. разрешаю. начинай гуглить. пришлёшь мне отчет завтра до полудня.
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29.08.2021 19:15 Відповісти
Ти бухаєш, чи нюхаєш? Щось тебе несе, як оце Зєлєнского після вихідних. 😁
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29.08.2021 19:24 Відповісти
хорошо ты само себе лишь о себе написало " Ти бухаєш, чи нюхаєш? Щось тебе несе, як оце ПЄлєнского після вихідних. 😁"
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29.08.2021 19:26 Відповісти
😁 У тебе ще і з очима зле? То все від голови! 😊 Вона у тебе надто забита!
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29.08.2021 19:30 Відповісти
снова хорошо ты само себе лишь о себе написало "😁 У тебе ще і з очима зле? То все від голови! 😊 Вона у тебе надто забита!"
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29.08.2021 20:01 Відповісти
😁 Хитрий? Чи гуморист? Аплодисментів не буде. Ожеш собі лайкнути. 😊
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29.08.2021 20:06 Відповісти
снова хорошо ты само себе лишь о себе написало "😁 Хитрий? Чи гуморист? Аплодисментів не буде. Ожеш собі лайкнути. 😊 "😁 У тебе ще і з очима зле? То все від голови! 😊 Вона у тебе надто забита!" Ти бухаєш, чи нюхаєш? Щось тебе несе, як оце Зєлєнского після вихідних. 😁"
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29.08.2021 20:12 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤢
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29.08.2021 21:13 Відповісти
снова хорошо ты само себе лишь о себе написало 🤣🤣🤣🤣🤣🤢 🤣🤣🤣🤣🤣🤢
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29.08.2021 21:35 Відповісти
😊
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29.08.2021 21:36 Відповісти
😊
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29.08.2021 21:40 Відповісти
*******. С 2016 и по 2019-го сепары в нашу сторону перднуть боялись, чтоб не спровоцировать ЗСУ на очередное "ползучее наступление"!
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29.08.2021 11:25 Відповісти
правильно ты охарактеризовал своё заявление в первом же слове на букву п.
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29.08.2021 19:16 Відповісти
В Украине не принято, чтобы Власть выражала соболезнование погибшим и раненным военнослужащим.
В США, например:
- при гибели четырех военнослужащих, заявление вице-президента Пенса : ,,Президент Трамп и я осуждаем террористическую атаку в Сирии, забравшую жизни американских солдат. Мы никогда не забудем их службу и самопожертвование»
- при гибели 13 военнослужащих США , после взрыва в Кабуле, разведка США нашла организаторов теракта и дрон нанес удар, уничтожив двух организаторов теракта.

Аналогично в Израиле, ни один террорист не уходит от возмездия, разведка находит их и уничтожает, независимо, от их места нахождения.
Семьи погибших, обычно, посещает Президент и выражает соболезнование.
Кстати, на Олимпиаде в Мюнхене, 1972 г. террористами были захвачены 11 израильских спортсменов и убиты.
По секретному приказу Премьера, 20 лет несколько групп Моссада выслеживали и уничтожали всех 13 террористов, убивших спортсменов,....
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29.08.2021 05:07 Відповісти
зелена потвора ще досі від святкових доріжок не оклигалась.
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29.08.2021 05:14 Відповісти
Это умышленное разрушение армии.
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29.08.2021 06:18 Відповісти
це приниження армії.
А я ще до обрання оцього нещастя писала, що так і буде.
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29.08.2021 08:49 Відповісти
До речі єдиний канал без позначки трауру - каломой г+г(((
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29.08.2021 06:41 Відповісти
Вы же говорили,если что-то не так,мы его сметем,где вы сметуны?
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29.08.2021 07:11 Відповісти
Скорее всего наши подстрелили сепара, вот они и бесились.
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29.08.2021 07:25 Відповісти
пока плесень у руля , достойного ответа ждать нечего , чтобы не обидеть вована !
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29.08.2021 07:34 Відповісти
Он хочет посмотреть Путину в глаза, б****. Пусть поедет на Донбасс и посмотрит в глаз российскому снайперу через театральный бинокль. Вангую, после этого в стране может многое измениться....
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29.08.2021 07:42 Відповісти
По факту это уже полномасштабные боевые действия . Кто там отвёл войска и в случае чего гундосил , что ответит?
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29.08.2021 08:02 Відповісти
Все пострадавшие их семьи - просто обязаны подать в Европейский суд иск - на зеленую соплю........ и делать это - ПОСТОЯННО!!!!!!!!
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29.08.2021 08:09 Відповісти
В результате российских обстрелов 28 августа шесть бойцов ВСУ ранены, девять - контужены, - Корчинская - Цензор.НЕТ 7130
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29.08.2021 08:17 Відповісти
Золота зірка монатіку, це його діагноз
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29.08.2021 08:56 Відповісти
Срочно нужно отправить еще один борт в Кабул вывозить очередную порцию проворовавшихся афганских чинуш. Других задач у "самой сильной армии Европы" больше нет
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29.08.2021 08:26 Відповісти
Генеральские звания давались не службу Украине и за службу ОП
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29.08.2021 09:05 Відповісти
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Унаслідок російських обстрілів 28 серпня шістьох бійців ЗСУ поранено, дев'ять зазнали контузії, - Корчинська - Цензор.НЕТ 8506
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29.08.2021 09:07 Відповісти
Немає нормальних слів. На язик лізуть одні матюки. ЗЕлень,мабуть,вельми зайнятий написанням патріотичнного тексту до 6 річниці Іловайської трагедії,коли "адін брат-Каїн" засунув у спину другому "брату" гострючого ножа в спину і сцить помічати те,що твориться на фронті. Паркетні "янярали",відсвічуючи шовково-червоними лампасами, аж бігом один поперед одним вже,мабуть, перепортили тони бАмаги виправдовуючись за Авдіївку і тремтять за свої паскудні посади,аж ніяк не переймаючись долею солдатів,які утримують передову лінію оборони, зв"язані по руках і ногах злочинним наказом: "Отвєтки не давать!". Сцикунство,сцикунство й сцикунство вищчого командного складу армії на чолі із головнокомандуючим,який не знайшов і хвилини часу,щоби зробити відповідну заяву стосовно подій на фронті і надати їм належну оцінку. І в кінці-кінців віддати наказ: На вогонь- таким же вогнем!
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29.08.2021 09:12 Відповісти
Унаслідок російських обстрілів 28 серпня шістьох бійців ЗСУ поранено, дев'ять зазнали контузії, - Корчинська - Цензор.НЕТ 1017

...
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29.08.2021 09:40 Відповісти
Дык таварищ Путен приказал
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29.08.2021 09:51 Відповісти
А давайте офис Зеленского в Авдеевку перенесем!
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29.08.2021 11:06 Відповісти
 
 