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Київ (13835) потоп (83)

Затоплені вулиці та зачинена станція метро "Героїв Дніпра", - на Київ обрушилася злива. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини

Увечері 29 серпня столицю країни накрила потужна злива. Затопило деякі вулиці, а вестибюль станції метрополітену "Героїв Дніпра" зачинили через можливе підтоплення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

Як повідомляють очевидці, потужна злива затопила вулиці поруч з торговими центрами 4ROOM і "Будмайдан" (Петропавлівська вулиця).

Також від негоди постраждав і центр міста.На вулиці Жилянській повністю затоплена проїжджа частина. Підтоплені Площа Перемоги і вулиця Олеся Гончара.

Як наголошується в повідомленні пресслужби метро перший вестибюль станції Київського метро "Героїв Дніпра" закрили на вхід і вихід через сильний дощ, що пройшов в Києві, щоб уникнути підтоплення.

"Для уникнення підтоплення через негоду перший вестибюль станції Героїв Дніпра зачинено на вхід та вихід. Вестибюль №2 станції "Героїв Дніпра" продовжує працювати на вхід та вихід для пасажирів. Про повне відновлення роботи станції у звичайному режимі буде повідомлено додатково", - йдеться в інформації.

Затоплені вулиці та зачинена станція метро Героїв Дніпра, - на Київ обрушилася злива 01

Затоплені вулиці та зачинена станція метро Героїв Дніпра, - на Київ обрушилася злива 02
Затоплені вулиці та зачинена станція метро Героїв Дніпра, - на Київ обрушилася злива 03
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Топ коментарі
+20
Буба в Києві? Тогда всьо понятно. Цунамі ще не було?! Бєдоносець - воно таке!
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29.08.2021 18:51
+16
..смотришь на фото..и думаешь!!! Ну за что Украину так наказали этим сцыкливым ..брехливым ничтожеством!?
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29.08.2021 19:18
+6
Затопленные улицы и закрытая станция метро "Героев Днепра", - на Киев обрушился ливень - Цензор.НЕТ 562
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29.08.2021 18:57
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Погодка ще та..
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29.08.2021 18:51 Відповісти
Буба в Києві? Тогда всьо понятно. Цунамі ще не було?! Бєдоносець - воно таке!
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29.08.2021 18:51 Відповісти
Затопленные улицы и закрытая станция метро "Героев Днепра", - на Киев обрушился ливень - Цензор.НЕТ 562
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29.08.2021 18:57 Відповісти
..смотришь на фото..и думаешь!!! Ну за что Украину так наказали этим сцыкливым ..брехливым ничтожеством!?
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29.08.2021 19:18 Відповісти
Лучше не спрашивай.... *****, еще этого уродистого урода 3 года терпеть.
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29.08.2021 20:04 Відповісти
так она там и сидит
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30.08.2021 00:38 Відповісти
Даже не знаю... через три года мудрый нарИд будет непредсказуем, впрочем как и в 2019((
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30.08.2021 00:37 Відповісти
Дуже Вумний нарід вибрав...
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29.08.2021 20:50 Відповісти
за телеящик у кожній хаті, який працює життєвим фоном...
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29.08.2021 22:00 Відповісти
Заїпали!Досить відстоювати бариу.Ві ворог
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29.08.2021 19:36 Відповісти
От як зендон візьме під реалізацію Мову,Віру,Армію,Реформи і реформи суду ,тоді про скалку у твоїй дупі Порох просто забудеться проУкраїнською пасіанарною меншістю а без неї зендон зеро.
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29.08.2021 19:44 Відповісти
А в Германии недавно наводнение было еще сильнее. Там тоже не чистили ливнёвки, после Евро-2012?
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29.08.2021 19:07 Відповісти
И шо, в Германии тоже дождь длился 5 минут?
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29.08.2021 19:18 Відповісти
Представьте себе, там машины потоками воды сносило, не то что в Киеве.
Когда за пару часов, двухмесячная норма осадков, то спасение только в варианте, который выполнили в Токио.
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29.08.2021 19:32 Відповісти
Дык пару часов?
Это потому, что там нет меров с отбитыми мозгами.
Иначе их за 6 минут бы затопило.
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29.08.2021 19:36 Відповісти
А их собственно не затапливало, в нашем понимании. Там шёл ПОТОК воды по улицам с большим углом наклона, ну как прорыв дамбы, а не дождь.
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29.08.2021 19:54 Відповісти
А первый мой пост был ответ тому, кто написал под фрицевским флажком.
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29.08.2021 19:54 Відповісти
Речь вроде о дожде в Киеве. А не в Германии. Но такие, как ты, приплетут к разговоре о Петре Михаила с Катериной и считают, что написали что-то умное.
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29.08.2021 21:34 Відповісти
Чел, с немецким флажком, критикнул мэра Киева (которого я не уважаю как мэра), да еще и написал, что мол после Евро-2012 ливневку не чистили. Короче, я этому стороннику Партии Регионов из Германии, напомнил про недавние наводнения у колбасников. А вы просто не читали тех постов, что удалены администратором, но влезаете в разговор с попыткой умного вида и пишите как-то мало связанно.
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29.08.2021 21:42 Відповісти
Ты в адеквате? Осадков выпало СОВЕРШЕННО (на порядки) разное количество.
И про ливневки - это факт. Потому не удивительно, что даже такое небольшое количество воды не уходит в канализацию, а шурует потоком по улицам.
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29.08.2021 21:48 Відповісти
Киеву пора изучить опыт Токио, в этом вопросе.
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29.08.2021 19:07 Відповісти
Не мог врубиться где эти супермаркеты на моей родной Петропавловской улице и как, вообще, там можно что то затопить, ведь она на пригорке.
Оказалось, журналисты цензора в очередной раз показали свое знание Киева и перепутали с селом в Киевской области.
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29.08.2021 19:08 Відповісти
Ага, это на Окружной Затоплені вулиці та зачинена станція метро "Героїв Дніпра", - на Київ обрушилася злива - Цензор.НЕТ 130
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29.08.2021 21:07 Відповісти
У нас опять природный катаклизм - маленький дождик прошел *** и весь Киев плавает !!!пздц
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29.08.2021 19:14 Відповісти
Стеклянный мост уцелел и это главное.
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29.08.2021 19:19 Відповісти
это потому что града не было)
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29.08.2021 19:44 Відповісти
Злива була не довго, хвилин 10-15. З Гідропарку Печерська було не видно, сіра стіна.
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29.08.2021 19:19 Відповісти
Треба прибрати ваву-бэдоносця! Ось подивитесь: навідь ковід зчезне. А за ним і *уйло підтягнеться!)))
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29.08.2021 19:43 Відповісти
зрада. при папереднике такого не было.
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29.08.2021 19:58 Відповісти
ибо север в запоре завтра 34
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29.08.2021 19:59 Відповісти
Порохоботам и здесь зеля виноват )
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29.08.2021 20:06 Відповісти
ну так якщо людина не на своєму місці
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29.08.2021 20:25 Відповісти
То, что модер - мудила, никак не отменяет того факта, что в Киеве с 2012 года не чистились ливневки.
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29.08.2021 21:34 Відповісти
Самые лучшие мэры в Украине -в Харькове ,Киеве,Днепре и Одессе.! Топятся люди всегда в одних и тех же местах городов.Но лучший все -таки -Кличко.Тут даже метро тонет..
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29.08.2021 22:29 Відповісти
Вот таки я был прав когда после недавнего наводнения в лондонском метро предположил, что Кличко таки нажился на откатах за чистку ливневки в их метро. И даже страшно подумать сколько денег положил себе в карман Порошенко за вырубку леса в лондонских Карпатах.
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29.08.2021 23:35 Відповісти
ты ещё забыл что барыга причастен к взрыву артсклада в чехии/болгарии(не помню), но те кинули предъяву мышебратьям
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30.08.2021 00:41 Відповісти
ЦЕНЗОР: на Київ обрушилася злива ------

цей москвський вираз українською має бути: на Київ навалилася злива
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29.08.2021 23:19 Відповісти
так чья очередь ливневки была чистить - Бубочки или Педалика ?
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30.08.2021 02:14 Відповісти
 
 