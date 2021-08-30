У Києві вшанували пам'ять полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Меморіальний захід, присвячений Дню пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, відбувся на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Люди приносили до меморіалу лампади та квіти соняхів - символ Дня пам'яті захисників України.

Рідні українських воїнів, убитих військами РФ, принесли їхні фотографії. Митрополит Епіфаній відслужив молебень за жертвами Іловайської трагедії.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ