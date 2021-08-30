Затоплені вулиці та зачинена станція метро "Героїв Дніпра", - на Київ обрушилася злива. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 29 серпня столицю країни накрила потужна злива. Затопило деякі вулиці, а вестибюль станції метрополітену "Героїв Дніпра" зачинили через можливе підтоплення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

Як повідомляють очевидці, потужна злива затопила вулиці поруч з торговими центрами 4ROOM і "Будмайдан" (Петропавлівська вулиця).

Також від негоди постраждав і центр міста.На вулиці Жилянській повністю затоплена проїжджа частина. Підтоплені Площа Перемоги і вулиця Олеся Гончара.

Як наголошується в повідомленні пресслужби метро перший вестибюль станції Київського метро "Героїв Дніпра" закрили на вхід і вихід через сильний дощ, що пройшов в Києві, щоб уникнути підтоплення.

"Для уникнення підтоплення через негоду перший вестибюль станції Героїв Дніпра зачинено на вхід та вихід. Вестибюль №2 станції "Героїв Дніпра" продовжує працювати на вхід та вихід для пасажирів. Про повне відновлення роботи станції у звичайному режимі буде повідомлено додатково", - йдеться в інформації.

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