Заходи в День пам'яті захисників України відбулись у зоні проведення ООС. ФОТОрепортаж

У районі проведення операції Об'єднаних сил вшанували пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

В урочистих заходах взяли участь командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк, голова Донецької облдержадміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, представники місцевих органів самоврядування, військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил, ветерани АТО/ООС, представники волонтерських організацій та мешканці Донеччини.

"Ми, військовослужбовці Об’єднаних сил, із гордістю можемо сказати, що стоїмо на захисті всієї України, гідно виконуючи свій військовий обов’язок. Ми не маємо права забувати наших героїв, які віддали своє життя за рідну землю, ми маємо пам’ятати тих, хто зазнав тяжких поранень у бою. Вічна пам'ять загиблим, повага та увага живим! Перемоги, миру та злагоди усім нам! Слава Україні!" - сказав командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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Пам'ять загиблих у боях із російськими окупантами вшанували хвилиною мовчання, згодом відбувся молебень за загиблими героями.

На завершення урочистостей учасники заходу поклали квіти до меморіальних знаків.

29 серпня в Україні - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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