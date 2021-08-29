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Павлюк Олександр (119) День пам'яті захисників України (15)

Заходи в День пам'яті захисників України відбулись у зоні проведення ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У районі проведення операції Об'єднаних сил вшанували пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

В урочистих заходах взяли участь командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк, голова Донецької облдержадміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, представники місцевих органів самоврядування, військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил, ветерани АТО/ООС, представники волонтерських організацій та мешканці Донеччини.

"Ми, військовослужбовці Об’єднаних сил, із гордістю можемо сказати, що стоїмо на захисті всієї України, гідно виконуючи свій військовий обов’язок. Ми не маємо права забувати наших героїв, які віддали своє життя за рідну землю, ми маємо пам’ятати тих, хто зазнав тяжких поранень у бою. Вічна пам'ять загиблим, повага та увага живим! Перемоги, миру та злагоди усім нам! Слава Україні!" - сказав командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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Пам'ять загиблих у боях із російськими окупантами вшанували хвилиною мовчання, згодом відбувся молебень за загиблими героями.

На завершення урочистостей учасники заходу поклали квіти до меморіальних знаків.

29 серпня в Україні - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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Заходи в День памяті захисників України відбулись у зоні проведення ООС 01
Заходи в День памяті захисників України відбулись у зоні проведення ООС 02
Заходи в День памяті захисників України відбулись у зоні проведення ООС 03
Заходи в День памяті захисників України відбулись у зоні проведення ООС 04
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Топ коментарі
+8
Мероприятия в День памяти защитников Украины прошли в зоне проведения ООС - Цензор.НЕТ 3120
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29.08.2021 15:46
+3
Ото відмітили свято. Не помстилися за загиблих побратимів сотнею другою дохліх кацапів,а свічки попалили та розійшлись.
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29.08.2021 15:47
+3
В торжествах...в День памяти защитников Украины . Рука лицо.
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29.08.2021 15:47
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Мероприятия в День памяти защитников Украины прошли в зоне проведения ООС - Цензор.НЕТ 3120
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29.08.2021 15:46 Відповісти
Ото відмітили свято. Не помстилися за загиблих побратимів сотнею другою дохліх кацапів,а свічки попалили та розійшлись.
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29.08.2021 15:47 Відповісти
В торжествах...в День памяти защитников Украины . Рука лицо.
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29.08.2021 15:47 Відповісти
Ваш вариант, чтобы подчеркнуть, что этот день небудничный?
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29.08.2021 16:10 Відповісти
в памятных мероприятиях...хотя... траурные торжества тоже бывают...
хотя "торжества" действительно режут ухо если вдуматься...(
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29.08.2021 16:18 Відповісти
Промови з трибуни??? В зоні ООС??? В день пам'яті по загиблим??? Після вчорашнього обстрілу Авдіївки??? Ви це серйозно???
Show Must Go On???
Наче все вірно, шанування загиблих і пам'ять про них не повинні зникнути, але... Якийсь присмак совку і абсурдності ситуації присутній... Навіть не знаю, але відчуваю якусь нещирість і декорації вистави...
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29.08.2021 15:58 Відповісти
А ты этот же самый вопрос задай говнокомандующему, отвевшему арту, а не ребятам из состава ООС. А еще лучше езжай и повоюй без поддержки арты Наголосуете за клована и потом все кругом виноваты кроме себя любимых и таких отважных на диванах.
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29.08.2021 16:37 Відповісти
Якщо буде потрібно, то я знов вдягну погони, а тобі, пане "хуже нє будєт", краще залізти туди, де ти був останні 2 з гаком роки
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29.08.2021 17:43 Відповісти
Ну так уже 7 лет как пора снова одеть погоны...
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29.08.2021 17:45 Відповісти
Не тобі то вирішувати, особливо якщо не знаєш, коли я їх зняв.
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29.08.2021 18:06 Відповісти
Та понятно что при совке, иначе бы такую хрень тут не писал.
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29.08.2021 19:07 Відповісти
Дітей ніяк не залучають до вшанування полеглих героїв.
Чому це та ?
Батьки проти ?
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29.08.2021 16:41 Відповісти
 
 