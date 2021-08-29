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Зеленський зустрівся із родинами загиблих захисників України. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

У День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, президент Володимир Зеленський зустрівся із членами сімей загиблих воїнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

У зустрічі також взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, представники уряду.

"Хочу подякувати за зустріч. У цей трагічний день ми зустрічаємося з родинами загиблих захисників. Висловлюю велику повагу та подяку вам, усім рідним і близьким тих, хто віддав свої життя за Україну... Для того, щоб діти та онуки, наступні покоління святкували незалежність і незламність України, великі люди віддали свої життя за це", - наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що подібні зустрічі необхідно проводити щороку, щоб розуміти, які проблеми є в родин загиблих захисників України і як держава має їх вирішити.  Зокрема, під час зустрічі обговорювали соціальне, пенсійне та медичне забезпечення сімей воїнів.

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Зеленський також наголосив, що впродовж 2021-2022 років необхідно розв'язати питання черги на отримання житла для родин загиблих учасників бойових дій на сході України та ветеранів.

Учасники зустрічі також обговорили питання законодавчого закріплення статусу захисників України. Зокрема, йшлося про соціальні гарантії, які потрібно визначити в окремому законі.

Голова Консультативної ради з питань захисту прав захисників України Альона Вербицька запропонувала, посилаючись на статтю 17 Конституції України, напрацювати законопроєкт, який на законодавчому рівні забезпечить порядок і механізм реалізації соціальних пільг і гарантій від держави родинам загиблих захисників України. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтримав цю пропозицію і зауважив, що паралельно з визнанням статусу захисників та членів їхніх сімей слід проводити діалог із місцевою владою щодо наповнення відповідного соціального пакету.

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що питання соціального забезпечення захисників України обговорюватиметься на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при главі держави, на яке запросять членів родин українських героїв. За його словами, під час засідання Конгресу члени родин захисників зможуть познайомитися з представниками місцевої влади й особисто поспілкуватися з ними.

Альона Вербицька, зі свого боку, закликала пришвидшити виконання Указу президента України №230/2021 від 11 червня 2021 року щодо створення регіональних консультаційних центрів із питань забезпечення прав і свобод захисників України при місцевих адміністраціях.

Голова Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України Сергій Куніцин повідомив, що при всіх обласних державних адміністраціях створено консультативні ради щодо захисту прав ветеранів. Вони плідно працюють і почали розглядати всі питання.

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Зеленський зустрівся із родинами загиблих захисників України 01
Зеленський зустрівся із родинами загиблих захисників України 02
Зеленський зустрівся із родинами загиблих захисників України 03
Зеленський зустрівся із родинами загиблих захисників України 04
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Топ коментарі
+35
Это все семьи?
Или это те, кто согласились не задавать неудобных вопросов?
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29.08.2021 15:17
+34
Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины - Цензор.НЕТ 4075

Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины - Цензор.НЕТ 9935
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29.08.2021 15:41
+28
Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины - Цензор.НЕТ 3582 Лицемерный ж..ёнок. До 2019 года хохотал над этой войной, со сцены кривлялся. Теперь исполняет.
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29.08.2021 15:23
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Это все семьи?
Или это те, кто согласились не задавать неудобных вопросов?
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29.08.2021 15:17 Відповісти
он их заверил, что #хужинибудит, скоро выпустит ещё один ватный сериальчик и хоть паржом.
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29.08.2021 16:14 Відповісти
В Єрмака іпало як би його тягнули на цю зустріч.
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29.08.2021 15:21 Відповісти
Фотографу плюс- вони оба із злими обличчями ховають погляди.
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29.08.2021 15:22 Відповісти
вони не голилися три дні щоб ізабразіть грусть більш тетрально, а очі ховають за сценарієм а шаб нє заплакать...
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29.08.2021 15:25 Відповісти
Злі,бо почитують коменти.
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29.08.2021 16:56 Відповісти
ВОНО ненавидить їх - наших захисників, тому що це кремлядьский ********.
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29.08.2021 15:25 Відповісти
Скорботу давить, падла фсбншна!
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29.08.2021 15:50 Відповісти
А с отцом Журавля эта погань побоялась встретится.
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29.08.2021 16:01 Відповісти
Та ви що?! Батько Журавля може зруйнувати спогади від пожирання делікатесів бубочкой в той час, коли його син гинув через це чмо криворогате!
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29.08.2021 16:09 Відповісти
думаю отец сам не захотел
пришлось бы плюнуть ему в рожу
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29.08.2021 16:13 Відповісти
У Ярмака саме інтелектуальне обличчя серед присутніх.
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29.08.2021 15:51 Відповісти
Ну так...аристократ.
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29.08.2021 16:23 Відповісти
а Ви жартівник ще той - називаєте тупу небриту бичачу морду "інтелектуальним обличчям" !
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29.08.2021 18:14 Відповісти
Ермак сидит - вспоминает своего "убитого" брата?
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29.08.2021 16:53 Відповісти
поРаненого, не пересмикуйте
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29.08.2021 19:16 Відповісти
Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины - Цензор.НЕТ 3582 Лицемерный ж..ёнок. До 2019 года хохотал над этой войной, со сцены кривлялся. Теперь исполняет.
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29.08.2021 15:23 Відповісти
Грають тугу перед близькими загиблих героїв , й мовчать про ці два минулих страшні дні агресії...
ЯКОЇ СТУПЕНІ ЛИІЦЕМІРСТВО!!! ТЕАТРАЛЬНІСТЬ! Й ЗНОВУ НА СЦЕНІ ДЄРЬМАКОКОЗИР!!!
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29.08.2021 15:31 Відповісти
США в годовщину Иловайской трагедии призвали Россию прекратить агрессию против Украины
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29.08.2021 15:39 Відповісти
краще б він зустрівся з самими загиблими... але й таке не можливо, бо цього чорта чекають у пеклі!
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29.08.2021 15:25 Відповісти
Почему меня так бесит эта шмаркля?
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29.08.2021 15:28 Відповісти
Не тебя одного.
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29.08.2021 15:33 Відповісти
Буду краток - Кварталовские лицемеры-лицедеи куевы !!! На палю их Всех !!! Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины - Цензор.НЕТ 928
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29.08.2021 15:35 Відповісти
Семьи сержанта Журавля не видать?
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29.08.2021 15:40 Відповісти
Вряд ли....
Ссыкотно.
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30.08.2021 01:33 Відповісти
Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины - Цензор.НЕТ 4075

Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины - Цензор.НЕТ 9935
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29.08.2021 15:41 Відповісти
С таким успехом можно и про петруся сказать, когда во время Иловайской трагедии он в панамский офшор бабки переводил.
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29.08.2021 16:05 Відповісти
є інформація, що в той час він свої гроші на росію через зеленського передавав.
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29.08.2021 16:17 Відповісти
Сказать то можно, а вот доказать не сможете...
Вон твои лидеры-зебилы уже 2 года ищут, что же такое украл порошенко... Так вот , зебильйо уже на самих себя даже вышло, а что именно украл пеця так и не знают ...
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29.08.2021 16:19 Відповісти
Мозги у зетипиллов украл. Залил им извилины смальцем.
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29.08.2021 16:24 Відповісти
Ні, не з однаковим «успіхом». Цю фотографію, зробили на якомусь острові в Чорному морі в той самий час (!) коли помирав Журавель. Чому я в Америці про це знаю а ти-ні?
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29.08.2021 17:14 Відповісти
Ще один факт: в Порошенко знайшли на оф-шорному конті якісь смішні декілька тисяч. На Портнова, в той самий час, відкрили кримінальну справу в Панамі за «впровадження невправдиаоі інформаціі» по Порошенківським коштам. Чому я знаю про це а ти ні?
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29.08.2021 17:19 Відповісти
2 з половиною роки ці ********** бачили мир в очах *****, а зараз понадівали скорбні маски і стали великими патріотами. Неможна вірити клоуну бо вся його діяльньсть була спрямована на обсміювання України і українців, створення тупого образу хохла. Роль патріота Зе неличить його роль це піськограй в дешевому шапіто Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины - Цензор.НЕТ 2954
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29.08.2021 15:54 Відповісти
Лицемірна тварь
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29.08.2021 16:02 Відповісти
"Во встрече также (окрім ЗЕ!) приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса Президента Андрей Ермак и представители правительства" Источник: https://censor.net/ru/p3285140
А про Авдіївку хтось з цих покидьків хоч щось сказав???
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29.08.2021 16:03 Відповісти
а семья Журавля присутствовала?
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29.08.2021 16:08 Відповісти
зачем встречался????? для пиара??????????
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29.08.2021 16:14 Відповісти
Арестович, ты?
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29.08.2021 16:25 Відповісти
Очередной видосик от Гундосика... Как эта имитация деятельности уже достала...
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29.08.2021 16:21 Відповісти
у вови набуте піар-ДНК сформувалося вже на стадіїї виступу на табуреточці перед ялинкою, а потім пашло-паехало , чекати чогось повязаного з мізками не варто а з совістю.... коли Єрмак єто всьо... А Скобєєвщина проклинає у владі України усіх , НЕ ЗГАДУЮЧИ НІКОЛИ !!!!ПРО ЄРМАКА, то за кого вони тримають народ???
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29.08.2021 16:25 Відповісти
Их хоть там обшманали, на входе? Два бронежилета и бронированные рейтузы могут и не спасти.
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29.08.2021 16:27 Відповісти
Стол, я так понял, специально широкий поставили. Шоб не могли дотянуться или плюнуть.
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29.08.2021 16:29 Відповісти
Альо-о-о,гараж,може пан ЗЕ ще зустрінеться і із сім"ями поранених учора і сьогодні під Авдіївкою і іншими населеними пунктами донеччини воїнами,яким заборонив адекватно відповідати на вогонь козломордяк?
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29.08.2021 16:29 Відповісти
або навідає їх у шпиталі?
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29.08.2021 16:33 Відповісти
А що в них жовте попришивано - зірки Давида?..
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29.08.2021 16:54 Відповісти
Зе-чучело зелене.
Гірше не було.
Вчора наших захисників було вбито і покалічено, чому мовчить?
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29.08.2021 16:54 Відповісти
Просто мерзенне дрібне сцикливе жиденя.
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29.08.2021 17:17 Відповісти
Одне питання, НАВІЩО?
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29.08.2021 17:43 Відповісти
І з батьком Ярослава Журавля зустрівся???
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29.08.2021 18:02 Відповісти
Не вірте жодному слову цих зрадників - все брехня!
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29.08.2021 18:07 Відповісти
мабуть осляра зрозумів,що перекроїти країну під себе не вдасться.Залишається пристроїтись до реаліїв ,щоб досидіти в кріслі,а там якщо залишки ЗЕбілів не прозріють ,то можна і про другий термін крадівництва помріяти.
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29.08.2021 18:19 Відповісти
Проблема у страны одна - небритые ублюдки на Банковой!
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29.08.2021 22:51 Відповісти
Вова, сделай проще лицо, тебе задумчивость не идёт.
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30.08.2021 16:38 Відповісти
 
 