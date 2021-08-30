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ДТП (4211) Івано-Франківська область (724)

Одна людина загинула, ще п'ятьох госпіталізовано внаслідок ДТП на Прикарпатті, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали внаслідок ДТП на трасі Р-20 "Снятин-Тязів" на Прикарпатті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

За попередньою інформацією правоохоронців, 29 серпня ввечері між Городенкою та Якубівкою сталася ДТП, в якій автомобіль "Рено Кенго" виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем "ГАЗ 2410".

"У результаті ДТП пасажирка транспортного засобу "ГАЗ" загинула від травм на місці події. Водій цього автомобіля, 1950 року народження, зазнав легких тілесних ушкоджень. Крім того, до медзакладу доставлено водія 1959 року народження, двох дорослих і двох неповнолітніх пасажирів "Рено Кенго". Дані усіх учасників дорожнього руху встановлюють правоохоронці, а медики визначають ступінь тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

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Одна людина загинула, ще пятьох госпіталізовано внаслідок ДТП на Прикарпатті, - поліція 01

Двох водіїв медики перевіряють на стан сп’яніння.

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На місці події працювали слідчі, група реагування патрульної поліції, а також рятувальники. Незабаром слідчі визначаться з правовою кваліфікацією щодо цієї події згідно з Кримінальним кодексом України.

Одна людина загинула, ще пятьох госпіталізовано внаслідок ДТП на Прикарпатті, - поліція 02
Одна людина загинула, ще пятьох госпіталізовано внаслідок ДТП на Прикарпатті, - поліція 03
Фото: сайт поліції

Автор: Наталя Джума
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грёбанные утырки..всё им не ймётся..лёдчики сраные...
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30.08.2021 09:21 Відповісти
едешь себе едешь и тут и з за какого то мудака вся жизнь рушится
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30.08.2021 12:00 Відповісти
кенгу- машина полиции, почему там семьи-дети катаются..??
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30.08.2021 12:21 Відповісти
 
 