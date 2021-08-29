Відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України, відбулось у столиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
До Дня пам'яті захисників України відбулося офіційне відкриття меморіального комплексу Героїв-киян, які загинули за територіальну цілісність і незалежність України.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відкриття відбулось у парку "Хрещатий" на розі вулиці Михайла Грушевського та Петрівської алеї в Печерському районі.
Робота над меморіалом почалася в серпні 2018 року. Авторкою проєкту стала архітекторка Наталія Абанькова. Проєкт цього меморіалу був узгоджений із сім'ями загиблих героїв і учасниками війни.
Топ коментарі
+12 Чайка Київ
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+9 KAISERWALD
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+7 5 копійок
показати весь коментар29.08.2021 11:23
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Чем он хорош - хз, а город не красит.
...ГЕРОЯМ СЛАВА !!!...