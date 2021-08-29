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Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

До Дня пам'яті захисників України відбулося офіційне відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за територіальну цілісність і незалежність України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відкриття відбулось у парку "Хрещатий" на розі вулиці Михайла Грушевського та Петрівської алеї в Печерському районі.

Робота над меморіалом почалася в серпні 2018 року. Авторкою проєкту стала архітекторка Наталія Абанькова. Проєкт цього меморіалу був узгоджений із сім'ями загиблих героїв і учасниками війни.

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Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 01
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 02
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 03
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 04
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 05
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 06
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 07
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 08
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 09
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 10
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 11
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 12
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 13
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 14
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 15
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 16
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+12
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці - Цензор.НЕТ 265
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29.08.2021 11:40
+9
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці - Цензор.НЕТ 1789
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29.08.2021 12:02
+7
А найкоротший кловун вже втік, чи його там і не було?
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29.08.2021 11:23
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А найкоротший кловун вже втік, чи його там і не було?
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29.08.2021 11:23 Відповісти
Ну а прийшов би, ти б сказав - чого ти прийшов піаритись?
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29.08.2021 11:41 Відповісти
Зебіли отримують обратку. Закон бумеранга ще ніхто не відміняв.
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29.08.2021 11:46 Відповісти
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці - Цензор.НЕТ 1789
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29.08.2021 12:02 Відповісти
Чете не поворачивается рука написать, что это архитектурный шедевр, достойный погибших и Киева.
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29.08.2021 11:26 Відповісти
Хороший памятник и место идеальное, рядом парк, ст.Динамо и памятник Лобановскому.
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29.08.2021 11:33 Відповісти
Как говорится, кому и коза невеста.
Чем он хорош - хз, а город не красит.
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29.08.2021 11:40 Відповісти
Чисто совдеповский шаблон, типа в Саласпилсе и сотне других мест.
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29.08.2021 11:42 Відповісти
Всё в твоих руках, поэтому их нужно как можно чаще мыть!
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29.08.2021 11:34 Відповісти
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці - Цензор.НЕТ 265
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29.08.2021 11:40 Відповісти
Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці - Цензор.НЕТ 425

...ГЕРОЯМ СЛАВА !!!...
показати весь коментар
29.08.2021 12:02 Відповісти
 
 