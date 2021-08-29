У межах ініціативи COVAX 188 тис. доз вакцини Pfizer прибули в Україну, - посольство США. ФОТО

В Україну прибули 188 370 доз вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNTech, безоплатно наданих урядом США через ініціативу COVAX.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці посольства США в Україні.

"188370 доз вакцини Pfizer, безоплатно наданих урядом США, сьогодні прибули в Україну на додаток до 2 млн доз вакцини Moderna, які прибули в Україну минулого місяця. США віддані глобальній боротьбі з COVID-19, і ці вакцини є одним із найкращих засобів боротьби з пандемією", - сказано в повідомленні.

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