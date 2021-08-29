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Запоріжжя (1441) Нацполіція (13922) стрілянина (1678)

Біля кафе в Запоріжжі сталася стрілянина, п'ятеро людей постраждало, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Запоріжжі сьогодні близько 5:00 двоє чоловіків влаштували стрілянину. Як наслідок, п'ять осіб постраждали, з яких троє потрапили до лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Запорізької області.

Близько 5:00 у відділення поліції області надійшло повідомлення про те, що на вулиці Прибережна магістраль біля кафе невідомі відкрили стрілянину. Є постраждалі.

На місці події правоохоронці встановили, що двоє чоловіків біля одного з розважальних закладів під час раптового конфлікту з пістолетів травматичної дії почали стріляти в опонентів. Як наслідок, п'ятеро громадян зазнали травм, трьох із них госпіталізовано. Зловмисники втекли з місця події на своєму автомобілі.

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Співробітники поліції зібрали інформацію від свідків та очевидців події, вилучили і проаналізували записи з камер відеоспостереження і встановили, що розшукувані пересуваються на автомобілі "Крайслер". Орієнтування на його розшук було надано всім патрульним нарядам. У районі вулиці Північне шосе зловмисників зупинили співробітники патрульної поліції. Обидва жителі Запоріжжя, 1992 і 1987 років народження.

Наразі їх затримано. Співробітники поліції вилучили у затриманих два пістолети марки "Форт". Зброю направлено на експертизу.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до семи років. Буде вирішуватися питання про оголошення підозри і обрання запобіжного заходу.

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Біля кафе в Запоріжжі сталася стрілянина, пятеро людей постраждало, - Нацполіція 01
Біля кафе в Запоріжжі сталася стрілянина, пятеро людей постраждало, - Нацполіція 02
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Топ коментарі
+10
журналисты распоясались
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29.08.2021 14:07
+9
вот отдыхают же люди )))
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29.08.2021 14:06
+7
Бидло розважається
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29.08.2021 14:05
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Попили кофе ...
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29.08.2021 14:01 Відповісти
вот отдыхают же люди )))
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29.08.2021 14:06 Відповісти
Ранкова кава була сильно гаряча.
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29.08.2021 15:04 Відповісти
ПОХОЖЕ 5 ГОПНИКІВ НАРВАЛИСЬ.
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29.08.2021 19:12 Відповісти
Автомобиль марки Крайслер, с пистолетами. Похоже, это были американские рейнджеры. Не?
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29.08.2021 14:01 Відповісти
Ні!!! Це запорізькі козаки ,моторні парубки !!!)))
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29.08.2021 14:05 Відповісти
Бидло розважається
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29.08.2021 14:05 Відповісти
А на фото, вроде Шевроле Малибу...
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29.08.2021 14:06 Відповісти
Какая разница(с)😀
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29.08.2021 14:11 Відповісти
журналисты распоясались
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29.08.2021 14:07 Відповісти
Найбільш влучний коментар!
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29.08.2021 14:42 Відповісти
Дуэль на травматах. Эх, измельчал народ.
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29.08.2021 14:11 Відповісти
Нічого, короткоствол скоро легалізують.
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29.08.2021 14:24 Відповісти
от би твої слова та слугам в вуха. а ще в рот, очі навіть в дупу. щоб урки боялися навіть підійти до людини а не робити гоп-стоп та ще й принижувати морально
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29.08.2021 15:14 Відповісти
Не хвилюйся, скоро з двома короткостволами в магазин по хліб ходитимеш.
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29.08.2021 15:22 Відповісти
Да нормалек,выходной...
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29.08.2021 14:13 Відповісти
Афганістан прийшов в Україну!
Стріляй свій свого, щоб кацапи боялися!
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29.08.2021 14:14 Відповісти
У таких дятлов,как эти двое,больше шансов стать "новыми лицами" в "слуге урода" и продолжать убивать и грабить,только официально,чем сесть в тюрьму в украинском "суде"
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29.08.2021 14:21 Відповісти
Не сошлись взглядами в споре о Теории большого взрыва и возникновения Вселенной. К 5 утра из аргументов остались только пустые бутылки и пистоленты...
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29.08.2021 14:22 Відповісти
Біля кафе в Запоріжжі сталася стрілянина, п'ятеро людей постраждало, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8108
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29.08.2021 14:23 Відповісти
Біля кафе в Запоріжжі сталася стрілянина, п'ятеро людей постраждало, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8572 зара тих вiльних прикриють вiд двох до семи.
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30.08.2021 08:49 Відповісти
Двое против пятерых? По логике ментов, они должны были ждать когда с них сделают отбивную?
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29.08.2021 14:24 Відповісти
Разборки на травматах?) Травмат оружие защиты, не более... И то не всегда помогает)
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29.08.2021 14:39 Відповісти
Есть специальное оружие для разборок?
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29.08.2021 15:00 Відповісти
да. табуретка и кухонный нож. их нужно запретить !
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29.08.2021 15:13 Відповісти
зачем такие сложности ? кирпичем, доской или куском трубы по голове - и все дела
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29.08.2021 15:19 Відповісти
в руках психа - даже карандаш оружием может быть. и не только психа.
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29.08.2021 15:33 Відповісти
Поэтому надо носить с собой карандаш и точилку Біля кафе в Запоріжжі сталася стрілянина, п'ятеро людей постраждало, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1323 шутка
Помните поговорку -" против лома нет приёма, если нет другого лома"
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29.08.2021 15:43 Відповісти
Судя по фото, мушка спилена еще на заводе. Знает, что покупать, быдлота.
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29.08.2021 14:28 Відповісти
Тоже любитель толпой на одного?)
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29.08.2021 14:33 Відповісти
Нет. Нелюбитель быдла.
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29.08.2021 14:56 Відповісти
Ага, 30-ти летние мужики от нечего делать 5-х подстрелили)))
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29.08.2021 14:37 Відповісти
А преступления от большого ума совершаются?
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29.08.2021 15:02 Відповісти
в очко себе замечания делай)
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30.08.2021 10:31 Відповісти
без информации, кто кому первый плюнул на ботинок, оценить кто из них быдлота, а кто честные джентьмены весьма затруднительно
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29.08.2021 14:34 Відповісти
Кто первый написал заяву тот и потерпевший.
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29.08.2021 15:04 Відповісти
военные действия плавно перемещаются в кафе и рестораны
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29.08.2021 14:52 Відповісти
надо быть полными довбойовбиками шоб после замеса и дальше рассекать с засвеченными плетками по городу...
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29.08.2021 14:54 Відповісти
Камбойці,вони такі.
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29.08.2021 15:14 Відповісти
Что автоматически ставит крест на баснях про самооборону.
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29.08.2021 16:33 Відповісти
От що може робити нормальна цивілізована людина о п'ятій годині ранку в неділю біля кафе, або в ньому
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29.08.2021 15:13 Відповісти
Ще й зі зброєю(хоча б і травматичною)
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29.08.2021 15:14 Відповісти
Бухати.
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29.08.2021 15:23 Відповісти
Скоріше за все,але ж я мову вів про нормальну,цивілізовану людину-от що прикро
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30.08.2021 12:34 Відповісти
плохо что украинцам не разрешают огнестрельные нарезные короткостволы только пять посьтрадавших
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29.08.2021 16:27 Відповісти
Тому і тільки п'ять бо, дозволено тільки особливо довіреним з боку МВС. Ви зауважили що, практично ніколи не говорять на якій підставі власники гумострілу отримали дозвіл?
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30.08.2021 10:07 Відповісти
мажорий шабаш во время войны и такой же фестиваль на хортице
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29.08.2021 17:57 Відповісти
Какой ужас, до чего власть довела простого украинца! Цинично лишила его возможности захватить с собой свой любимый короткоствол когда ему захотелось в 5 утра отдохнуть от мирской суеты в кафе на улице Прибрежная магистраль!
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29.08.2021 23:23 Відповісти
Взрыв гранаты в кафе - мелкое хулиганство.
Стрельба по людям из огнестрельного оружия - хулиганство.
Это только для меня несуразица?
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30.08.2021 08:58 Відповісти
Ну, гумостріли у нас продають виключно особливо довіреним в МВС людям. Всім не можна, а ось співробітникам, прокурорам, суддям та членам їх сімей; позаштатним співробітникам- будь ласка.
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30.08.2021 10:04 Відповісти
 
 