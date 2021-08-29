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"Крим - це Україна", - на адмінмежі з окупованим півостровом відкрили пам'ятний знак у формі гранітного серця. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

З нагоди 30-ї річниці Незалежності України на КПВВ "Каланчак" відкрили пам'ятний знак "Слава Україні! Героям слава! Крим - це Україна!", виконаний у формі гранітного серця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Його виконала родина скульпторів Рожик із міста Коростишева.

"Коростишівський скульптор заслужений художник України Віталій Рожик за три десятки років створив близько 500 робіт із природного каменю, зокрема, він творець десятка скульптур видатних українців. Тож коли ми звернулися з проханням зробити пам’ятний знак "Крим – це Україна!", вони з дружиною Наталією навіть не вагалися", - сказала організаторка заходу, київська волонтерка Марина "Квітка".

За її словами, форма пам’ятного знаку обрана невипадково, адже Україна постійно пам’ятає події, пов’язані з окупацією сонячного серця країни – півострова Крим.

Також дивіться: Українські снайпери провели навчання поблизу адмінмежі з окупованим Кримом. ВIДЕО

Крим - це Україна, - на адмінмежі з окупованим півостровом відкрили памятний знак у формі гранітного серця 01
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Топ коментарі
+15
Только мне показалось, что это больше на надгробие похоже?
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29.08.2021 20:57
+14
Кіт Вчений

Для ******** країни етнічне походження громадянина другорядне.Головне його ототожнення з саме цією краіною,сприйняття її світоглядних аксіомов як власних.
Нема жодних народів-братів та краін-сестер.Це совкова брехня.
Країна тому і виокремлюється,що має відмінні від інших інтереси
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29.08.2021 21:00
+7
прилагательное русский, тебя снова в твоих мокшанских ****** на бутылке отдыхать заставили?
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29.08.2021 21:08
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Только мне показалось, что это больше на надгробие похоже?
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29.08.2021 20:57 Відповісти
Та отож. "Крим - це Україна", - на адмінмежі з окупованим півостровом відкрили пам'ятний знак у формі гранітного серця - Цензор.НЕТ 7502
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29.08.2021 22:28 Відповісти
Не тільки Вам , але може то прозорий натяк ..........
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30.08.2021 11:08 Відповісти
Вы лучше арку "Дружбы народов" в Киеве спилите...
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29.08.2021 20:59 Відповісти
Кіт Вчений

Для ******** країни етнічне походження громадянина другорядне.Головне його ототожнення з саме цією краіною,сприйняття її світоглядних аксіомов як власних.
Нема жодних народів-братів та краін-сестер.Це совкова брехня.
Країна тому і виокремлюється,що має відмінні від інших інтереси
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29.08.2021 21:00 Відповісти
прилагательное русский, тебя снова в твоих мокшанских ****** на бутылке отдыхать заставили?
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29.08.2021 21:08 Відповісти
Батенька, да вы хам набутылочное
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29.08.2021 22:59 Відповісти
просто русский, - это диагноз!
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29.08.2021 21:12 Відповісти
Барига , мальдіви , ліпєцкая хвабріка , зрада , пльонкі деркача .. Прі чьом тут Зе . ?
"Крим - це Україна", - на адмінмежі з окупованим півостровом відкрили пам'ятний знак у формі гранітного серця - Цензор.НЕТ 4434 .
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29.08.2021 21:21 Відповісти
Оно вообще не знает что такое Черное море, оно по болотам специалист, вот и квакает как лягушка.
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29.08.2021 21:21 Відповісти
С чего такой вывод? Вы живете на берегу?)))
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29.08.2021 21:10 Відповісти
Не подобається море,яке викопали наші предки?Звіздуй не південний берег Білого.
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29.08.2021 22:32 Відповісти
А ещё лучше на курорты моря лаптевых
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29.08.2021 23:00 Відповісти
В Форосе и Новом Свете - именно такая вода.
А в Ялте фекалии в прибрежной зоне плавают - там труба прохудилась ещё с совка и канализация недалеко от берега выходит в море.
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29.08.2021 21:11 Відповісти
Зависит от погодно-природных условий. Помню в бухте Севастополя с парома метров на 6 дно просматривалось. Но было это не долго. А вообще Чёрное море - исключительно странный водоём. Есть мнение, что глубинный сероводород там сжирает львиную часть загрязнений.
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29.08.2021 21:36 Відповісти
Вот опять Европа приняла новые сотни диких зверушек, которые прутся в сытую Европу, чтобы жить на пособия, плодиться и пожирать остатки цивилизации.
"Крим - це Україна", - на адмінмежі з окупованим півостровом відкрили пам'ятний знак у формі гранітного серця - Цензор.НЕТ 5302
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29.08.2021 21:16 Відповісти
"Крим - це Україна", - на адмінмежі з окупованим півостровом відкрили пам'ятний знак у формі гранітного серця - Цензор.НЕТ 8614 . "Крим - це Україна", - на адмінмежі з окупованим півостровом відкрили пам'ятний знак у формі гранітного серця - Цензор.НЕТ 2398 .
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29.08.2021 21:31 Відповісти
"Крим - це Україна", - на адмінмежі з окупованим півостровом відкрили пам'ятний знак у формі гранітного серця - Цензор.НЕТ 6659 "Крим - це Україна", - на адмінмежі з окупованим півостровом відкрили пам'ятний знак у формі гранітного серця - Цензор.НЕТ 3416
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29.08.2021 21:33 Відповісти
"Крим - це Україна", - на адмінмежі з окупованим півостровом відкрили пам'ятний знак у формі гранітного серця - Цензор.НЕТ 800
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29.08.2021 22:40 Відповісти
И вообще я бы за то, что бы газовую трубу разобрали и выложили самый большой трезубез в мире.
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29.08.2021 23:06 Відповісти
Как по мне, это уже было лишним...
В Норвегии на границе установили знак, запрещающий мочиться в сторону РФ
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29.08.2021 23:15 Відповісти
паРаша это новое фашистское недогосударство ,
его существование - близится к концу, территория - к разделу !
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29.08.2021 23:21 Відповісти
 
 