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У межах ініціативи COVAX 188 тис. доз вакцини Pfizer прибули в Україну, - посольство США. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж Здоров'я

В Україну прибули 188 370 доз вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNTech, безоплатно наданих урядом США через ініціативу COVAX.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці посольства США в Україні.

"188370 доз вакцини Pfizer, безоплатно наданих урядом США, сьогодні прибули в Україну на додаток до 2 млн доз вакцини Moderna, які прибули в Україну минулого місяця. США віддані глобальній боротьбі з COVID-19, і ці вакцини є одним із найкращих засобів боротьби з пандемією", - сказано в повідомленні.

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У межах ініціативи COVAX 188 тис. доз вакцини Pfizer прибули в Україну, - посольство США 01
У межах ініціативи COVAX 188 тис. доз вакцини Pfizer прибули в Україну, - посольство США 02
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29.08.2021 11:38 Відповісти
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29.08.2021 11:40 Відповісти
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29.08.2021 11:50 Відповісти
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29.08.2021 15:26 Відповісти
 
 