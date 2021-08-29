Унаслідок російських обстрілів 28 серпня шістьох бійців ЗСУ поранено, дев'ять зазнали контузії, - Корчинська. ФОТО

Українські війська не відповіли на обстріл росіян в Авдіївці в суботу, 28 серпня.

Про це повідомила у фейсбуці активістка і волонтерка Оксана Корчинська, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (28 серпня. - Ред.) надважкий день на фронті. Російські найманці знахабніли і обстріляли мирну Авдіївку. На жаль, наші війська не відповіли. Зараз вже триває обстріл Пісків та Опитного, ще двоє поранених захисників. За добу - шість поранених і дев'ять контужених... Моліться за наших воїнів, попереду ніч, ворог не вибачає слабкості", - закликала вона.

Читайте також: Вісім українських воїнів зазнали поранень через російські обстріли Авдіївки, - українська сторона в ТКГ

Нагадаємо, від початку доби до 17:00 28 серпня російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів четверо військовослужбовців зазнали осколкових поранень, ще 4 - бойових травм. Пізніше стало відомо про ще двох поранених.