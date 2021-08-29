Прослуховування за гроші: на Черкащині судитимуть правоохоронців. ФОТОрепортаж

Колишнього і чинного співробітників поліції Черкаської області судитимуть за організацію незаконного прослуховування громадян за гроші.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

До суду направлено обвинувальний акт щодо двох осіб за фактом порушення таємниці телефонних розмов (ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163 КК України).

За даними слідства, група осіб, в яку входили чинний і колишній оперативні працівники Головного управління Нацполіції в Черкаській області, організувала схему надання послуг із прослуховування телефонних розмов громадян за грошову винагороду. Для цього використовувалися спеціальні засоби, призначені для негласного зняття інформації.

Правоохоронці затримали колишнього оперативного працівника Головного управління Нацполіції в Черкаській області після передачі чергової інформації та одержання за неї 2 тис. доларів США. Пізніше за результатами проведення судових експертиз було повідомлено про підозру чинному працівникові ГУ НП у Черкаській області.

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